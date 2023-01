Fotografije, ki so zaznamovale prvi teden novega leta

Zakorakali smo v leto 2023. Nekateri z ognjemeti, drugi s svetlobnimi šovi, naši južni sosedi pa kar z vstopom v schengen in v evro območje. V Braziliji so se s slovesnostjo poslovili od nogometne legende Peleja, z množičnim uličnim slavjem pa so pozdravili novega predsednika Lulo. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je papež pokopal papeža, prvič pa se tudi dogaja, da se Evropa na začetku januarja sooča z rekordno visokimi temperaturami, kar povzroča sive lase predvsem žičničarjem.

Hrvaška je z letošnjim letom vstopila v schengensko območje, s čimer je odpravljen nadzor na meji s Slovenijo. Na Hrvaško lahko tako po skoraj 32 letih spet potujemo brez mejne kontrole. Vstop Hrvaške v schengen sta z dvigom zapornic na mejnem prehodu Obrežje in prižigom zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, simbolično oznanila pristojna ministra Slovenije in Hrvaške, Sanja Ajanović Hovnik in Davor Božinović.

icon-expand Veselje ob vstopu Hrvaške v schengen. FOTO: Luka Kotnik

Poleg pridružitve schengenskemu prostoru pa je Hrvaška z letošnjim letom postala 20. članica evro območja. Plačevanje v kunah bo mogoče do vključno 14. januarja, od 15. januarja pa izključno v evrih. Ob tem dogodku je hrvaški premier Plenković na Trgu bana Jelačića v prestolnici odpeljal na kavo predsednico Evropske komisije ter račun poravnal s kovanci za evro.

icon-expand Plenković in Von der Leynova se navdušujeta nad hrvaškimi evri. FOTO: AP

Verniki, cerkveni dostojanstveniki in državniki so se v Vatikanu poslovili od zaslužnega papeža Benedikta XVI. Pogrebne slovesnosti je prvič v zgodovini vodil naslednik umrlega papeža, sedanji papež Frančišek. Po maši na Trgu svetega Petra, kjer se je zbralo 50.000 ljudi, so Benedikta XVI. pokopali v kripti vatikanske bazilike.

icon-expand V Vatikanu so pokopali zaslužnega papeža Benedikta XVI. FOTO: AP

Luiz Inacio Lula da Silva je zaprisegel kot novi predsednik Brazilije in s tem že tretjič zasedel najvišjo funkcijo v državi. V brazilski prestolnici se je zbrala množica njegovih podpornikov. Bolsonaro se inavguracije ni udeležil, Brazilijo je zapustil že v petek.

icon-expand Domorodski brazilski voditelj in okoljevarstvenik poglavar Raoni ob novem brazilskem predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silva. FOTO: AP

V Braziliji so se z množično pogrebno slovesnostjo poslovili od nogometne legende Peleja. Dan pred pogrebom so imeli navijači priložnost, da se še zadnjič poslovijo od velemojstra nogometne igre, zadnje pogrebne slovesnosti pa so opravili v ožjem družinskem krogu na pokopališču Memorial Necropole Ecumenica v Santosu.

icon-expand Krsto s posmrtnimi ostanki legendarnega brazilskega nogometaša Peleja so v ponedeljek pripeljali na stadion njegovega nekdanjega kluba Santosa.

Vstopili smo v leto 2023. Številni so novo leto pričakali na silvestrovanjih na prostem, ki so potekala po vsej državi. V Ljubljani je bil na ogled ekološki ognjemet, nekje so se ognjemetu odpovedali, marsikje – tudi v največjih prestolnicah – pa so klasični ognjemet zamenjali s spektakularnimi svetlobnimi šovi.

icon-expand Svetlobni in zvočni šov v Parizu, ki je letos nadomestil tradicionalni ognjemet in navdušil zbrane na pariških ulicah. FOTO: AP

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na silvestrski večer obiskala dežurne policiste in gasilce v Ljubljani. S tem je ob izteku leta 2022 želela izraziti hvaležnost vsem srčnim posameznicam in posameznikom, ki vse dni v letu, tudi ob praznikih, vestno in nesebično izpolnjujejo svoje poslanstvo v dobrobit skupnosti. Med obiskom Gasilske brigade v Ljubljani si je lahko ogledala unikatne jaslice, ki jih izdelajo tamkajšnji gasilci. Letos so v jaslicah obeležili požar na Krasu, ki velja za najhujši požar v zgodovini naše države.

icon-expand Unikatne jaslice, ki so jih pripravili na Gasilski brigadi Ljubljana. Leto 2022 je bilo za slovenske gasilce – poklicne in pa predvsem prostovoljne – eno najzahtevnejših. FOTO: Luka Kotnik

Nekaj sto ljudi pa je novo leto otvorilo s skokom v morje. S pomola na osrednji plaži v Portorožu so pogumneži skočili v morje, ki je imelo temperaturo približno 13 stopinj Celzija. To je 17. izvedba dogodka, po tem, ko v zadnjih dveh letih prireditve zaradi covida-19 ni bilo. Leta 2020 so organizatorji zabeležili rekordnih 686 udeležencev in več kot 5000 gledalcev.

icon-expand Vsem, ki so skočili v hladno vodo, so podelili listino, s katero so se udeleženci zavezali, da bodo vedno vestno skrbeli za neokrnjenost in čistočo ter promocijo slovenskega morja. FOTO: Damjan Žibert

(Pre)toplo vreme za ta čas bo – zaradi visokih cen elektrike in posledično dražjega umetnega zasneževanja – v likvidnostne težave pahnilo nižje ležeča smučišča. Na Cerknem, kjer bodo brez uporabe snežnih topov letos težko ponovno zagnali sezono, bodo stroški za elektriko kar za osemkrat višji. Na Kaninu pa za šestkrat. V praksi to pomeni namesto slabih 50 tisočakov, kolikor so plačali lani, dvig na skoraj 300 tisoč evrov.