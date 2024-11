Snega le za vzorec, lava 'požirala' ceste, čustveno slovo od 'Princa Zadra'

Za nekatere veselje, za druge razočaranje – sneg smo le dobili, a po nižinah samo za vzorec. Izbruh vulkana v bližini islandske prestolnice je 'poskrbel' za neverjetne fotografije. Na nesrečo katamarana na otoku Silba pa so se zelo čustveno odzvali tamkajšnji prebivalci, saj je, kot pravijo, bil zanje "zatočišče in dom". Od tragično preminulega zvezdnika Liama Payna so se na zasebni slovesnosti poslovili družina, prijatelji in člani skupine One Direction. Preverite še ostale foto dogodke tedna.

OGLAS

Po večdnevni negotovi napovedi – bo ali ne bo – se je v petek zjutraj marsikateri Slovenec zbudil v belo jutro. Na jugu države je sicer večinoma deževalo, je pa na severu in v osrednji Sloveniji padal sneg, sicer ga je bilo bolj za vzorec.

Sneg pobelil Jesenice FOTO: 24ur.com icon-expand

Po svetu pa so zakrožile neverjetne fotografije lave, ki 'požira' gozdove in ceste. V bližini islandske prestolnice je namreč izbruhnil vulkan. Izbruh je presenetil tako širšo javnost kot tudi znanstvenike. Gre za že sedmi tovrstni izbruh na tem območju od decembra lani.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Izbruh vulkana in Islandiji icon-picture-layer-2 1 / 5

Slovenija pa je na začetku tedna, v ponedeljek, gostila prvo damo Ukrajine Oleno Zelensko. Odzvala se je povabilu soproga slovenske predsednice. Udeležila se je letnega zasedanja Svetovalnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti, ki je bil posvečen humanitarnim potrebam Ukrajine.

Olena Zelenska na obisku v Sloveniji FOTO: Damjan Žibert icon-expand

S soprogo predsednika Ukrajine in prvo podpredsednico ukrajinske vlade Julijo Sviridenko se je srečal tudi premier Robert Golob. Ukrajinski delegaciji je obljubil nadaljnjo pomoč naše države, prav tako pa je znova izrazil tudi podporo Ukrajini na njeni poti v EU in Nato.

Srečanje Roberta Goloba in Olene Zelenske FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ukrajina je tisoči dan vojne v Rusijo izstrelila prve ameriške rakete dolgega dosega. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem podpisal odlok za širšo rabo jedrskega orožja. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dejal, da je ukrajinski napad z ameriškimi raketami dolgega dosega atacms jasen znak, da si Zahod želi konflikt zaostriti.

Ukrajina proti Rusiji izstrelila ameriške rakete dolgega dosega atacms FOTO: AP icon-expand

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump si je v družbi Elona Muska ogledal izstrelitev rakete Starship. Skupni ogled nakazuje na poglabljanje zavezništva med Trumpom in Muskom. Pri izstrelitvi pa ni šlo vse po načrtih. Del rakete, imenovan Super Heavy, bi se namreč moral vrniti na lansirno ploščad, a je nepričakovano padel v Mehiški zaliv.

Donald Trump in Elon Musk FOTO: AP icon-expand

Pred novozelandskim parlamentom v Wellingtonu se je odvil eden največjih protestov v zgodovini države. 42.000 ljudi je protestiralo proti spornemu predlogu zakona, za katerega njegovi nasprotniki trdijo, da ogroža pravice avtohtonih prebivalcev Nove Zelandije, Maorov.

Protest v Wellingtonu FOTO: Profimedia icon-expand

Prebivalci otoka Silba na Hrvaškem pa so precej čustveno doživljali nesrečo katamarana "Princ Zadra", ki jih je leta vozil z otoka na kopno in nazaj domov. Katamaran je v bližini pečine ob otoku Premuda nasedel in se potopil na 40 metrov globine. Pravijo, da "Princ" ni bil le prevozno sredstvo, pač pa zatočišče in dom, posadka pa je bila več kot le posadka.

Katamaran nasedel na čeri pri Premudi FOTO: Net.hr icon-expand

Prebivalci švicarske alpske vasice Brienz so morali zapustiti svoje domove, saj kraju po dobrem letu spet grozi ogromen zemeljski plaz. Vas bo po napovedih prazna vsaj do spomladi 2025. Do takrat bo pod video nadzorom.

Brienz v nedeljo, na dan evakuacije FOTO: AP icon-expand

Prebivalci New Delhija pa so se ta teden prebudili v gostem, strupenem smogu, ki obdaja mesto s približno 33 milijoni prebivalcev. Onesnaženost zraka je narasla na izjemno visoko raven, glavna državna agencija za okolje SAFAR, ki meri drobne delce v zraku, ki lahko prodrejo v pljuča, pravijo, da je stanje zelo resno.

Smog nad New Delhijem FOTO: AP icon-expand

Na zasebni slovesnosti v Buckinghamshiru so se družina, prijatelji in člani skupine One Direction poslovili od Liama Payna. Pevec je oktobra podlegel poškodbam po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu.

Člani zasedbe One Direction na pogrebu Liama Payna. FOTO: Profimedia icon-expand

V Hollywoodu so se zvezdniki zbrali na dogodku, imenovanem Governors Awards, na katerem vsako leto Akademija podeli častne oskarje. Svečan dogodek je gostil številne zvezdnike, po rdeči preprogi so se sprehodili tudi igralki Demi Moore in Nicole Kidman, glasbenica Jennifer Lopez, zvezdnice filma Emilia Pérez Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón pa zakonca Tom Hanks in Rita Wilson. Tam so bili tudi Pamela Anderson, Kate Winslet, Daniel Craig in zvezdnik novega Gladiatorja Paul Mescal.