Nesmrtna Henrietta Lacks: njene celice še danes rešujejo življenja

Ena redkih fotografij Henriette Lacks prikazuje ponosno žensko srednjih let z rokama ob bokih in širokim nasmehom na ustnicah. Posneta je bila v 40. letih prejšnjega stoletja, torej še preden je mama petih otrok iz Baltimora v ZDA izvedela, da se v njej razrašča rak.

Konec januarja 1951 so jo zaradi izrastka v nožnici in močnih krvavitev sprejeli v Bolnišnico Johnsa Hopkinsa in ji postavili diagnozo: rak materničnega vratu. Zdravili so jo z radijem, med pregledom pred začetkom zdravljenja pa so ji brez njenega vedenja in dovoljenja odvzeli še nekaj vzorcev zdravega in rakavega tkiva, da bi jih skušali vzgojiti v laboratoriju.

Henrietta je kljub zdravljenju umrla 4. oktobra 1951, torej le kakšnih devet mesecev po diagnozi. Stara je bila 31 let.

Nihče od njenih bližnjih pa ni vedel, da je zdravnik in biolog George Gey iz njenih rakavih celic uspešno vzgojil prvo človeško celično linijo HeLa, kar dotlej ni uspelo še nikomur. Henrietta je tako postala nesmrtna, saj njene celice še 70 let po njeni smrti živijo, se razmnožujejo in uporabljajo pri medicinskih raziskavah. Od leta 1952 jih namreč prodajajo in pošiljajo laboratorijem po vsem svetu.

Neprimerljiv prispevek k znanosti

Celice HeLa so ena najbolj znanih in najpogosteje uporabljenih človeških celičnih linij, ki je zelo vplivala na razvoj znanosti in medicine. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so v 70 letih po svetu distribuirali več kot 50.000.000 ton celic HeLa, vključene pa so bile v več kot 75.000 raziskav.

Gre za najstarejšo in najpogosteje uporabljeno linijo človeških celic, ki so omogočile razvoj številnih cepiv in zdravil ter genske raziskave. Med drugim so z njihovo pomočjo razvili cepivo proti HPV in otroški paralizi, zdravila proti hivu oz. aidsu, hemofiliji, levkemiji in Parkinsonovi bolezni. Na njih so delali raziskave, ki so prinesle preboje v zdravljenju neplodnosti, med drugim tudi v razvoju postopkov zunajtelesne oploditve; pa kromosomske in genetske raziskave, raziskave o rakavih obolenjih, nenazadnje pa jih uporabljajo tudi pri študijah o covidu-19.

Z njihovo pomočjo sta farmakološka in biotehnična industrija kovali dobičke. Njen mož, otroci in širša družina pa o vsem tem sploh niso vedeli, temveč so še naprej živeli v bedi in revščini.

Pravica za Henrietto in njeno družino

Zgodba Henriette Lacks je bila vse od njene smrti večkrat opisana. Mnogokrat so njeno pravo identiteto skrivali in namerno ali nenamerno spreminjali. Tako so žensko, ki je "prispevala" celice HeLa, v nekaterih virih poimenovali Helen Lane ali Helen Larson, pogosto pa so skrivali tudi njeno rasno pripadnost.