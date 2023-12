Smreke, lučke, brisače in bombe

December je tu, ali bo tudi vesel, bomo videli. Praznični mesec po številnih slovenskih krajih, tudi Ljubljani, že pozdravljajo lučke. Žal je december prinesel tudi konec premirja v Gazi, kjer naprej štejejo bombe in mrtve. Številke so grozljive. Več evropskih držav so prizadela huda neurja s snegom in orkanskim vetrom, na obale Črnega morja so pljuskali devet metrov visoki valovi. V Stožicah smo videli izvirne poskuse, kako posušiti zelenico in rešiti tekmo. In politika? Dokaj mirno je bilo.

Zakorakali smo v zadnji mesec leta, še en, ki se je začel vremensko precej pestro. Prvi dan je prinesel nenavadno otoplitev, ki naj bi ji marsikje sledila pošiljka snega, tej pa bo – tako vsaj pravijo napovedi – občuten padec temperatur. 1. december je bil tudi dan, ko so se v številnih krajih po Sloveniji prižgale praznične lučke. Med njimi v Ljubljani, kljub kisli napovedi (dežja na srečo ni bilo) je bil Prešernov trg poln.

icon-expand Prižig lučk v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

Zato pa je dež krojil zadnjo domačo tekmo Olimpije v konferenčni ligi, ki je bila zaradi razmočenega igrišča na meji regularnosti. Srečanje z Lillom je nekaj časa celo viselo v zraku, medtem ko so čakali, da Uefa prižge zeleno luč, pa so kar z brisačami poskusili posušiti zelenico.

icon-expand Olimpija - Lille FOTO: Damjan Žibert

V soncu pa se je končala izjemno napeta sezona motoGP, ki je šele v zadnji dirki dala odgovor o prvaku. Naslov je ubranil Francesco Bagnaia, vse pa je bilo odločeno že v šestem krogu, ko je Jorge Martin končal v pesku.

icon-expand Prvaki vseh treh motociklističnih razredov: Pedro Acosta, Francesco Bagnaia in Jaume Masia. FOTO: AP

Na slovenskem političnem prizorišču je po "kozmičnih" pretresih v minulem ta teden minil mirno. Dogajanje je nekoliko razburkal sicer pričakovani odstop Mojce Šetinc Pašek iz poslanske skupine Gibanja Svoboda, ugibalo se je o usodi Logarjeve Platforme sodelovanja, predsednik vlade Robert Golob pa je rešil vladno kadrovsko križanko in izbral trojico novih ministrskih imen.

icon-expand Mojca Šetinc Pašek, ki so jo izključili iz Gibanja Svoboda, ni več del njihove poslanske skupine. FOTO: Aljoša Kravanja

Delavci Pošte Slovenije so na protestnem shodu opozorili na zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje poslovalnic oz. njihovo preusmerjanje v pogodbene pošte ter netransparentno komunikacijo vodstva. Omenili so tudi usodo znamenitega več kot sto let starega poštnega poslopja na Čopovi v Ljubljani, za katerega, kot je znano, Pošta Slovenije išče najemnike.

icon-expand Protestni shod delavcev Pošte Slovenije FOTO: Luka Kotnik

Pozornost svetovne javnosti je še naprej usmerjena v Gazo, kjer so po 50 dnevih napadov dočakali teden miru. Premirje so nekajkrat podaljšali in vmes izraelske talce zamenjali za palestinske zapornike – skoraj izključno ženske in otroke. V četrtek je nato odjeknila novica o streljanju v Jeruzalemu, v petek pa je Izrael znova udaril s kopnega, morja in iz zraka.

icon-expand Nova izmenjava ujetnikov med Izraelom in Hamasom FOTO: AP

icon-expand Gaza FOTO: AP

Zvezdnica Seksa v mestu Cynthia Nixon je skupaj z drugimi aktivisti, ki ameriškega predsednika Joeja Bidna pozivajo k trajni prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, začela gladovno stavko. "Sita sem ljudi, ki razlagajo, češ da so civilne žrtve v vojni rutinski davek. Pri teh številkah ni nič rutinskega, pri teh smrtih ni nič rutinskega," je dejala.

icon-expand Cynthia Nixon je začela gladovno stavkati pred Belo hišo. FOTO: AP

Medije so polnile tudi novice o obilnih snežnih pošiljkah po Evropi. Neurje Bettina, ki se je skuhalo v Jadranskem morju, je pustošilo od Grčije, prek Srbije, Bolgarije in Romunije vse do Ukrajine in Rusije. Obale vzdolž Črnega morja so bičali devetmetrski valovi, sunki vetra so dosegali 140 kilometrov na uro, ob tem je močno snežilo. Neurje je bilo primerljivo z orkanom druge do tretje stopnje.

icon-expand Razburkano morje v Odesi FOTO: Profimedia

icon-expand Reševanje na cesti v Ukrajini. FOTO: AP

Sneg je kar nekaj težav predvsem na cestah povzročil tudi na Češkem, v Avstriji in Nemčiji, kjer je tudi nastala spodnja fotografija.

icon-expand Sneženi prizori iz Nemčije. FOTO: AP

Iz nabora dobrih novic pa: v Indoneziji se je skotil mladičem izjemno redkega sumatranskega nosoroga. Na svetu jih je le še nekaj deset. V Južni Afriki so našli vrsto zlatega krta, ki so ga zadnjič videli leta 1937. Zmagovalec Masterchefa Bruno Šulman pa je izdal svojo prvo kuharsko knjigo. "Nekaj receptov je iz oddaje. Finalna glavna jed, čebulna sladica, za katero vem, da so si jo gledalci zapomnili," je izdal.

icon-expand Sumatranski nosorog FOTO: AP

icon-expand Winstonov zlati krt FOTO: Profimedia

icon-expand Bruno Šulman FOTO: Žiga Intihar

Za konec se vrnimo k prihajajočim praznikom. Ameriška prva dama Jill Biden je predstavila letošnjo slavnostno okrasitev Bele hiše. Za temo si je izbrala "čarobnost, čudežnost in veselje" praznikov, poklonila pa se je tudi 200-letnici med Američani ponarodele pesnitve Noč pred božičem Clementa Clarka Moora.

icon-expand Okrasitev Bele hiše FOTO: AP

Bazilika svetega Petra pa bosta že enajsto leto zapored krasila Slovenca Sabina Šegula in Peter Ribič. Tokrat bosta ustvarila aranžmaje iz slovenskih božičnih zvezd, storžev, rdečih vrtnic, evkaliptusa, eševerije, pozlačenih listov in zelenja.