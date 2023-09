Foto tedna: 'Noro' vreme in ena najtežje pričakovanih zabav

Nov teden, novi vremenski pretresi. Medtem ko si Slovenija še vedno liže rane po strahoviti avgustovski ujmi, se podoben scenarij zdaj odvija v Grčiji, Turčiji, Bolgariji in Španiji. V pregovorno hladni Angliji medtem preživljajo nov vročinski val in ohladitev iščejo v gneči teles na plaži. Zadnji trije meseci so bili najtoplejši v človeški zgodovini. Sicer pa smo te dni znova stiskali pesti za slovenske športnike, naša medijska hiša pa je pripravila težko pričakovano POP promenado.

icon-expand Postavljanje mostu v Lačji vasi FOTO: Slovenska vojska

Mesec dni je minilo od uničevalne ujme. Rane so še vedno globoke, a sanacija tudi s pomočjo tujih držav poteka. Stare, uničene mostove nadomeščajo novi. Dočakali so ga v Stahovici pri Kamniku, pa v Črni ter tudi v Lačji vasi pri Nazarjah. 30 metrov je dolg, pripeljali pa so ga s specialnimi vozili hrvaške vojske.

icon-expand Priprave na dobrodelno večerjo Ane Roš Stojan FOTO: Aljoša Kravanja

Rane bodo poskušali zakrpati tudi s pomočjo različnih dobrodelnih prireditev, na eni od njih je kuharska mojstrica Ana Roš Stojan razvajala brbončice gostov, ki so si na licitaciji zagotovili mesto za mizo. Izklicna cena za sedež je bila 520 evrov, najdražji se je prodal za 300 evrov več. Zbrali so več kot 20 tisočakov. Naša ekipa je spremljala zadnje priprave.

icon-expand Poplave v Španiji FOTO: Profimedia

Medtem ko se je v Sloveniji vreme umirilo, septembra smo celo končno dočakali tisto pravo poletje, je zdaj na udaru jug Evrope. Najprej Španija, močno deževje, ki je Madrid in nekatera obalna mesta zajelo konec prejšnjega tedna, je zahtevalo več žrtev, na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Svet je obšla tudi zgodba komaj desetletnega dečka, ki se je vso noč oklepal veje drevesa, da bi dočakal rešitev. Avto, s katerim je njegova družina bežala na varno, je odnesla voda, mamo in sestro so našli, očeta niso.

icon-expand Razdejanje po deževju v Grčiji FOTO: Profimedia

icon-expand Poplave v Grčiji FOTO: AP

Grčija se je vse poletje borila z rekordnimi požari, zdaj pa jo je udarila vodna ujma. Nižine v Tesaliji, ki velja za žitnico države, so poplavljene. Na idiličnem Skiatosu so se ulice spremenile v reke, nič bolje ni bilo na drugih egejskih otokih. Na Peloponezu je toča uničila pridelek oljk, v regiji Pilion pa je v dveh dneh padlo dvakrat toliko dežja, kot ga Atene povprečno dobijo v enem letu. Deroča voda je avtomobile odnašala v morje, spodjedla in porušila je številne hiše. Več ljudi je umrlo, za pogrešana so razglasili tudi mladoporočenca iz Avstrije.

icon-expand Satelitske fotografije evakuacije obiskovalcev festivala Burning Man FOTO: AP

Nepričakovano deževje je pokvarilo načrte tudi okoli 70 tisoč obiskovalcem festivala Burning Man v ameriški Nevadi. Če je po navadi suho in prašno, je bilo tokrat mokro in blatno. Obilne padavine so tla v puščavi Black Rock spremenile v globoko, spolzko lužo, kjer se je vsak poskus umika klavrno končal. V ponedeljek so se razmere umirile do te mere, da so se lahko odpravili proti domu. Ogromen zastoj, ki je nastal, ko je več deset tisoč ljudi v kolonah čakalo, da dosežejo cesto, so ujeli na satelitski posnetek.

icon-expand Gneča na plaži v Brightonu v četrtek. FOTO: Profimedia

V pregovorno hladni Angliji medtem preživljajo nov vročinski val z za september neobičajnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Zadnji trije meseci so tudi uradno v povprečju najtoplejši v človeški zgodovini. "Podnebni zlom se je začel," je dejal generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres in ponovil opozorila, kam nas vodi odvisnost od fosilnih goriv. "Naše podnebje implodira hitreje, kot se lahko s tem spopademo, z ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki prizadenejo vsak kotiček planeta," je dejal.

icon-expand Policija nadzira območje meje v Rigoncah. FOTO: Aljoša Kravanja

Lani 3860, letos pa že 27.000. Število nezakonitih prehodov meje se na območju Policijske uprave Novo mesto močno povečuje. Največ, kar 80 odstotkov vseh migrantov, mejo nezakonito prečka v Rigoncah. Vsak dan se mimo vasi z okoli 160 prebivalci sprehajajo skupine prebežnikov, večinoma gre za mlajše fante, Afganistance in Maročane, pripovedujejo domačini in dodajajo, da niso nasilni, le žejni in lačni. Da v povezavi z nezakonitimi migracijami novomeški policisti niso obravnavali prav nobenega prekrška ali kaznivega dejanja, pravijo tudi na Policiji.

icon-expand Potniška ladja Norwegian Viva FOTO: Ivana Cvetko

Luka Koper je gostila skoraj 300 metrov dolgo križarko Norwegian Viva. Velikanka je k nam priplula iz Zadra, kjer so jo zaradi njene ogromne pojave poimenovali kar "vesoljska pošast". Potniki na krovu si lahko na tej luksuzni ladji čas krajšajo v bazenu, z obiskom spa centra ali pa kar na gokart stezi, izbirajo lahko tudi med 11 restavracijami.

icon-expand Posadka Crew-6 se je vrnila na Zemljo. FOTO: Profimedia

S svojevrstnega križarjenja, le da okoli Zemlje, so se po šestih mesecih vrnili štirje astronavti – dva Američana, Rus in astronavt Združenih arabskih emiratov. Njihova pot od Mednarodne vesoljske postaje (ISS) do morja ob obali Floride je trajala približno 17 ur. Astronavti so povedali, da so si tik pred odhodom s postaje v nedeljo zgodaj zjutraj zaželeli vročo prho, skodelico kave in morski zrak.

icon-expand Reševanje posadke katamarana FOTO: AP

V Koralnem morju ob zahodni obali Avstralije so rešili tri tuje državljane, potem ko so morski psi v več zaporednih napadih močno poškodovali njihov napihljiv katamaran. Devetmetrskemu plovilu je, ko so ga našli, manjkal velik del trupa.

icon-expand Zagorelo v Zavrhu pod Šmarno goro FOTO: Aljoša Kravanja

V Zavrhu pod Šmarno goro je zagorelo gospodarsko poslopje, del stavbe se je porušil, živali pa so na srečo še pravi čas spravili na varno. "Ko ti pogori 50 let življenja in vložka v to, je težko," je na robu solz pripovedoval lastnik kmetije, ki je prepričan, da je požar zanetila sončna elektrarna.

icon-expand Protest proti avtocesti v Berlinu FOTO: Profimedia

Berlinčani so zabavo protestno preselili na eno od glavnih cest. Opozoriti so želeli, da bo načrtovano podaljšanje avtoceste A100 nepopravljivo prizadelo živahno klubsko sceno, ki v nemško prestolnico privablja mlade z vsega sveta. Na predvideni trasi namreč stoji nekaj najbolj znanih berlinskih nočnih klubov, pa tudi kulturnih prizorišč in nekaj stanovanjskih stavb. "Le zakaj bi morali imeti avtocesto v središču mesta? Saj imamo zelo dober javni potniški promet," je razmišljala ena od protestnic.

icon-expand Drevored v Pivoli FOTO: Bobo

Pri nas takšnih množičnih protestov ni. Pa bi lahko bili. Recimo v Hočah oziroma v Pivoli, kjer želijo posekati najdaljši drevored v Sloveniji. Padlo bo za skoraj kilometer lipovcev, kar 220 dreves, čeprav jih je arboristka za posek določila le 35.

icon-expand Olaf Scholz FOTO: AP

Nemški kancler Olaf Scholz si je med tekom ob padcu poškodoval obraz in si prislužil "gusarsko" prevezo čez desno oko. "Hvala za lepe želje, videti je slabše, kot je," je zapisal ob fotografiji, ob tem pa dodal, da se že veseli memov. Mi mu želimo hitro okrevanje, razlogov za glavobol ima tudi brez tega dovolj.

Sicer pa je teden minil v znamenju športa. Odbojka, košarka, nogomet, kolesarstvo. Veselili smo se, bili tudi razočarani, predvsem pa smo navijali.

icon-expand Litva - Slovenija FOTO: Fiba

Slovenske košarkarje po treh zaporednih porazih na svetovnem prvenstvu čaka tekma za sedmo mesto. Za mesto sedmega najboljšega na svetu. Nekateri so pričakovali več, morda čudež na krilih prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je poskrbel za pravo navijaško norijo v Manili. Po zadnji tekmi je priznal, da škripa v obrambi. "V obrambi smo preslabi. Nikogar ne udarimo, vsi nas pretepajo. Ostali pritiskajo po celotnem terenu, mi pa igramo 'prešvoh'," je dejal.

icon-expand Benjamin Šeško z najmlajšimi navijači slavi zmago proti Severnim Ircem. FOTO: Damjan Žibert

Naši nogometaši so s 4:2 odpravili Severne Irce in naredili nov korak proti evropskemu prvenstvu, trenutno najbolj vroči nogometaš Benjamin Šeško pa si je po tekmi prijazno vzel tudi čas za najmlajše navijače.

icon-expand POP promenada 2023 FOTO: POP TV

icon-expand Martina Martensson na odru Promenade. FOTO: POP TV

Tokrat pregled končujemo z eno najtežje pričakovanih zabav v letu: POP-ovo promenado, na kateri se razkrijejo skrivnosti prihajajočih programskih vsebin. Kot je poudarila Stella Litou, direktorica PRO PLUS in CME Adria: "Pro Plus je izjemen primer odličnosti na vseh področjih svojega delovanja. Pripravljamo vrhunske zgodbe, ki zabavajo, informirajo in so pomembne za naše gledalce."