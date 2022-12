Fotografije, ki so zaznamovale zadnji teden v letu

Zadnji teden v letu 2022 so zaznamovali božično-novoletni prazniki. Kristjani so dočakali božič, v cerkvah so potekale polnočnice. Na slovenski meji s Hrvaško so se odvile še zadnje priprave na vstop naše južne sosede v schengensko območje. Slovenijo je v tem prazničnem času s svojimi vrhunskimi predstavami čez lužo navduševal košarkarski zvezdnik Luka Dončić. ZDA in Kanada sta se znašli v primežu ledenega oklepa, Kitajska pa je po treh letih začela opuščati t. i. politiko ničelne tolerance do covida-19.

Kristjani so s polnočnicami pričakali božič, ko se je po njihovem verovanju rodil Jezus Kristus. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je polnočno mašo daroval v ljubljanski stolnici. icon-expand Polnočnica v ljubljanski stolnici FOTO: Damjan Žibert Svoja vrata je na božični večer odprla tudi bazilika svetega Petra v Vatikanu. Ob spominu na Jezusovo rojstvo je papež Frančišek pri večerni maši obsodil vojno in pohlep ter pograjal tiste, ki hrepenijo po bogastvu in moči na račun ranljivih. icon-expand V baziliko so papeža Frančiška pripeljali na vozičku. FOTO: AP V luči skorajšnjega vstopa Hrvaške v schengen in evroobmočje se je na mejnem prehodu Petrina-Brod na Kolpi odvilo slavnostno srečanje, ki ga je organiziralo Turistično-športno društvo Kostel. Zbrani so se simbolično poslovili od schengenskega režima in delno tudi ograje na reki Kolpi. icon-expand Predstavniki policije z obeh bregov so si segli v roke. FOTO: Luka Kotnik Slovenija je bila zadnji teden decembra dobrodelna do Ukrajine. V državo je poslala tako tovornjake z električno opremo kot dve reševalni vozili, namenjeni reševanju otrok. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je tako v petek ukrajinskemu veleposlaniku Andriju Tartanu v Sloveniji simbolno predala ključe, ob tem pa dejala, da želi Slovenija prispevati k reševanju krhkih življenj. icon-expand Slovenija je v Ukrajino poslala dve reševalni vozili. FOTO: Luka Kotnik Po več tednih napetosti so Kosovski Srbi na severu države začeli odstranjevati barikade. Dogovor je sledil tudi nevarni zaostritvi razmer po ponedeljkovi razglasitvi najvišje stopnje bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom srbskega notranjega ministrstva. Pred tem sta na mostu v bližini severnega dela Mitrovice zagoreli dve kabini tovornjakov. icon-expand Barikade na severu Kosova. FOTO: AP V ZDA in Kanadi so se v minulem tednu soočili s posledicami hudega zimskega neurja, ki je ohromil večji del države. Reševalci so z zamudo iskali pogrešane v avtomobilih in domovih. Umrlo je več kot 60 ljudi, končni davek tega izredno redkega vremenskega dogodka pa ne bo v celoti znan, dokler se sneg ne stali. icon-expand Zaledenele hiše v Ontariu FOTO: Profimedia Kitajska, ki je tri leta zagovarjala t. i. politiko ničelne tolerance do covida-19, je po nezadovoljstvu javnosti in številnih protestih začela sproščati ukrepe. Število okužb s covidom-19 je skokovito poraslo, oblasti pa ne objavljajo več dnevne covidne statistike. V tem tednu so ukinili tudi obvezno karanteno ob prihodu v državo, s čimer so odprli prosto pot potovanjem v tujino. icon-expand Prostovoljci razkužujejo javna otroška igrala v Nantongu blizu Šanghaja. FOTO: Profimedia V osrednji Kitajski se je medtem zgodila huda prometna nesreča. V naletu najmanj 200 vozil je umrla ena oseba. Oblasti so pojasnile, da je nesreči botrovala gosta megla, ki je močno zmanjšala vidljivost. icon-expand Nalet vozil na Kitajskem FOTO: Profimedia V Ukrajini še naprej divja vojna. Na fotografiji je razvidno uničenje po ruskih napadih na obrobju mesta Bakhmut na vzhodu Ukrajine. icon-expand Vojna v Ukrajini FOTO: AP V Galiciji na severozahodu Španije se je zgodila huda prometna nesreča. Avtobus je v soboto ponoči padel v reko z višine okoli 30 metrov. Umrlo je sedem potnikov. icon-expand V Španiji je avtobus z mostu zgrmel v reko. FOTO: AP Slovenski zvezdnik Luka Dončić je tudi v tem tednu navduševal na košarkarskem parketu ameriške lige NBA in se vpisal v zgodovino. Na tekmi proti ekipi New York Knicks je dosegel kar 60 točk, s tem pa presegel Dirka Nowitzkega za največ doseženih točk na posamezni tekmi v zgodovini franšize. Legendarni Nemec jih je decembra 2004 proti Houston Rocketsih dosegel 53. icon-expand Luka Dončić se je veselil zmage po zgodovinski predstavi na tekmi med Dallas Mavericks in New York Knicks. FOTO: AP Novak Đoković se je vrnil v Avstralijo. Na začetku tega leta je tja prišel z željo po desetem naslovu, a so ga zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo iz dežele "tam spodaj" kasneje izgnali. Pred mesecem dni je zdajšnja avstralska vlada ukinila njegovo triletno prepoved vstopa v Avstralijo ter mu dovolila igranje na tamkajšnjih tleh. icon-expand Novak Đoković FOTO: AP Buckinghamska palača je objavila prvo božično fotografijo britanskega kralja Karla III. V božičnem voščilu se je med drugim poklonil svoji pokojni mami Elizabeti II. icon-expand Prva božična fotografija kralja Karla III. FOTO: Profimedia