Teden v znamenju pedal, smrtonosne podmornice in grimas prisrčnega princa

Teden je minil v znamenju pisanih zastavic in transparentov. Slovenija je za kolesarje najprej navijala na Dirki po Sloveniji, v četrtek pa na državnem prvenstvu v kronometru. Hladili smo se v prvem letošnjem vročinskem valu in z avtomobilov spirali saharski pesek. V globinah Atlantika je potekala iskalna akcija za podmornico, katere dele so naposled našli med razbitinami Titanika.

icon-expand Sprejem Primoža Rogliča na Kongresnem trgu FOTO: Aljoša Kravanja

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je potekal sprejem za Primoža Rogliča, prvega Slovenca, ki je slavil na dirki po Italiji. Odpravil se je na Kongresni trg, kjer ga je pričakala množica navijačev. Ti so ga z bučnim aplavzom in skandiranjem pozdravili ter mu čestitali za uspeh na Giru.

V petek pa so ga pričakali tudi v domačem Zagorju. Močno neurje s točo je sicer zajelo tudi domačo občino kolesarskega šampiona, a domačinov to ni ustavilo, da na sprejemu ne bi pozdravili svojega junaka, zmagovalca dirke po Italiji.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

icon-expand Vzdušje na Kolovratu FOTO: Aljoša Kravanja

Dirka po Sloveniji je v petih etapah kljub odsotnosti Rogliča in Tadeja Pogačarja pritegnila lepo množico gledalcev, tokrat so najmočneje stiskali pesti za Mateja Mohoriča. Kraljevska je bila etapa, ki je v soboto potekala od Ljubljane do Kobarida. (Predvsem) zaradi dvojnega vzpona na Kolovrat, ki je bil najvišja točka na celotni dirki, je tja spet pripeljala številne slovenske zastave. Te so v tem položaju že stare znanke z lanskega Gira, ki se bo najverjetneje kmalu vrnil tudi v naše kraje.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa je v četrtek upravičil vlogo favorita in na prvi dirki po zlomu zapestja zanesljivo postal državni prvak v vožnji na čas. Naslov prvakinje pa je znova pridobila kolesarka Urška Žigart.

icon-expand Fotogalerija: Slavje Tadeja Pogačarja na domačem kronometru FOTO: Luka Kotnik

icon-expand Kopanje v morju (Izola). FOTO: Bobo

Dosegel nas je prvi letošnji vročinski val. Vročina se je stopnjevala do vključno četrtka, ko so se temperature marsikje v osrednji in vzhodni Sloveniji močno približale dosedanjim junijskim rekordom. Poleg tega nas je iznad Sahare dosegel oblak puščavskega peska, ki so ga petkova neurja sprala z ozračja.

V neposredno bližino švicarske vasice Brienz je že prejšnji teden zgrmelo več milijonov kubičnih metrov kamenja, ki so se na srečo ustavili tik ob hišah. Okoli 70 prebivalcev majhne vasice so sicer zaradi nevarnosti podora evakuirali že v začetku maja. A prebivalci se tudi ta teden niso mogli vrniti domov, varno življenje v vasi še ni mogoče. Geologi opozarjajo, da nevarnost še ni mimo. Strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti prebivalci še naprej potrpežljivi.

icon-expand Evakuacija švicarske vasice Brienz FOTO: AP

Odpravili smo se tudi na 'gozdni' teren. Zadnja leta se obisk gora strmo povečuje. Povečanje števila obiskovalcev ugotavljajo v vseh gorskih turističnih občinah. Ste v zadnjem letu obiskali Kum? Ali pa morda Lovrenška jezera? Morda pa ste med vzponom na Storžič ali ogledom zlatih macesnov na Slemenovi špici ob poti opazili posebne merilnike? Gre za števce obiska pohodnikov v gorah in za projekt Planinstvo 4.0, s katerim si PZS, v sodelovanju z društvom CIPRA Slovenija in PD Tržič, prizadeva pridobiti čim več podatkov o dejanskem obisku na teh petih lokacijah, pri čemer bodo podatki v pomoč pri prostorskem planiranju trajnostnega razvoja in upravljanja planinske infrastrukture ter usmerjanja obiska v gorah.

icon-expand Planinstvo 4.0 FOTO: Luka Kotnik

V Atlantiku je potekala obsežna iskalna akcijo za podmornico, ki je izginila na poti do razbitin Titanika. Ekspedicija podmornice Titan do razbitin ene izmed najbolj slavnih potopljenih ladij Titanik je bila izjemno tvegana. Daljinsko vodeno podvodno plovilo je naposled v bližini Titanika na območju iskanja odkrilo "polje razbitin". Odkrili so pet večjih kosov podmornice. Podjetje OceanGate, ki upravlja z izginulo podmornico, je tik pred tem sporočilo, da je posadka umrla, družinam pa izreklo sožalje.

icon-expand Iskanje izginule podmornice Titan FOTO: Profimedia

V francoski prestolnici je v sredo odjeknila silovita eksplozija, zaradi česar so plameni zajeli več stavb na območju. Ranjenih je bilo več kot 30 oseb. Vzrok naj bi bilo uhajanje plina.

icon-expand Eksplozija v Parizu FOTO: AP

icon-expand Anastasia Rubinska FOTO: Twitter

27-letno Poljakinjo Anastasijo Rubinsko, ki je izginila na grškem otoku Kos, so našli mrtvo. Policija naj bi pred tem našla njen mobilnik brez kartice SIM, družina pogrešane pa je poslala skupino zasebnih detektivov, ki bodo skušali ugotoviti, kam je izginilo dekle.





icon-expand Grimase princa Louisa FOTO: Profimedia

Najmlajši sin Williama in Kate na kraljevih dogodkih vedno poskrbi za prisrčne in nagajive grimase, ki zabavajo javnost. Na tradicionalni vojaški paradi Pozdrav zastavi, s katero Britanci obeležujejo kraljev rojstni dan, mu je med vožnjo s kočijo očitno nekaj močno zasmrdelo, saj se je spačil in se prijel za nos.

icon-expand Parada ponosa 2023 v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja