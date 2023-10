Teden v znamenju konflikta, ki mu ni videti konca

Več kot 4000 mrtvih, skoraj polovica otrok. Takšna je zadnja brutalna statistika iz Gaze, kamor že dva tedna skoraj neprenehoma padajo bombe. Medtem so iz Izraela prišli novi posnetki opustošenja, ki so ga povzročili Hamasovi skrajneži, tokrat iz kibuca Nir Oz. Po svetu se vrstijo pozivi k miru in shodi v podporo Palestini. Še en teden je minil v znamenju konflikta, ki mu ni videti konca.

Še en teden je minil v znamenju nepojmljivih grozot, ki se dogajajo v Gazi. V samo enem napadu, na bolnišnico Al Ahli Arab, naj bi umrlo 471 ljudi. Tako vsaj trdi palestinska stran, izraelska priznava nekaj deset smrtnih žrtev. Strani se prav tako ne moreta zediniti, od kod je raketa priletela.

Neprestano bombardiranje najgosteje naseljene enklave na svetu je zahtevalo že več kot 4000 žrtev. Ogromno je otrok. Vsak dan jih umre sto. Eden na vsakih 15 minut, trdi organizacija Save the Children. Številke tamkajšnjega ministrstva za zdravje so še bolj mračne: v 12 dneh bombardiranj je po njihovih podatkih umrlo 1661 otrok, še 720 je pogrešanih.

Bombe nenehno padajo. Predstavnik izraelske vojske se je pohvalil, da njihove letalske sile že desetletja niso napadale Gaze s takšno hitrostjo. "Ko to pišem, ne verjamem več, da bomo iz tega prišli živi," je že prejšnji teden zapisala novinarka Maram Humaid, ki je z otroki v minulih dneh že nekajkrat bežala iz porušenih hiš. Vsak dan prihajajo informacije o novih napadih in novih mrtvih, ki smo jih poznali, pravi.

V Gazi primanjkuje hrane, vode, zdravil, vsega. Tovornjake s humanitarno pomočjo, ki naj bi jih čez mejo v Rafi spustili v petek, so zadržali do sobote.

Izstrelki letijo v obe smeri, tudi iz Gaze proti Izraelu, ki si še dolgo ne bo opomogel po uničujočem napadu Hamasa pred dvema tednoma.

Hamasovi skrajneži so 7. oktobra ubili 1400 ljudi in jih 200 zajeli kot talce. Izraelska vojska trdi, da je večina še živih. V javnost so prišle tudi nove fotografije brutalnega opustošenja, tokrat iz kibuca Nir Oz.

icon-expand Pogreb žrtve Hamasovega napada FOTO: AP

Pozivi, da je moriji treba narediti konec, prihajajo iz vsega sveta. V Washingtonu je več sto protestnikov, povečini Judov, zasedlo rotundo Kapitola. Zbrala jih je skupina Judovski glas za mir, opremljeni z napisi "Ne v našem imenu" so, kot so dejali, opozarjali na "vpletenost ZDA v zatiranje Palestincev".

Shod v podporo Palestini in za končanje vojne je potekal tudi v Ljubljani. Več sto zbranih je bilo kritičnih do mednarodnega odziva, ki je v konfliktu večinsko nemudoma podprl Izrael. Na več tisoč smrtnih žrtev med Palestinci so se spomnili z minuto molka, med protestniki je bilo slišati tudi molitve. "To ni vojna, to je genocid," so sporočali.

Slovenija je v luči dogodkov na Bližnjem vzhodu dvignila oceno teroristične ogroženosti in uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, medtem ko Italija uvaja nadzor na meji s Slovenijo.

V Ljubljani so te dni javnosti predstavili najbolj luksuzen stanovanjski kompleks v Sloveniji, palačo Schellenburg med parkom Tivoli in centrom Ljubljane, ki je zrasla na mestu nekdanjega Kolizeja. Cena kvadratnega metra je med 7000 in 12.000 evri, za najdražje penthouse stanovanje so morali kupci odšteti 4,2 milijona, najcenejša enota pa je trenutno naprodaj za slabih 700.000 evrov.

Bolj kot razkošna domovanja, ki večini tako ali tako niso dostopna, pa so navduševali naši nogometaši. Reprezentanca je v nekaj dneh premagala najprej Finsko, nato pa še Severno Irsko in si na široko odprla vrata do prihajajočega evropskega prvenstva.

Končajmo s sončnim mrkom. Preteklo soboto so ga opazovali v Severni in Južni Ameriki.