Vse več žrtev, siloviti napadi in humanitarna katastrofa

Vse oči svetovne javnosti so bile v tem tednu uprte v spopade med Izraelom in Gazo. Na obeh straneh je bilo ubitih skupno že več kot 3000 ljudi. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je opozoril, da so bolnišnice v Gazi tik pred kolapsom ter humanitarno katastrofo. Posnetki in fotografije divjanja vojne so pretresljive.

Nenadni raketni napad je teden dni nazaj zgodaj zjutraj zbudil Izraelce. Ob tem so se sprožile sirene, ki so odmevale vse do severa in Tel Aviva ter Beer Ševe na vzhodu. Na južno izraelsko ozemlje je ob tem vstopilo več palestinskih oboroženih skupin, na ulicah so se vneli spopadi. Skupaj naj bi iz Gaze izstrelili okoli 7000 raket. Odgovornost za napad je prevzela palestinska oborožena skupina Hamas.

Izrael je odgovoril s protinapadom in razglasil vojno stanje.

"Močno se bomo maščevali za ta črni dan," je drugi dan po napadu sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. "Maščevali se bomo za vse mlade, ki so izgubili življenje. Ciljali bomo na vse položaje Hamasa. Gazo bomo spremenili v zapuščen otok. Državljanom Gaze pravim: Zdaj morate oditi. Ciljali bomo na vsak kotiček."

V odziv na dogajanje so v Izraelu vpoklicali 300.000 rezervistov. Izraelska vojska je sporočila, da je prevzela popoln nadzor nad naselji na jugu države, blizu območja Gaze, kamor so v soboto vdrli pripadniki Hamasa. Obrambni minister Joav Galant je medtem sporočil, da je odredil popolno blokado območja Gaze s prekinitvijo vode, hrane in elektrike.

Izraelske obrambne sile so novinarje popeljale skozi kraj, ki je bil med najbolj prizadetimi, ko so Hamasovi borci vstopili v Izrael in začeli napadati civiliste, v kibuc Kfar Aza. Ko so novinarji vstopili v kibuc, so jih čakali pretresljivi prizori.

Izrael je peti dan spopadov napadel več kot 200 ciljev v Gazi. Sirene pred zračnimi napadi so se oglasile tudi na jugu Izraela, medtem ko se razmere zaostrujejo tudi na severu ob meji z Libanonom in skupino Hezbolah. Hamas pa je zanikal nedavne poboje otrok v kibucu in jih označil za neutemeljene ter izmišljene obtožbe.

Od začetka spopadov je bilo na obeh straneh ubitih skupno že več kot 3000 ljudi, na tisoče je ranjenih. Svetovni program ZN za hrano (WFP) je razmere na območju Gaze označil za grozne ter opozoril, da je začelo zmanjkovati ključnih zalog hrane in vode. Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas.

