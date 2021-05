30.000 žrtev gradu groze: Smrdelo je po zažganem mesu in kosteh

Holokavst je grozljivo početje, ki se je odvijalo v dvajsetem stoletju. Ampak moramo se zavedati, da v to niso bili zajeti le Judje, ampak tudi drugi narodi. Umirali so ujetniki koncentracijskih taborišč, ki so si morali smrt "prislužiti" z delom za nemško vojno industrijo, pa Sovjetski bojni ujetniki, nenazadnje pa ljudje, ki so bili razglašeni kot "nevredni življenja". Njim je posvečen ta prispevek.

Iz te stiske je pomagal grof Camillo von Starhenberg , ki je podaril grad Hartheim. Sicer ostaja vprašanje, ali so grofa v to odločitev res vodili zgolj človekoljubni vzgibi ali pa predvsem finančno stanje, saj je bil grad zdaj v res slabem stanju, grofovo premoženje pa tudi. Kakor koli, v spomin na to darilo so v prehodu glavnega vhoda v graščino postavili spominsko ploščo.

Iz virov lahko ugotovimo, da stavba, sicer ne v današnji obliki, izvira iz 16. stoletja. Od leta 1799 so bili lastniki posestva grofi Starhemberg, a viri tudi pravijo, da je bil grad najpozneje do leta 1862 že v precej slabem stanju, takrat naj bi stavba že imela manjkajoča vrata, okna in peči, obnoviti je bilo treba več stropov.

Zgodovina tega gradu je zelo razgibana, pisana in v 20. stoletju tudi neusmiljeno kruta. Gradovi namreč niso bili prizorišča krvavih zločinov le v oddaljeni preteklosti in Hartheim si je med drugo svetovno vojno pridobil zelo žalosten sloves.

Contijev obisk se namreč časovno ujema z začetkom nacistične evtanazije na slovenskem delu Štajerske. Kot ugotavlja zgodovinar Tone Ferenc v delu Nacistična evtanazija v Sloveniji leta 1941, je to nagnusno početje nacistične oblasti v Sloveniji prizadelo duševno bolne in telesno onemogle ljudi iz takratnih zavodov umobolnice Novo Celje, hiralnice Vojnik pri Celju, hiralnice Medlog pri Celju, hiralnice Slovenske Konjice, hiralnice Ptuj in hiralnice Muretinci pri Ptuju. Za mnoge izmed njih je bila zadnja postaja njihove življenjske poti avstrijski grad Hartheim.

V drugi polovici 19. stoletja je namreč naravoslovna perspektiva razvoja človeštva in družbe doživela vrhunec. Ugotovitve Darwinove teorije evolucije so bile uporabljene v človeški družbi. Po mnenju Francisa Galtona naj bi to spodbujalo razmnoževanje duševnih in fizičnih "odličnih posameznikov", hkrati pa preprečevalo razmnoževanje "manj dragocenih" posameznikov. Privrženci te teorije so pozneje v svoja razmišljanja vključili tudi uporabo državnih sankcij. Evgenika ali "preučevanje dednega zdravja" se je razširila po vseh industrializiranih državah v Evropi in ZDA ter postala glavna argumentacija v družbeno-političnem dialogu med letoma 1900 in 1945. Če so se demokratične države ukrepom na tem področju uprle, v nacionalsocializmu to ni bilo mogoče, politika pa je teorijo izkoristila po svoje.

V gradu so se takoj po razlastitvi začela obsežna gradbena in adaptacijska dela, grad pa so medtem obiskovale različne nacistične komisije, pripravljala se je nova vloga gradu.

A kmalu so se razmere v Avstriji močno spremenile – tudi za Hartheim. Mittermayer in usmiljenke so bili odpuščeni, premoženje ustanove so zaplenili, varovance pa preselili na druge lokacije. Drugam so odpeljali tudi inventar Hartheima.

Hartheim je takrat še vedno vodil Mittermeyer, osebje so večinoma sestavljale usmiljenke. Katoliška cerkev je imela velik vpliv v ustanovi, a to ni preprečilo nečloveških dogodkov, ki so se tam zgodili kasneje.

Po vojni pa si je ustanova opomogla in je bila za tisti čas relativno dobro opremljena, prav tako je grad razpolagal z obsežnimi posestvi, na katerih je bila mogoča delovna terapija manj prizadetih varovancev. Upravnik takrat že negovalne ustanove je bil duhovnik in vzgojitelj gluhonemih Karl Mittermayer .

Prva svetovna vojna je Hartmeim postavila pred težke preizkušnje, kar je imelo za posledico slabo oskrbo varovancev in tako sta lakota in pomanjkanje osnovnih sredstev za vzdrževanje gradu, umrljivost bolnikov pognala na 15 odstotkov.

Razmer seveda ni mogoče primerjati s tem, kar danes ponujajo ustanove za področje duševnega zdravja. Je pa bil Hartheim velik napredek predvsem v smislu, da so bolniki dobili streho nad glavo, prehrano in osnovno oskrbo. V domačih razmerah bi bil namreč marsikdo izmed njih obsojen na verigo in hlev.

Ustanova Hartheim je kljub številnim sponzorjem nato svoje poslanstvo le s težavo izvajala. Graščina je razpadala, treba jo je bilo obnoviti. Z nemajhnimi napori je obnova le uspela in tako so prvi prebivalci – duševno prizadete osebe, dobili svoj azil.

So se pa izvajalci programa nacistične evtanazije očitno zavedali spornosti svojega početja, saj so dejansko početje skrivali za nevtralnimi imeni, kot je na primer "državna delovna skupnost za zdravstvene in varstvene zavode", katere vodja je pravzaprav poizvedoval za žrtvami in določal njihovo usodo, ali "občekoristen sklad za vzdrževanje zavodov", ki je pravzaprav skrbel za financiranje tega programa.

A zaobiti pravni okvir v deželi, kjer je vladal absolutistični nacionalistični režim, je bilo precej enostavno. Navsezadnje je bila vsa oblast koncentrirana v rokah stranke Adolfa Hitlerja . Hitler je tako oktobra 1939 izdal odlok, ki sicer nosi datum 1. september, v njem pa zapisal, da sta "Reichsleiter Bouhler in dr. Brandt pooblaščena in odgovorna, da pristojnosti zdravnikov, ki jih bosta izbrala, razširita, da bi po svoji presoji neozdravljivo bolnim ob kritični obravnavi njihovih zdravstvenih razmer, lahko zagotovili smrt iz usmiljenja". Hitlerjev ukaz je postal nadzakonski partijski akt, ki je izničil določbo nemškega kazenskega zakonika.

Sledil je sprejem zakona o sterilizaciji dedno bolnih in krepili so rasistične zakone. Začela se je velika propagandna akcija, kjer so s filmi in tiskano besedo obravnavali ljudi, ki "niso bili vredni življenja". Sem je spadala eliminacija vseh duševno, telesno pa tudi starostno prizadetih ljudi obeh spolov, tudi otrok.

Po zmagi nacistične stranke leta 1933 je v Nemčiji prevladala ideja o čistosti rase. Krepile so se ideje o uničevanju "bebcev, kretenov, slaboumnih, zločincev, degenerirancev in okuženih, vse bolj sta pojma rasa in dednost postajala ohlapna formula, s katero so ljudi v poljubnem obsegu zapisali uničenju", piše Ferenc.

Ti papirji so nato romali k državni delovni skupnosti za zdravstvene in varstvene zavode. Tam so s plusi in minusi označili ljudi, ki jih je treba uničiti, in tiste, ki še "lahko" živijo. Potem pa so sestavili transportne sezname in te ljudi začeli odvažati v smrt, tudi iz Slovenije.

Evtanazijska akcija je bila sprožena 3. oktobra 1939, za izvedbo pa so bili določeni uničevalni centri Brandenburg an der Havel, Hadamar pri Limburgu, Grafeneck, Sonnenstein/Pirna, Bernburg an der Saale ter grad v središču našega pisanja - Hartheim pri Linzu.

Sprva so ti seznami zajemali pretežno le duševno prizadete, kmalu pa tudi homoseksualno usmerjene osebe, alkoholike, telesno prizadete ljudi in invalide, ostarele osebe brez ozira na spol.

Celoten sistem je bil administrativno zapleten, vendar do popolnosti dognan. Na podlagi popisnih listin so bile določene osebe, ki so bile nato poslane v evtanazijske centre.

Centrala v Berlinu je izdelala podrobna navodila za psihiatrične ustanove za selekcijo prizadetih oseb in za določitev partijsko, politično zanesljivih zdravnikov, ki bodo to akcijo v končni fazi tudi izvedli.

Podobni pregledi so se vrstili tudi po drugih, v uvodu omenjenih hiralnicah. Ferenc navaja izpoved bolniške sestre Terezije , ki je delala v ustanovi v Medlogu pri Celju: "Konec maja je prišel v mestno zavetišče za onemogle nek nemški vojaški zdravnik, čigar imena ne vem. Zahteval je, da mu pripeljemo vse bolnike. Izjavil je tudi, da ne potrebuje nikogar, ki bi mu pomagal, da jih bo pregledal kar sam. Ko sem šla po bolnike, da bi jih odpeljala, sem videla, da je k imenom posameznih bolnikov dodal opombe, tri križce pri vsakem bolniku, ki je bil določen za transport, takšnih je bilo 20. Kmalu po njegovem odhodu pa so se začele širiti govorice, da bodo te bolnike odpeljali ne na zdravljenje, ampak da bi jih pomorili. Zato je med bolniki zavladal velik nemir, dva izmed bolnikov, določenih za transport, sta pobegnila ter se nista več vrnila."

Kurjač iz Hartheima: Delo je bilo naporno

Svojevrsten vpogled v dogajanje v Hartheimu je pričanje Vinzenza Nohela, kurjač v krematoriju Hartheim, ki je bil pred ameriškim sodiščem 27. maja 1947 obsojen na smrt. Njegova izpoved na procesu je na nekaterih mestih precej neprepričljiva, vseeno pa najbrž daje realno sliko o tem, kaj se je dogajalo za zidovi gradu.

V času njegovega službovanja sta "zdravstveni del" centra pokrivala dr. Rudolf Lonauer in dr. Georg Renno, varnostna služba pa je bila pod poveljstvom Christiana Wirtha.

Osebje je štelo okoli 70 oseb, z delom pa so začeli sredi leta 1940, ko so bila gradbena dela končan.

Duševno prizadete osebe so prihajale v graščino bodisi z že omenjenimi za transport prilagojenimi avtobusi pa tudi po železnici in nato do gradu z avtobusi.

Transporti so prihajali neredno in so bili tudi po številu oseb, ki so jih pripeljali, zelo različni – od nekaj 10 od 150 oseb naenkrat.

Osebe, ki so prišle v Hartheim, so najprej slekli, moški in ženske so bili ločeni. Oblačila in prtljago so registrirali in označili. Po tej proceduri so bili ljudje odpeljani v takoimenovan sprejemni prostor, kjer je ob veliki mizi uradoval Lonauer ali Renno s pomočniki.

V pričanju je ocenil, da to ni bil nikakršen zdravniški pregled, temveč le postopek za verifikacijo in pregled priloženih dokumentov ter označevanje prispelih. Vse osebe, ki so imele zlate zobne nadomestke, so bile na hrbtu posebej označene z velikim križem.

Po administrativni proceduri so bile žrtve odvedene v krematorij, ki je imel težka železobetonska vrata. V času uporabe je bila plinska celica nekajkrat izpopolnjena in je v končni obliki imela keramična tla in stene.

Plinska celica je imela, tako kot v taboriščih, videz kopalnice s tuši. V prostoru ob plinski celici je bil prostor, v katerem so se nahajale jeklenke s plinom. Ko je bila plinska celica napolnjena, je zdravnik vanjo spustil smrtonosni plin in v kratkem času so bili ljudje v celici mrtvi. Ali so res mrtvi, so preverili tako, da so pogledali skozi lino. Plinsko celico so nato prezračili, trupla pa odnesli v mrtvašnico.

Osebam, ki so bile označene, so odstranili zlate zobe, nato pa so bila trupla v dveh krematorijskih pečeh upepeljena. Ostanke so zmleli s posebnim mlinom. Na koncu so, vsaj v času trajanja akcije T4, sorodnikom poslali sporočilo o smrti in vzrokih.

V plinski celici je bil uporabljen plin ogljikov monoksid. Vse kaže na to, da so v Hartheimu tudi eksperimentirali in ugotavljali smrtonosnost plinov. Tukaj so namreč ljudi morili, še preden so se lotili masovnega uničevanja v Auschwitzu, kjer so nato uporabljali bolj učinkovit plin Zyklon B, za uporabo katerega pa so potrebovali nekoliko bolj izkušeno osebje, saj je bil bolj nevaren.

Priča je še dejala, da je bilo njegovo delo psihično in fizično zelo naporno, za svoje delo pa je prejemal plačo, dodatke, pa tudi četrt litra žganja na dan. Po njegovih navedbah je bilo v Hartheimu usmrčenih okoli 20.000 oseb.

Zgodovinarji ocenjujejo, da je bila skupno nacistična evtanazija v Sloveniji zagrešena nad 583 duševnimi bolniki in telesno onemoglimi. Ocene števila vseh žrtev programa pa se precej razlikujejo, bi pa naj akcija T4 v času delovanja skupaj pomorila do 100.000 oseb.