Svet v primežu vremena in katastrofalnih ujm

Kot po tekočem traku so Slovenijo pretekli teden zajela številna neurja. Orkanski veter, nalivi in toča so uničevali vse, kar jim je prišlo na pot. Takšnih neurij mnogi ne pomnijo. Nič kaj bolje je niso odnesle naše sosede. Medtem se v Italiji, Grčiji in Španiji spopadajo s hudim vročinskim valom in katastrofalnimi požari. Indijo in Pakistan je prizadelo močno monsunsko deževje, v Južni Afriki pa so za kratek čas uživali v snežnih radostih. Podnebja, kot smo ga poznali, očitno ni več. Edino, kar nam preostane, je, da se na spremembe čim prej prilagodimo.

Nemogoče se je na seznamu fotografij, ki so zaznamovale pretekli teden, izogniti vremenskim. Tako pač je. Ta teden so – ne samo pri nas – zaznamovale vremenske ujme, ki so žal terjale tudi smrtne žrtve. Kot opozarjajo meteorologi, vse kaže, da bo ekstremnega vremenskega dogajanja vedno več, zato bo treba narediti več v smeri, kako se nanj prilagoditi. Serija neurij, ki so pustošila po državi Ta teden je Slovenijo prizadelo več neurij, največ škode pa je povzročil veter, ki je kot za šalo lomil, prevračal in razmetaval drevesa, odkrival strehe in prevračal vozila. Ponekod je padala gosta, ponekod pa debela toča. Močni nalivi pa so poplavili številne ceste, hiše in prožili zemeljske plazove. Škoda je ogromna, sanacija pa bo izredno dolgotrajna.

icon-expand Pretresljiv pogled na dolino Radovne. FOTO: Boštjan Benedičič Slovenska vojska

icon-expand V sredinem neurju so v zgolj treh urah zabeležili kar 900 izrednih dogodkov. FOTO: Luka Kotnik





icon-expand Nočni pogled na nevihto, ki se je približevala severnemu delu Ljubljane. FOTO: Bobo

Zagreb doletela vremenska apokalipsa Nevihtni sistem, ki je v sredo prečil Slovenijo, se je na poti na vzhod še okrepil in močno ojačan prizadel Zagreb. Od tam poročajo o katastrofalnih razmerah in ogromni škodi, prizori po neurju pa spominjajo na pustošenje tornada.

icon-expand Katastrofalne posledice neurja v Zagrebu. FOTO: AP

icon-expand Orkanski veter je odkril številne strehe. FOTO: Bobo Pixsell

Izredna vročina in neurja v Italiji Medtem ko na severu Italije dnevno divjajo nevihte z močnim vetrovnim pišem, točo in nalivi, pa se preostali del Italije dobesedno kuha. Temperature so presegle 44 stopinj Celzija v številnih mestih, številne znamenitosti so zaprle vrata, lokalne oblasti pa svarijo prebivalce, naj poskrbijo za svoje zdravje in tudi zdravje živali.

icon-expand Posebna 'turistična znamenitost' so očitno tudi izredno visoke temperature. FOTO: AP

icon-expand V vročinskem valu je potrebno poskrbeti tudi za živali. V rimskem živalskem vrtu so bengalskemu tigru za osvežitev ponudili zmrznjeno sveže meso. FOTO: AP

Zaradi suše in vročine številni požari v Grčiji Huda vročina pesti tudi Grčijo, kjer so zelo sušne razmere, zato je izbruhnilo več gozdnih požarov, gašenje pa močno otežuje veter. Oblasti so morale evakuirati več prebivalcev ogroženih območij, tudi turiste. Na pomoč so grškim gasilcem prišla francoska in italijanska letala, na terenu pa lokalnim gasilcem pomagajo tudi kolegi iz Romunije.

icon-expand Pretresljiv posnetek gašenja požara, ki je besnel zahodno od Aten. FOTO: AP

Vse bolj uničujoči monsuni Indijo je v preteklih dneh prizadelo močno monsunsko deževje. V poplavah in zemeljskih plazovih je umrlo že več deset ljudi. Znanstveniki pa svarijo, da bodo s podnebnimi spremembami monsuni vse bolj uničujoči.

icon-expand Poplave so dosegle tudi priljubljeni mavzolej Tadž Mahal. FOTO: AP

Tornado 'raztrgal' Pfizerjevo tovarno Tudi v ZDA se soočajo s hudimi vremenskimi težavami. V Kaliforniji imajo vročinski val, v Severni Karolini je v sredo divjal tornado, ki je najhuje opustošil mesto Rocky Mount. Poleg tamkajšnjih hiš je močno poškodoval Pfizerjevo tovarno zdravil, kjer se proizvede kar četrtina zdravil za injiciranje, ki jih uporabljajo v ameriških bolnišnicah, kar bo zagotovo še dodatno povzročilo pomanjkanje zdravil na ameriškem trgu.

icon-expand Posledice divjanja tornada v Severni Karolini: uničena Pfizerjeva proizvodnja zdravil FOTO: AP

Po 10 letih dočakali sneg Medtem ko se Evropa spopada z vročinskim valom, požari in neurji, pa je na jugu Afrike snežilo. Prebivalci največjega mesta Južnoafriške republike so tako prvič po 10 letih uživali v (rahlo) zasneženi pokrajini.

icon-expand Julijski sneg v Južnoafriški Republiki FOTO: AP

Je pa, vsaj Slovenke in Slovence, ta teden poleg vremena zanimalo vsaj še kolesarstvo. Le kako ne, ko pa se je naš kolesar Tadej Pogačar boril za prestižno zmago na epski dirki po Italiji. A so mu v ključnem trenutku pošle moči. Kraljevsko 17. etapo je dobil Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen), medtem ko je na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) Pogačar padel v veliko krizo in v primerjavi z vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom, izgubil 5:45 minute.

icon-expand Moštveni kolega pri UAE Team Emirates Marc Soler tolaži našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. FOTO: AP

Je pa ta teden precej navdušila fotografija 13-letnega Amadeja iz Frankolovega, ki mu je pri njegovih rosnih letih uspel neverjeten ribiški podvig. Ujel je skoraj dva metra in pol velikega soma, ki je tehtal kar 90 kilogramov. Amadej sicer ni čisti ribiški začetnik, saj lovi že šest let, a si takšne trofeje pri svoji starosti ni obetal.