Dončić spet sijal, pustno vzdušje, dimne bombe in bakle

Za nami je sončen teden, ponekod so se temperature dvignile vse do 22 stopinj Celzija. Pust je dobro odigral svojo vlogo in dokončno odgnal zimo. Še posebej veselo je bilo na Ptuju, kjer si na pustni torek moral z lučjo iskati nekoga, ki ni bil maškara, je zapisala naša novinarka Tina Hacler, ki je preverila tamkajšnji utrip s fotografom Damjanom Žibertom.

Zabavno pa je bilo tudi v naši hiši. Oddelek marketinga in promocije na Pro Plusu se je odločil, da bo sodelavce nasmejal s skupinsko masko. Preobrazili so se v like priljubljene serije iz 90. let, TV Dober Dan.

V tem tednu se je smejalo tudi izjemnemu Luki Dončiću, ki je kar nizal zmage v Los Angeles Lakers.

Na političnem parketu pa so bile vse oči uprte v prelomni izredni vrh Evropske unije v Bruslju, kjer so podprli načrt Evropske komisije za okrepitev obrambnih zmogljivosti držav članic. Komisija namerava v okviru načrta vzpostaviti nov finančni instrument EU, v katerem bo na voljo 150 milijard evrov posojil za naložbe držav članic v obrambo.

Medtem je ameriški predsednik Donald Trump v najdaljšem predsedniškem govoru v zgodovini pred obema domovoma ameriškega kongresa (trajal je približno uro in 40 minut) napovedal začetek zlate dobe Amerike. V populističnem govoru, ki so ga prekinjali aplavzi republikancev in izrazi neodobravanja ter protestni odhodi demokratov, je Trump za vse težave Amerike krivil prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna in "radikalno leve norce".

Njegova soproga Melania Trump pa je osupnila množico v Washingtonu, ko je vstopila v dvorano ameriškega kongresa in požela stoječe ovacije. Oblečena v siv kostim znamke Dior. Blazer iz volnenega tvida, ki ima odstranljiv detajl šala, je na Diorjevi spletni strani naprodaj za 5172,79 evra. Blazer je kombinirala z ujemajočim se krilom in ga opremila s črnim pasom.

Napeto pa je bilo v srbski skupščini, kjer se je zgodilo več incidentov - pretep, dimne bombe, bakle v dvorani. V incidentu je bilo poškodovanih več poslank vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Protestniki so v zgradbo skupščine metali jajca, seja pa se je kljub kaosu nadaljevala.

Pri nas pa so protestniki pripravili protestni shod v središču Ljubljane. Nekaj sto zbranih protestnikov je bilo kritičnih do ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je januarja poslal pismo podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. "Zoki, adijo," so pred mestno hišo, kjer se je protest končal brez incidentov, vzklikali ljubljanskemu županu.

Za veliko presenečenje na 97. podelitvi oskarjev pa je poskrbel film Anora, ki je za najboljši film, režijo, izvirni scenarij, montažo ter glavno igralko Mikey Madison prejel kar pet oskarjev. Na podelitvi najprestižnejših filmskih nagrad pa niso sijali le zlati kipci in filmski ustvarjalci, ki so jih osvojili, temveč tudi modne poslastice na rdeči preprogi.

17. marca pa prihaja nova sezona MasterChefa. V kuhinjo bo vstopilo kar 19 amaterskih kuharjev. 19 posameznikov, ki kljub svojim službam, kuharskih sanj niso obesili na klin.