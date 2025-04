Janša oproščen, ženska posadka v vesolju in žalostne podobe doma pokojnega igralca

Deževen petek je zaznamovalo dogajanje na in pred celjskim sodiščem, kjer so razglasili sodbo v primeru Trenta. Odmevala je tudi novica o odhodu prve izključno ženske posadke v vesolje po 62 letih. Pretresljive fotografije doma Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa pa so šokirale javnost. Več foto utrinkov v članku.

Na celjskem sodišču so razglasili sodbo v zvezi z domnevno spornim nepremičninskim poslom v Trenti. Sodišče je vse tri obtožene oprostilo. Množica Janševih podpornikov pa se je zbrala pred sodiščem.

Janez Janša po oprostilni sodbi FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V svetu pa je odmeval odhod prve izključno ženske posadke v vesolje po 62 letih. Odprave so se udeležile Katy Perry, zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn. Ženska posadka nad poletom ni mogla skriti navdušenja.

Katy Perry, Lauren Sanchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen in Kerianne Flynn FOTO: Profimedia icon-expand

Velik uspeh so dosegli tudi srbski študenti, ki so so se s kolesi odpravili na 1300 kilometrov dolgo pot in po dolgem poganjanju pedal prispeli v Strasbourg. Tam jih je pričakala množica podpornikov. Med njimi je bila tudi slovenska evroposlanka Irena Joveva. V Strasbourg so se kolesarji podali, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji.

Prihod srbskih študentov v Strasbourgh FOTO: Profimedia icon-expand

Obilno deževje pa je povzročilo nevšečnosti na Kanarskih otokih. Nevihta Olivier je namreč prejšnjo sredo prizadela priljubljeno destinacijo za številne turiste in prinesla močan dež in nevihte. Hudourniške poplave so zalivale hotele in domove. Poplave so prizadele številne storitve na otoku, pri čemer so nekateri hoteli ostali brez elektrike, ceste pa so bile neprevozne.

Poplave na Lanzarotu FOTO: Profimedia icon-expand

Severno Italijo so zajela huda neurja. Prizadete so predvsem dežele Piemont, Lombardija in Furlanija - Julijska krajina. V nekaterih občinah so prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov. Poročajo tudi o smrtnih žrtvah.

Vdor ceste v pokrajini Vicenza FOTO: Profimedia icon-expand

Hudo neurje v Italiji FOTO: Profimedia icon-expand

Osrednji in južni del Iraka je zajel peščeni vihar. Več kot 3700 ljudi, ki so imeli težave z dihanjem, je pristalo v bolnišnici. Spričo slabe vidljivosti, ki se je ponekod zmanjšala na manj kot kilometer, so v južnih provincah Basra in Nadžaf zaprli letališča.

Peščeni vihar v Iraku FOTO: Profimedia icon-expand

Na Kitajskem pa nov gradbeni mejnik. Junija bodo na jugozahodu države odprli najvišji most na svetu. Most Huajiang Grand Canyon, ki ga gradijo čez veliki kanjon Huajiang, naj bi pot avtomobilom in tovornjakom iz dveh ur skrajšal na vsega dve minuti.

Most Huajiang Grand Canyon FOTO: Profimedia icon-expand

Ameriškemu podpredsedniku J. D. Vanceu se je med proslavo v Beli hiši zgodila manjša nesreča. Iz rok mu je padel del pokala, ki ga je za osvojitev naslova državnih prvakov v ameriškem nogometu prejela ekipa Ohio State University. Vance je nato držal osrednji del skoraj 16-kilogramskega pokala ločeno od podstavka.

JD Vance in padajoča trofeja FOTO: AP icon-expand

Policijski urad Santa Fe pa je delil pretresljive fotografije doma Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, ki so ju pred meseci našli mrtva v njuni hiši. Fotografije so ponudile vpogled v njune zadnje dni življenja v razkošni, a natrpani hiši.

Pretresljive fotografije posestva Gena Hackmana FOTO: AP icon-expand

Velika humanitarka Anita Ogulin je ob Poti spomina in tovarištva dobila svoje drevo. Ob Poti spomina in tovarištva so razkrili spominsko tablo, na kateri so zapisane besede: moč, sočutje, upanje in pogum. Kot pravijo v Zvezi Anite Ogulin, bo drevo nudilo tudi prostor, kjer si bodo ljudje lahko vzeli čas, se ustavili in umirili misli.