Na vzhodu grožnje, uničenje, smrt, na Zahodu blišč, slavje in besne množice

Medtem ko so nebo nad Bližnjim vzhodom zavzele rakete, na tleh pa so odjeknile eksplozije, so se na Zahodu vrstili protesti. V Združenih državah so se množice uprle ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, za katerega pravijo, da se je postavil za kralja ZDA, v Haagu so opozarjali na grozote in v Gazi, podobno pa so na trpljenje palestinskega ljudstva opozorili tudi na paradi ponosa v Ljubljani. Naše južne sosede je medtem presenetilo silovito neurje, ki je pustošilo na priljubljenih obmorskih krajih.

Poškodovan katamaran Melita FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

V ponedeljek je hrvaško Istro in Zadar, priljubljeni počitniški točki Slovencev, zajelo silovito neurje. Najhuje je bilo na območju Rovinja, kjer so bile posledice vidne na vsakem koraku. Orkanski veter je rušil vse pred seboj, sedem ljudi je bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila tudi pri Zadru, kjer je nekaj minut pred vplutjem v pristanišče voda vdrla v katamaran Melita.

Ribiški čolni na plaži Manzanillo po orkanu Erick FOTO: AP icon-expand

Orkan Erick, prvi letošnji na zahodni obali Mehike, ki je udaril ob obalo nedaleč od Acapulca, je zahteval najmanj dve smrtni žrtvi. Več kot 100.000 ljudi je ostalo brez električne energije, na najbolj prizadeta območja pa so poslali tudi vojsko.

Eksplozija v Tel Avivu FOTO: AP icon-expand

Spopadi med Iranom in Izraelom ne pojenjajo. Državi z raketami in droni uničujeta infrastrukturo druga druge, trdita, da napadata zgolj vojaške in jedrske objekte, ali pa da izvajata povračilne napade. Na udaru so predvsem iranska prestolnica ter mesti Tel Aviv in Jeruzalem. Medtem države iz območij umikajo svoje državljane, Slovenija je iz Teherana umaknila vso diplomatsko osebje in družinske člane veleposlaništva.

Uničenje v Izraelu FOTO: AP icon-expand

Vprašanje ostaja, ali se bodo ZDA pridružile izraelskemu napadu na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo odločitev glede Irana sprejel v naslednjih dveh tednih. V Evropo so že premestili več svojih vojaških letal, če bi se odločili za to potezo, prav tako so proti Bližnjemu vzhodu napotili več svojih ladij in letalonosilk.

Pohod za Gazo na ulicah Haaga FOTO: Profimedia icon-expand

V luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu in spopada med Iranom in Izraelom pa ne smemo pozabiti na trpljenje ljudi v Gazi in na Zahodnem bregu. V Haagu so potekale demonstracije, na katerih se je zbrala množica več deset tisoč ljudi. Zahtevali so, da nizozemska vlada stori več za zaustavitev genocida v Gazi.

Protesti 'No Kings' FOTO: AP icon-expand

Protesti pa so potekali tudi širom po Združenih državah Amerike. V več ameriških mestih so se zbrale milijonske množice, ki so nasprotovale ameriškemu predsedniku. Na protestih so sporočali, da ZDA nimajo kralja, četudi se aktualni predsednik tako obnaša. Tam so bile tudi številne hollywoodske zvezde.

Melania in Donald Trump na vojaški paradi FOTO: AP icon-expand

Protesti so potekali na dan, ko so v Washingtonu obeležili 250. obletnico ameriške vojske ter 79. rojstni dan Donald Trumpa. V kongresu je ob tem zavrelo zaradi stroškov, ki jih je dogodek povzročil davkoplačevalcem. Prepričani so bili namreč, da si je Trump za 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov) priredil bogato rojstnodnevno slavje.

Trumpov pametni telefon T1 FOTO: Profimedia icon-expand

Trump medtem širi svoje poslovno kraljestvo in vstopa v mobilno telefonijo. Njegova organizacija je namreč ta teden predstavila mobilno storitev Trump Mobile in telefon T1, ki ga je že mogoče naročiti. Na trg bo zlati mobilni pripomoček sicer prišel avgusta.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla FOTO: AP icon-expand

Na slavnostni paradi medtem niso slavili le voditelja ZDA. V Veliki Britaniji so na dogodku Trooping the Colour proslavili tudi rojstni dan britanskega monarha. Karel III. bo sicer praznoval dvakrat - svoj pravi rojstni dan namreč obeležuje novembra, vendar pa se rojstni dan krone po pravilih obeleži s poletno parado, ko je vreme za to lepše.

Parada ponosa v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na ulicah Ljubljane je minuli vikend potekala povsem drugačna parada, ki istočasno predstavlja slavje in protest za LGBTIQ+ skupnost. Na paradi ponosa pa letos niso opozorili le na neenakosti in težave, s katerimi se sooča skupnost, temveč so osvetlili tudi trpljenje ljudi v Gazi.

Maraton Franja FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Isti vikend je v Ljubljani potekal tudi 44. kolesarski maraton Franja. Kolesarsko dejanje se je s kronometrom med Ljubljano in Domžalam ter nazaj začelo že pretekli petek, nato pa je v soboto zjutraj sledila 77-kilometrska preizkušnja Barjanka. V nedeljo sta potekala še veliki in mali maraton Franja.

Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Poletje prinaša tudi povečan promet na slovenskih cestah. Že celoten mesec se na prometnicah, ki vodijo proti turističnim središčem ali morju, vijejo dolge kolone vozil. Kdaj torej na pot, da ne bomo "parkirali", namesto da bi se vozili? Da bi voznikom olajšali odločitev, kdaj na pot, so pri Darsu objavili ure/dneve, ko je pričakovati manj gneče.

Radar na Blejski Dobravi FOTO: 24ur.com icon-expand

Težavam z radarji na Gorenjskem ni videti konca. "Nesmiselna, nerazumna in argonatna represija" so postavitev novega radarja in omejitve hitrosti označili krajani Blejske Dobrave in okoliških vasi. Nič boljše ni v krajih, kjer so se po našem članku o 24 lokacijah, kjer mestno redarstvo z radarji voznikom izdaja globe za prehitro vožnjo, čeprav prometna signalizacija ni ustrezna, lotili popravil. A kljub temu v vmesnem času avto radar na teh lokacijah (z izjemo ene) še vedno preži na voznike.

Postavitev temeljnega kamna za infekcijsko kliniko FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Ljubljani so ta teden položili temeljni kamen za novo kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter novo gastroenterološko kliniko. Generalni direktor UKC Ljubljana je dejal, da s tem izjemno velikim projektom pridobivajo najmodernejšo bolnišnico za najtežje bolnike.

Sporazum strank Levica in Vesna FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ob tem pa se v Sloveniji gradijo tudi nova sodelovanja. Predstavniki Levice in Vesne so namreč podpisali namero o sodelovanju, ki predvideva skupen nastop na prihodnjih parlamentarnih volitvah.

Miša Koplova v velikem finalu FOTO: POP TV icon-expand

11. sezona MasterChefa je končana, nova kulinarična kraljica pa je postala Miša Koplova, ki je trojico sodnikov navdušila s svojim desethodnim menujem. Poleg pokala je zmagovalka dobila tudi denarno nagrado v višini 50.000 evrov.

Neotropica - kuščar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Z odprtjem izobraževalnega centra Neotropica želijo ljudem približati pljuča sveta" in tropske ekosisteme ter opozoriti na dejstvo, da so ti zaradi človeškega delovanja vse bolj ogroženi. V Sloveniji smo tako dobili prvi pravi tropski koralni greben, k nam pa se je "preselil" tudi del Amazonskega deževnega gozda s tropsko reko.

Velenjska plaža FOTO: Luka Kotnik icon-expand

20 let po fotografiji opustele obale, z zgolj enim dečkom, ki je do kolen zakorakal v vodo, je pogled na velenjsko plažo povsem drugačen. Ljudje brezskrbno čofotajo, gostinski lokali so polni, vzdušje se lahko kosa z morskim. Nekdaj sporno jezero, ki je veliko toliko kot Blejsko, je postalo nova obljudena turistična točka v Sloveniji.

Air Jordan dogodek FOTO: Luka Kotnik icon-expand

16 izbrancev, starih med 15 in 18 let, ki blestijo v igri ena na ena, se je borilo za nastop na mednarodnem turnirju v Londonu. Zmagovalca sta si lahko na koncu zagotovila vozovnico za veliki finale v New Yorku, kjer bo blagovna znamka, obraz katere je tudi naš Luka Dončić, okronala najboljšega igralca in igralko ulične košarke.

Odbojka ženske Slovenija-Grčija FOTO: Luka Kotnik icon-expand