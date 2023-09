Teden skozi objektiv: zbrali smo rekorden znesek in se poslovili od Robija

Pretekli teden so znova zaznamovale naravne nesreče. Maroko je stresel silovit potres, Libijo pa so prizadele katastrofalne poplave, ki so zahtevale več tisoč žrtev. V Sloveniji medtem še vedno poteka sanacija po avgustovski ujmi, Korošci se bojijo, kaj jim bo prinesla zima. Rekordnih 3.512.031,34 evra – toliko smo z vašo pomočjo zbrali za tiste, ki jim je avgusta voda odnesla vse. Američani so zaznamovali 22. obletnico terorističnih napadov, svet pa je budno spremljal srečanje med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Naša medijska hiša se je medtem zavila v črno, izgubili smo našega dragega sodelavca Roberta Erjavca.

icon-expand Po potresu v Maroku FOTO: AP

9. septembra pozno zvečer je Maroko stresel silovit potres z magnitudo 6,8. Epicenter potresa je bil v gorovju Visoki Atlas, 71 km od Marakeša, naravna nesreča pa je najbolj prizadela ravno oddaljene vasi in mesta. V potresu je po zadnjih podatkih umrlo več kot 2900 ljudi, poškodovanih je več kot 5000.

icon-expand Poplave v Libiji FOTO: AP

icon-expand Poplave v Libiji FOTO: AP

Silovito neurje Daniel je po Grčiji, Bolgariji in Turčiji doseglo tudi Libijo in na vzhodu te severnoafriške države povzročilo katastrofalne poplave. Število žrtev vsak dan narašča. Po zadnjih podatkih naj bi umrlo okoli 11.000 ljudi, a jih več tisoč še pogrešajo, zato župan mesta Derna pričakuje, da bo število žrtev naraslo na 20.000. Okoli 30.000 ljudi je ostalo brez doma, Združeni narodi pa opozarjajo na nevarnost izbruha bolezni na prizadetih območjih zaradi onesnažene vode.

icon-expand Koroška mesec po poplavah FOTO: Aljoša Kravanja

Naš fotograf Aljoša Kravanja je medtem obiskal Koroško, kjer še vedno poteka sanacija po avgustovskih katastrofalnih poplavah. Prebivalci s strahom pričakujejo jesen in zimo, saj hladnejši meseci tem krajem prinašajo več dežja in posledično možnosti za nove poplave. Pokrajina je sicer še vedno močno poškodovana, potekajo interventna dela na cestah in vodotokih. Nekateri se na svoje domove še ne morejo vrniti, spet drugi so v ujmi ostali brez vsega.

icon-expand Srečanje Vladimirja Putina in Kim Džong Una FOTO: AP

icon-expand Kim Džong Un si je v Rusiji ogledal tovarno vojaških letal. FOTO: Profimedia

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un in ruski predsednik Vladimir Putin sta se srečala na kozmodromu Vostočni na skrajnem vzhodu Rusije. Šlo je za prvo srečanje voditeljev po štirih letih, na katerem sta razpravljala tudi o možnosti vojaškega sodelovanja. Obe strani sta ob tem zanikali navedbe ZDA, da sta se predsednika sestala z namenom sklepanja poslov glede dobave severnokorejskega orožja, ki bi ga nato Rusija uporabila v Ukrajini. Kim je po srečanju s Putinom obiskal tudi mesto Komsomolsk, kjer si je ogledal tovarno vojaških letal in druge opreme.

icon-expand Migranti na Lampedusi FOTO: Profimedia

Italijanski sredozemski otok Lampedusa je v zadnjih dneh tarča močnega migracijskega pritiska. Od ponedeljka do četrtka se je na otoku skupno izkrcalo že več kot 9000 ljudi. Prebivalci Lampeduse so zaradi razmer na otoku protestirali pred mestno hišo. Številni med njimi so poudarili, da se otok s težavo migracij spopada že 30 let in da so razmere ušle izpod nadzora.

icon-expand Letalo Luxair na ljubljanskem letališču. FOTO: Bobo

Letalski prevoznik Luxair je vzpostavil redno letalsko povezavo med Ljubljano in Luksemburgom. Gre za prvo povezavo, ki je zaživela na podlagi javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Leti bodo ob četrtkih in nedeljah, letno pa na liniji pričakujejo okoli 12.000 potnikov.

icon-expand Obisk letalonosilke FOTO: Miro Majcen

V Trst je prispela največja letalonosilka na svetu. Ameriška letalonosilka Gerald R. Ford, ki jo poganjata dva jedrska reaktorja, bo v Tržaškem zalivu do 21. septembra. Ko je plula med Dubrovnikom in Visom, je bil na njej Jure Tepina. Letalonosilka, imenovana po 38. predsedniku ZDA, velja za vodilno v svojem razredu in obenem tudi enega najdražjih vojaških projektov v zgodovini. Dolga je 337 metrov, visoka 76 metrov in na zgornji palubi široka 78 metrov. Ima 25 palub in lahko istočasno sprejme do 90 letal in helikopterjev ter več kot 4500 ljudi.

icon-expand Obletnica 11. septembra v New Yorku. FOTO: AP

Američani so v ponedeljek s spominskimi slovesnostmi, minutami molka, zvonovi in prižiganjem sveč zaznamovali 22. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001. Ameriški predsednik Joe Biden je na slovesnosti spomnil na občutek narodne enotnosti, ki so ga imeli takrat. Ob tem je v vojaškem oporišču v mestu Anchorage na Aljaski opozoril, da nikoli ne smejo izgubiti tega občutka.

icon-expand Nemci svetovni prvaki FOTO: AP

Nemška košarkarska reprezentanca je v Manili osvojila naslov svetovnih prvakov. V napeti končnici so Nemci premagali Srbe s 83:77. Tretje mesto na prvenstvu je osvojila Kanada, potem ko je premagala reprezentanco ZDA. Slovenski košarkarji so zasedli odlično 7. mesto.

icon-expand Predstavitev novega iPhona. FOTO: Profimedia

Ameriški tehnološki velikan Apple je na tradicionalni jesenski predstavitvi novosti v kalifornijskem Cupertinu predstavil novo različice pametnih telefonov iPhone, ki bodo na voljo od konca meseca. Med največjimi novostmi je vhod USB-C, ki bo nadomestil dosedanji vhod lightning. S to spremembo se Apple prilagaja novi evropski zakonodaji. Zbrali smo 3.512.031,34 evra! Razprodane Stožice so se izpraznile, dobrodelna tekma za žrtve poplav se je končala, rezultat pa izjemen: rekordnih 3.512.031,34 evra. Toliko smo z vašo pomočjo zbrali za tiste, ki jim je avgusta voda odnesla vse. Kljub temu, da je dobrodelna tekma končana, lahko za žrtve poplav še vedno prispevate s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.

icon-expand Zbrali smo več kot 3,5 milijona evrov FOTO: Luka Kotnik

Slovo od Robija Erjavca

icon-expand Žalna slovesnost v spomin Robiju Erjavcu FOTO: Damjan Žibert