Idilična slovenska vasica diha umazan zrak. Ni edina

Ker so poleg visokočasovno ločljivih meritev želeli pridobiti tudi natančno prostorsko razporeditev onesnaževal in vplivnih dejavnikov, so pozimi opravljali tudi mobilne meritve: "To pomeni, da sva se jaz in kolegica Martina Ristorini, takrat gostujoča raziskovalka na TROPOS Inštitutu iz Leipziga, preselili za dva meseca v Loški Potok, kjer sva trikrat dnevno zjutraj, opoldne in zvečer, izvajali meritve s TROPOS nahrbtnikom."

Raziskovalka se je v letu 2017/2018 skupaj z ekipo podala v zasneženo vasico, kjer so izvajali meritve onesnaženosti zraka. V občini Loški Potok, natančneje v kraški kotanji Retje, so izvedli intenzivno merilno kampanjo onesnaženosti zraka z delci. Fokus naše raziskave so bile meritve delcev oziroma aerosolov, kot jim rečemo v znanosti, pripoveduje: "Imeli smo dve stacionarni merilni postaji – eno v vasi Retje, na dnu kotanje v gasilskem domu, eno pa na vrhu osamelca Tabor – z namenom meritev t. i. regionalnega ozadja. Poleg referenčnih merilnikov smo onesnaževala merili tudi z visoko-ločljivostnimi merilniki, kar nam je omogočilo zaznavo kratkotrajnih epizod visoke onesnaženosti in določitev njihovega dnevnega poteka."

Kot pojasnjuje, je to poseben nahrbtnik z mikromerilniki onesnaženosti zraka z delci in GNSS napravo za spremljanje lokacije. Ti obhodi so potekali preko celotne kotanje z vsakokratnim postankom na merilnih postajah. Dolžina poti je bila približno šest kilometrov, en obhod pa je trajal malo manj kot dve uri, opisuje. Skupno sta v zimi 2017/18 opravili 642 kilometrov in tako pridobili ustrezno število podatkov.

Čeprav se opisane meritve zdijo kot prijetno sprehajanje po idilični kraški kotanji sredi notranjsko-kraških gozdov, je bila kampanja precej intenzivna, pripoveduje: "Lokalci so se nama čudili, zakaj se nama vedno tako mudi in da nimava časa. Delo je namreč potekalo praktično ves čas. Bogat nabor dragih instrumentov je prinesel tudi veliko odgovornost in nemalo dela: konstantno preverjanje vseh merilnikov (večkrat na dan), redni servisi, vzdrževanja, priprava filtrov, obdelava podatkov ... Ob pomoči kolegov, prijateljev in lokalne skupnosti je bilo delo veliko lažje in prijetnejše, gnala pa nas je tudi raziskovalna želja po rezultatih."

Idilična vasica, a zrak je bil pozimi tam primerljiv z zrakom v najbolj onesnaženih svetovnih mestih

Od 88 zimskih dni v letu 2017/18 jih je v Retjah 34 krepko preseglo mejno vrednost delcev PM10 50 mikrograma na kubični meter in tako zgolj pozimi skoraj doseglo dovoljenih 35 preseganj v celotnem letu, strne ugotovitve. Povprečna vrednost za zimo 2017/18 je znašala 57,6 mikrograma na kubični meter s standardnim odklonom koncentracij 44,7 mikrograma na kubični meter, kar je več, kot je bilo v istem obdobju izmerjeno v Ljubljani. Tudi zimske koncentracije črnega ogljika (povprečje standardni odklon) v Retjah so primerljive z večjimi srednjeevropskimi mesti, hkrati pa so koncentracije višje, kot so bile v enakem obdobju v Ljubljani.

Najvišje koncentracije delcev PM10 in črnega ogljika so bile izmerjene v dveh daljših obdobjih stabilnega ozračja, ki so ga spremljale izredno nizke temperature – temperatura na postaji v Retjah se je spustila do 17,4 stopinje Celzija. V tem času so se povprečne dnevne koncentracije delcev PM10 povzpele tudi do 200 mikrogramov na kubični meter. Študije vpliva delcev na zdravje kažejo, da so lahko kratka obdobja visoke onesnaženosti prav tako zelo nevarna za naše zdravje.

Po indeksu kakovosti zraka, ki se računa kot 12-urno povprečje onesnaževal, se vrednosti PM10 nad 100 mikrograma na kubični meter uvrščajo v najslabši razred kakovosti zraka. V času temperaturnih inverzij (prisotne 70 % noči in juter) so bile zabeležene višje koncentracije onesnaževal tudi na hribu Tabor.

Koncentracije so najvišje v vasi Retje na dnu in na spodnjih pobočjih kotanje, kjer je tudi največ hiš. Raven onesnaženosti je največja v času prizemnih temperaturnih inverzij, kar potrjuje izključno lokalni izvor onesnaženja na območju, so zaključili.

Stopnja onesnaženosti jih je presenetila

Da je stanje v podeželskih reliefnih kotanjah, kjer imamo opravka z individualnimi kurišči na les, problematično, smo predvidevali. Vendar pa nas je stopnja onesnaženosti v času stabilnega ozračja pozimi presenetila. "To je bila zame ena prvih tovrstnih študij, ko še nisem imela tako dobrega "občutka" o višini koncentracij. Sedaj, ko ponovno gledam rezultate meritev in jih primerjam z drugimi številnimi merilnimi kampanjami v Evropi, se šele zavedam, kako zelo zaskrbljujoče so," opozarja dr. Glojek.