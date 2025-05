Bel dim, 'pozdrav miru' in velika vojaška parada

Iz dimnika na Sikstinski kapeli se je deset minut čez 18. uro v četrtek popoldne pokadil bel dim in naznanil, da imamo novega papeža. Poglavarja Cerkve je izbralo 133 kardinalov, mlajših od 80 let, kar je največ doslej.

Na Trgu svetega Petra je završalo, oglasili so se zvonovi. Na trgu je bila že od jutra zbrana množica ljudi z vsega sveta, ki je ob navdušenem vzklikanju in mahanju z zastavami pričakala novega papeža.

Novi papež je postal 69-letni ameriški kardinal Robert Francis Prevost, izbral si je ime Leon XIV. "Mir z vsemi vami," so bile njegove prve besede iz bazilike svetega Petra. "Človeštvo potrebuje Kristusa kot most, da bi ga dosegli Bog in njegova ljubezen. Pomagajte nam in drug drugemu graditi mostove," je dejal.