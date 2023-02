Teden v slikah: protest gasilcev, čudežne zgodbe preživelih in čas pustnih šem

Prvi teden po zimskih počitnicah se je začel – vsaj na domačem terenu – precej mirno. Napetost so dvignili poklicni gasilci s četrtkovim protestnim shodom pred poslopjem vlade. V petek je v podjetju na Vrhniki odjeknilo več eksplozij, ki so terjale eno smrtno žrtev. V Turčiji in Siriji še vedno potekajo reševalne akcije po katastrofalnem potresu. Čeprav je malo upanja, da bi pod ruševinami našli žive, vsake toliko časa na dan pride novica o čudežu. A je teh vedno manj.

V četrtek so poklicni gasilci protestirali pred poslopjem vlade. Zahtevajo odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela. "Zahtevamo enakovreden del pogače. Dovolj nam je," je dejal gasilec Silvo Kuntarič, ki je shod označil za protivladni protest. Po burnem protestu se je oglasila vlada in sporočila, da so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju, kar je še dodatno razjezilo gasilce.

icon-expand Poklicni gasilci so protestirali pred poslopjem vlade, od katere zahtevajo odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela. FOTO: Luka Kotnik

V petek je v enoti podjetja Hamex na Vrhniki odjeknilo več eksplozij, ki so bile usodne za eno osebo, dve osebi pa sta hudo poškodovani. Gre za podjetje, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo pirotehnike. Kaj je bil razlog za eksplozije, bo pokazala kriminalistična preiskava.

icon-expand Zračni posnetek uničenih objektov podjetja Hamex. FOTO: Civilna zaščita Vrhnika

V petek in soboto so lahko bodoči dijaki in študentje obiskali šole in fakultete, kamor bi se radi vpisali, saj so potekali informativni dnevi. V Tacnu so pripravili predstavitev poklica policista, zanimanje pa je bilo precejšnje. Med bodoče policistke in policiste se je odpravila tudi naša ekipa.

icon-expand Utrinek iz predstavitve učenja samoobrambe. FOTO: Aljoša Kravanja

Ni dvoma, območje potresa v Turčiji in Siriji je prizorišče najhujše naravne nesreče v zadnjih 100 letih. Skoraj dva tedna po močnem potresu, ki je z zemljo zravnal več deset tisoč zgradb in razselil na milijone ljudi, se mnogi trudijo preživeti in zadovoljiti vsaj najosnovnejše življenjske potrebe. Veliko ljudi spi v šotorih, tovarnah, železniških vagonih in rastlinjakih.

icon-expand Zasilna šotorska bivališča na enem od stadionov v turškem mestu Kahramanmaras. FOTO: AP

Medtem ko število smrtnih žrtev znaša skoraj 44.000, pa iz Turčije in Sirije še zmeraj prihajajo čudežne zgodbe preživelih. V Turčiji so tako po več kot 10 dneh izpod ruševin živa potegnili dva moška, žensko in 12-letnega dečka.

icon-expand Svojci vztrajajo v porušenih soseskah in moledujejo reševalce, naj nadaljujejo z iskanjem njihovih zakopanih sorodnikov. FOTO: AP

Od začetka vojne v Ukrajini je minilo skoraj leto dni, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob tej obletnici spregovoril za medijsko hišo BBC. Opozoril je, da bi prepustitev ozemlja pomenila, da bi se lahko Rusija tudi v prihodnosti "vračala". Spregovoril je tudi o novi ofenzivi, ki da se je že začela, napadi pa prihajajo z različnih smeri.

icon-expand Rakete ruske vojske na nebu nad ukrajinskim mestom Harkov. FOTO: AP

Prav tako je Zelenski Zahod ponovno pozval k dobavi orožja, kar bi po njegovem mnenju v državo prineslo mir.

icon-expand Na posnetku je ukrajinski vojak, ki prek mobilnega telefona spremlja posnetke preleta drona nad ruskimi vojaškimi položaji. FOTO: AP

Pokukali smo v proizvodnjo najbolj nagrajene jadrnice v navtični industriji. Gre za najnovejšo jadrnico slovenskega podjetja za razvoj in proizvodnjo jadrnic Seascape, in sicer model Beneteau First 36, ki je med drugim osvojil tudi naziv evropske jadrnice leta 2023.

icon-expand Notranjost jadrnice Beneteau First 36. Kot pravijo v podjetju, so takšne jadrnice primerne za regato, križarjenje ali pa zgolj kratko sprostitev po službi. FOTO: Damjan Žibert

Ta teden so se po številnih mestih začele množične pustne povorke. Ena od njih je potekala v nemškem mestu Köln, kjer se je na ulicah zbralo več tisoč ljudi, še več pa jih pričakujejo v prihodnjih dneh.

icon-expand Pustni karneval v Nemčiji FOTO: AP

Letošnje pustne šeme se pričakovano dotikajo tudi ruskega predsednika Putina in njegovega napada na Ukrajino.

icon-expand Pustne šeme na karnevalu v nemškem mestu Mainz. FOTO: AP

Dvomimo, da ste uspeli ta praznik spregledati, saj gre za enega najbolj potrošniških. Govorimo o dnevu svetega Valentina, zavetnika zaljubljencev in ljubezni, ki ga po vsem svetu slavimo 14. februarja. Čeprav gre za praznik ljubezni, pa iz leta v leto vse bolj postaja praznik kiča in potrošništva.

icon-expand Potrošništvo, kič in pretiravanje zaznamuje praznovanje valentinovega. FOTO: AP

Temu se poskušajo upreti indijske oblasti, saj jih skrbi premočen vpliv zahodne kulture. Zato so se resno zavzele in začele razmišljati o primernem načinu, ki bi zaustavil vdor Zahoda v Indijo. To velja tudi za praznovanje valentinovega. Sveti Valentin ali sveta krava? Za Indijo, kjer krava velja za sveto žival, ni dvoma, zato so oblasti hotele 14. februar proglasiti za dan objemanja krave. A so naletele na precej posmeha.