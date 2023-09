Milijonti gost, tri zvezdice in pravljični prizori

Že v začetku tedna so nas razveselili skoraj nepredstavljivi odtenki na nebu. Prav posebna zvezdica pa je "zasvetila" kuharski mojstrici Ani Roš Stojan, ki je slavila nov kulinarični uspeh. Po novem ima namreč kar tri Michelinove zvezdice. Razlog za slavje so imeli tudi v Kopru, kjer so dočakali prihod milijonte turistke na potniški terminal pristanišča. Občudovanje pa si je prislužila tudi največja, najmočnejša in najdražja vojaška ladja vseh časov, ki se je zasidrala v Trstu. Kaj vse je še zaznamovalo teden?