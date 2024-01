Ogorčenje Velenjčanov, nevarna poledica in kraljevo presenečenje

Velenjčani zahtevajo preklic januarskih položnic za ogrevanje in nižje cene. Svoje zahteve so jasno sporočili na protestu. Zimska idila se je poslovila in za seboj pustila poledenele površine, ki so bile nevarne za številne. Hudo neurja Isha je povzročilo veliko nevšečnosti na Otoku. Princ Harry in Meghan Markle pa sta se na premieri filma po dolgem času znova skupaj pojavila na rdeči preprogi. Kaj je še zaznamovalo pretekli teden?

Pregled tedna začenjamo s pozitivno novico. Novo upanje za eno od družin, prizadetih v lanski ujmi. V Slovenj Gradcu so položili temeljni kamen za hišo, ki jo je skupaj s podizvajalci in dobavitelji doniralo podjetje Pergola, slovenjgraška občina pa je prispevala zemljišče. Državna tehnična pisarna bo izbrala družino, ki bo prejela ključe donirane hiše; to ne bo nujno družina iz slovenjgraške občine.

Zavrelo pa je v Velenju. Ljudska iniciativa Velenje je na Titovem trgu v Velenju zaradi visokih cen ogrevanja izvedla protest. Zahtevajo preklic januarskih položnic za ogrevanje in nižje cene. Nekateri so januarja namreč prejeli položnice za december, ki so trikrat višje od tistih za november. Nekaj občanov je ob tem napovedalo, da jih ne bo poravnalo.

V petek je v Škofji Loki izbruhnil večji požar, s katerim se je vse do poznih ur spopadalo več kot 130 gasilcev. Nad požariščem se je vil gost in temen dim, prebivalcem so pristojni svetovali, naj zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem. Požar so naposled uspeli omejiti, v soboto so tako ostala le še posamična žarišča. Takrat so preklicali tudi ukrepe po požaru.

Zimska idila je v zadnjih izdihljajih, za seboj pa je pustila nič kaj prijetno in predvsem nevarno poledico. Minuli vikend je zato bil eden najbolj obremenjenih vikendov v tej zimi v UKC Ljubljana. Obravnavali so kar 250 poškodb zaradi zdrsov. Ob tem pa so se prebivalci prestolnice tudi spraševali, zakaj so ulice, pločniki in parkirišča tako slabo očiščeni.

Medtem sta se Velika Britanija in Irska znašli v primežu hudega neurja Isha. V delih Severne Irske, severne Anglije in Škotske so namerili najmočnejše sunke vetra v zadnjih 10 do 20 letih. Najmočnejši sunek s hitrostjo 160 kilometrov na uro so izmerili na severovzhodu Anglije, drugod pa je veter dosegel hitrost od 110 do 130 kilometrov na uro.

Neurje Isha na Otoku FOTO: AP icon-expand

Zveza Nato je začela svojo največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne. V vaji bo sodelovalo tudi okoli 200 pripadnikov Slovenske vojske. Začetek vaje je zaznamovalo izplutje ameriške vojaške ladje USS Gunston Hall, ki je v sredo zapustila ZDA in se odpravila proti Evropi.

USS GUNSTON HALL FOTO: AP icon-expand

Japonska vesoljska agencija JAXA je objavila prve posnetke z Lune, ki jih je na Zemljo poslala njena sonda za raziskovanje Lune (SLIM). S pristankom sonde na Luni je Japonska po ZDA, Rusiji, Kitajski in Indiji postala peta država na svetu, ki je uspešno izvedla zapleteni postopek mehkega pristanka na Zemljinem edinem naravnem satelitu.

Japonska sonda FOTO: AP icon-expand

Zanimiva zgodba pa prihaja iz Splita. Splitčan Josip Matulić je za 2500 evrov kupil 43 let star avtobus in ga v celoti prenovil. Oranžni avtobus iz leta 1981 po ulicah Splita vozi brezplačno. Nima ne postaj ne vozovnic, edina destinacija pa je vrnitev v preteklost.

Josip Matulić s svojim avtobusom. FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Za konec pa še v svet zabave in kraljeve družbe. Harry in Meghan sta znova presenetila. Zakonca sta se pojavila na premieri biografskega filma o Bobu Marleyju, kjer sta se sprehodila tudi po rdeči preprogi. Premiere sta se na njegovi rodni Jamajki udeležila po sedmih letih, odkar sta otok prvič skupaj obiskala leta 2017.