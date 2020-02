Hollywoodska oda 'pozabljenemu' mestu ali kako so divje piranske mačke dobile svojega trubadurja

Roko na srce – ni nekaj povsem običajnega, da igralec svetovnega kova počitnikuje v Piranu, ki ga tako navduši, da o tem napiše knjigo, mu navržem. "Prihajam z Nove Zelandije, ki je tudi relativno majhna. Prvič, ko sem bil tukaj, se je res zdelo, kot da je to pozabljen kraj. A zame je bil to del njegovega šarma. Zdaj je bolj turističen, a tako pač je to in s tem ni nič narobe. Rad bi ga obiskal večkrat, kot pa utegnem ...," odgovori počasi, s tonom, v katerem je čutiti nostalgijo. Nato za nekaj trenutkov postane, vdihne morski zrak in nadaljuje: "Čudovito bi bilo tretji del knjige napisati prav tukaj, kajne?"

Zazvoni telefon. Sodelavec se nagne čez mizo, začudeno pogleda na izpisano številko na aparatu in reče nekaj v stilu: kdo bi klical z drugega konca sveta? "Pozdravljeni, sem Scott Alexander Young, igralec," se v angleščini z rahlo – hm, morda škotskim? – naglasom zasliši na drugi strani. "Pred leti sem obiskal Slovenijo, Piran, in mesto ter tamkajšnje divje mačke so me tako navdušile, da sem o njih napisal knjigo, ki bi vam jo rad predstavil." "Ja, seveda," se nejeverno spogledujemo. Vsak dan dobimo na desetine elektronskih sporočil s podobno vsebino, slišimo nešteto tovrstnih zgodbic in prevečkrat so nas že skušali tako potegniti za nos. Sploh pa – kako prepričljivo in verjetno se sliši neposreden klic hollywoodskega igralca? In nenazadnje: zakaj za vraga bi nekdo, ki pije kavo z Jennifer Lawrence, napisal knjigo o Sloveniji? O Piranu? O piranskih mačkah?!

Pa nam pošlje 'dokazni material'. 54-letni Scott Alexander Young prihaja iz Nove Zelandije, živi v Budimpešti. V zadnjih nekaj letih je igral v serijah kot so Drakula, Fleming in Houdini. Pojavil se je v Witcherju, pa zaigral ob boku Jasona Clarka in Rosamund Pike v Možu z železnim srcem, in nenazadnje v Rdečem vrabcu. Če je ime nekoliko manj znano, se lučka prižge ob njegovem obrazu. To je tisti 'zlobnež', ki ste ga videli že neštetokrat. Ruski mafijec, nacistični oficir, srednjeveški krčmar, vladni agent, za katerega nikoli nisi prepričan na čigavi strani je. Z globokim glasom, ki ne veš, ali deluje srhljivo ali nežno pomirja. In ki je napisal zgodbo – ne o katerihkoli – o piranskih mačkah. (Na tem mestu je morda smiselna opomba, da bi lahko 24ur.com oklicali za kar 'mačje' uredništvo. Če seštejemo vse kosmate mjavkajoče družinske člane novinarjev, urednikov, fotografov, gotovo pridemo najmanj do dvajsetice.) In borba za to, kdo bo imel priložnost ga spoznati in z njim narediti intervju, se je začela.