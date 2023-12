Skozi objektiv: kaj je prinesel zadnji teden pred prazniki?

Zadnji predbožični teden so zaznamovale tragedije. Železniška nesreča pri Postojni, streljanje v Pragi in neskončno trpljenje v Gazi. Slovenska vojaška letalska flota je dobila 40. člana, "Martina Krpana", sindikati in vlada so sklenili sporazum, Ljubljano sta dušila megla in smog, iz vesolja so uspešno poslali posnetek mačka. Začelo pa se je spektakularno: z dolgo pričakovanim izbruhom vulkana na Islandiji.

Za začetek na Islandijo. Tam je v ponedeljek izbruhnil vulkan na polotoku Reykjanes blizu evakuiranega ribiškega naselja Grindavik. Čeprav izbruh po več tednih, ko je območje stresal potres za potresom, ni bil nepričakovan, je presenetila njegova silovitost.

Huda delovna nesreča pri Postojni FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenijo je pretresla huda nesreča na tirih pri Postojni. Potniški vlak je trčil v skupino delavcev Slovenskih železnic, dva sta na kraju nesreče umrla.

Praga nekaj ur po streljanju na fakulteti FOTO: AP icon-expand

Dan po tragediji v Pragi FOTO: AP icon-expand

V strelskem pohodu na filozofski fakulteti v središču Prage je bilo ubitih 14 ljudi, 25 je ranjenih. Strelca, 24-letnega študenta, je policija našla mrtvega. Gre za enega najhujših množičnih streljanj v novejši evropski zgodovini.

Protest v podporo Palestini FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Ljubljani so pripravili nov shod v podporo Palestini in opozorili na grozote, ki se dogajajo ne le v Gazi, ampak tudi na drugih palestinski območjih. "Od 8. oktobra naprej je v izraelskih napadih v Gazi umrlo 19 tisoč ljudi. Ranjenih je več kot 50 tisoč ljudi. Več kot 85 odstotkov Palestink in Palestincev, živečih v Gazi, je moralo zapustiti svoje domove. Zaradi popolnoma uničene komunalne infrastrukture se širijo nevarne nalezljive bolezni. Po podatkih Združenih narodov 90 odstotkov ljudi v Gazi na dan ne poje niti enega polnega obroka hrane," so poudarili ob tem.

Žalujoča družina v Gazi FOTO: AP icon-expand

Shod je potekal v ponedeljek, število žrtev je medtem že preseglo 20 tisoč. Med njimi je po podatkih oblasti v Gazi 8000 otrok in 6200 žensk. Večina. Več tisoč tistih, ki jih nikoli niso našli med ruševinami, v to ni vštetih.

Protesti po volitvah v Srbiji FOTO: AP icon-expand

Srbija. Po volitvah, na katerih je prepričljivo slavil Aleksandar Vučić s Srbsko napredno stranko, so se njegovi nasprotniki podali na ulice. Opozicija ob številnih dokazih o nepravilnostih – med drugim naj bi Vučićevi z avtobusi na glasovanje v Beograd vozili "lažne" volivce iz BiH – zahteva njihovo razveljavitev.

Prelet letala C-27J Spartan FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Slovenijo ni prijahal, pač pa priletel Martin Krpan. To ime so nadeli letalu C-27J Spartan, ki je postalo 40. plovilo flote slovenskega vojaškega letalstva. Uradni prihod je zaznamoval atraktiven prelet letališča Cerklje ob Krki v spremstvu para Pilatusov PC-9M, v katerem je 17-tonsko taktično transportno vojaško letalo pokazalo del svojih letalskih sposobnosti.

Pogajanja vlade s sindikati FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023, regres pa bo izplačan že marca. Zahtevnejša pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plačnega sistema jih čakajo po novem letu.

Pogled na megleno Ljubljansko kotlino s sončnih vzpetin nad Medvodami FOTO: Bobo icon-expand

Megla v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

V Ljubljani je bil zrak te dni zelo onesnažen. Tako zelo, da so na agenciji za okolje izdali opozorilo, saj je bila vrednost nevarnih prašnih delcev PM10 povišana čez meje dovoljenega. Zdravniki so odsvetovali zadrževanje na prostem. Visoke ravni delcev PM10 so bile posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki onesnažen zrak zadržuje v nižinah.

Izbruh na površini Sonca, vesoljski maček in zvezdno božično drevo. To je kratek povzetek novic iz vesolja. Ameriška vesoljska agencija je v objektiv ujela silovit izbruh na površini Sonca, najmočnejšega v zadnjih šestih letih, ki je ponekod na Zemlji začasno pretrgal radijske frekvence. Iz globokega vesolja so poslali na Zemljo 15-sekundni posnetek v visoki ločljivosti. Glavna zvezda je bil maček Taters. V duhu praznikov pa so objavili tudi posnetke svetlo zelene kopice mladih zvezd, ki s svojo postavitvijo in barvo spominjajo na božično drevo.

Janja Garnbret na prireditvi Športnik leta 2023 FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Športne zvezde so se zbrale na podelitvi laskavih nazivov Športnik leta. V moški konkurenci ga je še drugič v karieri prejel Tadej Pogačar, med ženskami je bila nepremagljiva ena in edina Janja Garnbret. Za najboljšo ekipo je bila izbrana slovenska nogometna reprezentanca.

Nika Prevc je v Engelbergu prišla do prve zmage v svetovnem pokalu, Ema Klinec je bila druga. FOTO: AP icon-expand

V Engelbergu je slovenska smučarska skakalka Nika Prevc vpisala svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Najbolj se ji je približala Ema Klinec na drugem mestu, medtem ko je bila Nika Križnar šesta.

Obramba Portlanda za Luko Dončića ni imela pravega odgovora. FOTO: AP icon-expand

Luka Dončić še naprej čara na košarkarskih igriščih. V minulem tednu je prehitel dve legendi, Wilta Chamberlaina in Dirka Nowitzkega, ter bil že desetič izbran za najboljšega igralca zahodne konference lige NBA.

Nina Pušlar na stoženskem odru FOTO: Miro Majcen icon-expand

Slovenska pevka se je na koncu koncerta kar usedla na odru in uživala v trenutku. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Nina Pušlar pa je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti in popolnoma (z rdečim ringom vred) razprodati ljubljansko areno Stožice. "Za menoj so zelo čustveni dnevi, saj solze tečejo že od prve vaje, prve in druge generalke in seveda zaradi samega koncerta. Kar je seveda zelo normalno in človeško, saj te prevzemajo zelo intenzivni občutki, čustva ob tako posebnem dnevu in koncertu," nam je kasneje pripovedovala.

Spust božičkov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand