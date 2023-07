Teden v znamenju množic: državni udar, razjarjeni protestniki in dobrodelnost

Pretekli teden je minil v znamenju množic. Začel se je z ugibanji kam je po udaru v Rusiji odletel šef najemniške skupine Wagner, končuje pa se v Franciji z razjarjenimi protestniki. Množica je bila tudi tista, ki je v Ljubljani zbrala še zadnjih 60.000 evrov za Urbana, in tista, ki je v Kopru sprejela Vlatka Čančarja, na cilju dirke po Sloveniji pa pozdravila zmagovalnega Tadeja Pogačarja.

icon-expand Med umikom Wagnerjevih sil iz Rostova na Donu je 'padel' tudi kakšen selfie. FOTO: AP

V začetku tedna je še vedno odmeval državni udar v Rusiji, ko si je po vikndaškem pohodu proti Moskvi šef plačancev Wagner Jevgenij Prigožin "premislili" in iz Rostova na Donu ter Voroneža umaknili svoje konvoje. Prebivalci mest, ki se nahajajo približno 100 kilometrov od meje z napadeno Ukrajino, so bili nad Wagnerjevimi silami navdušeni veliko bolj kot ruski vrh, ob odhodu so jim veselo odzdravljali. Padlo je tudi nekaj 'selfiejov' s šefom plačancev. Prigožin je nato poletel v Belorusijo, kjer bo skupina delovala na lastne stroške.

icon-expand Francozi so se podali na ulice, kjer opozarjajo na policijsko nasilje. Med kontrolo prometa je namreč eden izmed policistov ustrelil 17-letnika. FOTO: AP

Nekoliko manj ostro, a kljub temu razgreto, se teden zaključuje v Franciji. Tam se zaradi umora 17-letnika, ki ga je med prometno kontrolo ustrelil policist, že več dni zbira množica protestnikov. Prepričani so, da se kaj takega ne bi smelo zgoditi. Po ulicah Pariza zato zažigajo avtomobile in stavbe, v policijske postaje in druge zgradbe pa usmerjajo tudi pirotehniko. V prvih treh nočeh je francoska policija aretirala več kot 660 oseb, v noči na soboto pa še dodatnih 440. Predsednik Emmanuel Macron je sklical krizni sestanek, vlada pa razmišlja o razglasitvi izrednih razmer. Policist, ki je mladeniča ustrelil, se je opravičil.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Zbiral se je tudi denar – za dečka Urbana. V torek je Slovenija po več letih dobrodelnosti skupaj nabrala več kot dva milijona evrov, ki bosta štiriletniku omogočila razvoj genske terapije in boljše življenje. Samo na koncertu Skupaj za Urbana so za dečka zbrali 168.000 evrov, cilj pa s tem na koncu ne le dosegli, ampak tudi presegli. Pri nabiranju sredstev za Urbana so že pomagali slovenski olimpijci, košarkarji, nogometaši, hokejisti, mediji in vsi Slovenci ter Slovenke s svojo srčnostjo.

icon-expand "Moje ime je Robbie je**eni Williams, to je moj bend in to je moja rit, ali ste je**no pripravljeni?" je začel koncert. FOTO: Miro Majcen

Koncertovali so tudi na Hrvaškem, kjer je ob 25-letnici svoje kariere zapel britanski pop zvezdnik Robbie Williams. V nabito polnem puljskem amfiteatru je množico popeljal čez četrt stoletja dolgo kariero in dal dobro vedeti, zakaj ostaja eden najboljših in najbolj priljubljenih zabavljačev na glasbeni sceni. V objektiv ga je ujel naš fotograf Miro Majcen.

icon-expand Ostanki podmornice Titan, najdeni na dnu oceana v bližini razbitine Titanika FOTO: AP

Koledarski dnevi so se obračali že proti koncu meseca, ko so z atlantskega dna po slabih dveh tednih potegnili razbitine implodirane podmornice Titan. V nesreči je umrlo pet ljudi, med ostanki pločevine pa so domnevno našli tudi njihove posmrtne ostanke. Dele podmornice so na površje dvignili v Kanadi, nato pa jih prepeljali v eno od ameriških pristanišč za nadaljnjo analizo.

icon-expand Mikroskopska torbica MSCHF je bila prodana za 58.698,45 evra. FOTO: Profimedia

Svet je ta teden uvidel tudi mikroskopsko torbico podjetja MSCHF, znanega po nenavadnih modnih kosih. Kupec je zanjo odštel odštel 58.698,45 evra. Predmet, ki meri 657 x 222 x 700 mikrometrov, je dovolj majhen, da gre skozi uho igle. Torbica je opremljena z logotipom modne hiše Louis Vuitton, vendar z blagovno znamko ni povezana.

icon-expand Toča v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com

Gorenjci so s tal pobirali ne tako majhno točo. Kljub temu, da nevihtno vreme poletju pritiče, take toče ne pomnijo. Med poljščinami so najbolj prizadeti nasadi solate, koruze, krompirja in žit, zelo velika je škoda na vrtovih. Neurje je odkrivalo tudi strehe in podiralo drevesa, voda je poplavljala kleti in šole.

icon-expand Posledice požara v pokritem vkopu Malečnik FOTO: 24ur.com

Obsežna intervencija je tudi za štajerskimi gasilci, ki so se v ponedeljek borili s požarom v predoru Malečnik. Tam so se zaletela tri tovorna vozila, ob tem pa je obsežen požar zajel tudi predor. Uničena je bila elektroinštalacijska oprema, poškodovana pa tudi betonski obok in prometna oprema. Gasilci vse do konca niso vedeli, koliko oseb bi bilo lahko ujetih v predoru. Na koncu so ugotovili, da so se vsi vozniki rešili, eno osebo so zaradi lažjih poškodb odpeljali v UKC Maribor.

icon-expand Orožje, zaseženo med racijo v Avstriji FOTO: AP

Prav tako so bili izjemno zaposleni severni sosedi. Avstrijska policija je v raciji proti skrajno desni motoristični tolpi Bandidos zasegla več kot 70 kosov dolgocevnega orožja, sto pištol in 10.000 nabojev streliva v vrednosti 1,5 milijona evrov, je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Med preiskavo je aretirala 10 ljudi zaradi suma kršitve zakonodaje na področju orožja in drog.

icon-expand Prebivalci Pjongjanga na demonstracijah ob dnevu boja proti ameriškemu imperializmu FOTO: AP

V severnokorejski prestolnici pa se je približno 120.000-glava množica zbrala v obsodbi ameriškega imperializma. Ta se je odvil ob 73. obletnici začetka korejske vojne v Pjongjangu.

icon-expand Muslimanski verniki so se zbrali na osrednji bajramski molitvi ob kurban bajramu. Bajramsko molitev je vodil mufti Nevzet Porić. FOTO: Bobo

Muslimani se zbirajo v Meki in na dogodkih, povezanih s praznikom. V četrtek so tako z molitvijo obeležili štiridnevni praznik kurban bajram. Med milijoni, ki so se zbrali v omenjenem muslimanskem svetem mestu, je letos tudi 40 romarjev iz Slovenije, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

icon-expand Sprejem Vlatka Čančarja v Kopru FOTO: Aljoša Kravanja

V domačem Kopru je na topel sprejem naletel prvak lige NBA Vlatko Čančar. 26-letnega košarkarja je v Taverni v centru mesta sprejelo več sto domačinov, ki so se poveselili njegovega uspeha v najmočnejši ligi na svetu. Ob tem je priznal, da se mu zdi dejstvo, da je postal četrti Slovenec po Rašu Nesteroviću, Benu Udrihu in Saši Vujačiču s šampionskim prstanom NBA, še vedno kot prizor iz sanj. Tam je bil tudi naš fotograf Aljoša Kravanja.

icon-expand Državno prvenstvo v kolesarstvu FOTO: Luka Kotnik