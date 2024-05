Dogodki, ujeti v objektiv: kaj je zaznamovalo iztekajoči se teden?

Evropa je sredi tedna zastala v šoku. Na Slovaškem so krogle pokosile premierja, na srečo bo preživel. Slovaki dogodek jemljejo kot opomnik, kam lahko privede boleča razklanost družbe. Nadaljuje se vojna v Gazi in čeprav so se nekateri močno trudili, je niso mogli spregledati niti na evropski paradi kiča, imenovani Evrovizija. Slabšajo se razmere v Ukrajini. Ob slabih, pretresljivih novicah, moramo zato pregled dogodkov začeti z nečim lepim.

OGLAS

Severni sij v Mainu FOTO: AP icon-expand

Tokratni foto pregled iztekajočega se tedna začenjamo v zadnjih dneh prejšnjega: s severnim sijem, ki je daleč proti jugu (oziroma proti severu) navduševal v noči s preteklega petka na soboto. Fotografije, ki so v tisti noči nastale, so bile brez dvoma najbolj deljene v minulih dneh, številni pa so še nekaj noči z upanjem zrli v nebo.

Baby Lasagna se je vrnil v domovino. FOTO: Profimedia icon-expand

Še ena noč je odmevala: evrovizijska. Doživeli smo prvo izključitev in – predvsem pri naših južnih sosedih ter, priznajmo, tudi v Sloveniji – nemalo razburjenja zaradi izbora zmagovalca. Na Hrvaškem to, kdo je bil najboljši, sploh ni vprašanje.

Protesti v podporo Palestini ob robu Evrovizije v Malmöju FOTO: AP icon-expand

Sloganu združeni v glasbi bi lahko dodali razdruženi v politiki. Glasbeni festival je minil v znamenju polemik zaradi udeležbe Izraela, pospremili so ga množični protesti v podporo Palestini. Sporočilo: "Blišč ne more skriti genocida."

Krik matere v Gazi FOTO: AP icon-expand

Pobijanju v Gazi ni videti konca, napadi se zdaj osredotočajo na Rafo, kamor je pred ofenzivo na severu pribežalo več sto tisoč ljudi. Spomnimo: Izrael je več kot milijonu Palestincev oktobra ukazal, naj se s severa premaknejo na jug. Zdaj bežijo z juga, Rafo jih je zapustilo že pol milijona. Število žrtev je preseglo 35.000. Na fotografiji je krik matere, ko je še zadnjič videla mrtvega sina.

Evakuacija iz Vovčanska FOTO: AP icon-expand

Nekoliko v senci dogajanja v Gazi je Ukrajina, kjer se razmere na bojišču spet spreminjajo. Iz Kijeva so sporočili, da so umaknili svoje vojake iz več vasi v severovzhodni regiji Harkov, kjer ruske sile že od prejšnjega tedna vztrajno napredujejo in napadajo naselja. Na fotografiji: žalosten prizor iz Vovčanska, ki so ga morali prebivalci na hitro zapustiti.

Robert Fico ustreljen FOTO: AP icon-expand

Bolnišnica v Banski Bistrici, kjer se zdravi Robert Fico, je močno zastražena. FOTO: AP icon-expand

V sredo je odjeknila novica o poskusu atentata na slovaškega premierja Roberta Fica. 71-letni nekdanji varnostnik, pesnik in pisatelj, ki je streljal nanj, naj bi deloval sam, grozi mu najmanj 25 let zapora. Politika so kritično ranjenega prepeljali v bolnišnico, kjer je prestal že dve operaciji. Z njima so mu rešili življenje.





Protesti v Gruziji FOTO: AP icon-expand

Gruzijski parlament je sprejel zakon o financiranju nevladnih organizacij iz tujine, ki mu nasprotniki – več tisoč jih je vztrajalo na ulicah – 'ljubkovalno' pravijo ruski zakon. Bojijo se, da ga bodo oblasti zlorabile za obračunavanje z nasprotniki. V parlamentu je šel gladko skozi, čeprav so med njegovim zadnjim potrjevanjem zapele celo pesti, je pa gruzijska predsednica že napovedala, da bo nanj vložila veto.

Slovesnost ob dnevu Slovenske vojske FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri nas smo obeležili dan slovenske vojske, ki je tokrat potekal v Mariboru, vojaški zeleni pa so zato dodali tudi nekaj vijolične barve. "Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti," se je vojakom zahvalila predsednica in vrhovna poveljnica vojske Nataša Pirc Musar.

Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle in generalni direktor Policije Senad Jušić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovesno je bilo tudi na obeležitvi 20 let slovenskega članstva v Europolu, gostja je bila njegova izvršna direktorica Catherine de Bolle. Čeprav je Slovenija majhna, je zaradi svojega geografske lege pomembno križišče kriminalnih poti, tesno sodelovanje s policijami sosednjih držav pa zato nujno, je med drugim izpostavil generalni direktor Policije.

Predsednični forum na temo preprečevanja nasilja FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na Brdu pri Kranju je potekal tretji predsedničin forum, posvečen je bil problematiki nasilja. "Skrajni čas je za ukrepanje," je poudarila gostiteljica, ki meni, da poleg vojn in naravnih nesreč naše družbe najmočneje in najostreje zaznamujejo ravno tragični primeri nasilja.

Protestni shod Sindikata delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Medtem se v Sloveniji nadaljuje stavka zdravnikov, svojo so zaostrili zaposleni na upravnih enotah, na ulico pa so šli tudi poštarji.

Rušenje poškodovanega mostu v Baltimoru FOTO: AP icon-expand

Takole v Baltimoru z eksplozijami rušijo most, v katerega je konec marca trčila tovorna ladja. 21 članov posadke je zaradi vizumskih omejitev in preiskave, ki še vedno poteka, obtičalo na njenem krovu. Preiskovalci so jim zaplenili mobilne telefone, tako da so že več tednov odrezani od sveta in ne morejo biti v stiku niti s svojimi družinami v Indiji in na Šrilanki.

Timi Zajc, Nuša Rakovec, Peter Prevc in Mina Prevc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Vrhunski športniki nimajo pogosto priložnosti, da bi se odeli v svečana večerna oblačila. A vsake toliko se udeležijo dogodkov, na katerih lahko zablestijo v vsej svoji eleganci. Odlična priložnost za to je bila prireditev Večer šampionov, ki jo je v počastitev uspehov pretekle sezone pripravila Smučarska zveza Slovenije.

Meryl Streep v Cannesu FOTO: AP icon-expand

V francoskem Cannesu se je začel 77. mednarodni filmski festival. Na otvoritveni slovesnosti je 74-letna Meryl Streep, ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja in tremi zlatimi kipci, prejela častno zlato palmo.

Kuža Messi FOTO: AP icon-expand

Na rdečo preprogo je, in to celo prvi, stopil tudi nepričakovan zvezdnik na štirih tačkah, kuža Messi, ki je zaigral v filmu Anatomija padca. Pridno je poziral fotografom in celo pomahal proti kameram.

Kralj Karel III. z umetnikom Jonathanom Yeo FOTO: Profimedia icon-expand

V znamenju rdeče je tudi nov uradni portret kralja Karla III. Kralj pravi, da ga je umetnik dobro ujel, kar je najbrž res. Kritiki pa, da je videti, kot bi vstal iz pekla, čemur prav tako ne bomo oporekali.

Masharik FOTO: Miro Majcen icon-expand

Blues soul rock zasedbe Masharik je (končno) predstavila dolgo pričakovan prvenec Otroci cvetja. Po koncertu je padla tudi kakšna solza sreče, saj prvega ne pozabiš nikoli, so nam zaupali. Tam je bila tudi naša ekipa.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Šport. Tadej Pogačar na dirki po Italiji trdno drži v rokah mesto vodilnega in rožnato majico. Pristaja mu ravno tako kot rumena, mi pa držimo pesti, da mu je ne bo treba sleči.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Košarkarji Dallas Mavericks so le še zmago oddaljeni od finala zahodne konference. Na peti tekmi serije z Oklahomo so v gosteh slavili s 104:92. Luka Dončić je zablestel z 31 točkami, 11 podajami in desetimi skoki. Dallas sedaj vodi s 3:2 v zmagah, šesto, morda že odločilno tekmo bomo v noči na nedeljo spremljali tudi na naši spletni strani.

Real Madrid FOTO: AP icon-expand