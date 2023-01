Izbor fotografij, ki so zaznamovale minuli teden

V torek so se na ulice in trge večjih mest po državi podali razočarani državljani, ki zahtevajo dostopnejši javni zdravstveni sistem. Stavki pacientov naj bi v sredo sledila stavka zdravnikov, a je bila ta tik pred zdajci preklicana. Dobili smo inženirko leta 2022, ki je ena redkih, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal. Radikalni privrženci skrajno desnega nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara so v nedeljo napadli vladna poslopja v Brasilii. Predsednik Lula je napade označil za terorizem, obsodbe napadov pa so izrekli številni svetovni voditelji. V Kaliforniji se soočajo s posledicami katastrofalnih poplav, medije pa zaposluje avtobiografija princa Harryja, s katero je dvignil veliko prahu, ki se še dolgo ne bo polegel.

Po Sloveniji so v torek potekali protestni shodi, na katerih so razočarani državljani zahtevali dostopnejši javni zdravstveni sistem. Tako imenovano stavko bolnikov so med drugim podprli v vrstah zdravstvene nege, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, shoda na Trgu republike v Ljubljani pa so se udeležili tudi predstavniki koalicije in celo predsednik vlade Robert Golob. Dan po shodu naj bi stavkali zdravniki, ki pa so po uspešnih pogajanjih z vlado tik pred zdajci stavko odpovedali.

icon-expand S protestnimi shodi so državljanke in državljani izrazili nezadovoljstvo s trenutnimi razmerami v zdravstvu. FOTO: Luka Kotnik

Da se otroške sanje s predanostjo in delom lahko uresničijo, dokazuje letalska mehaničarka Rosana Kolar. V družbi devetih nominirank je namreč postala inženirka leta 2022. Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade že desetletje navdušuje za pri nas velikokrat deficitarne poklice: inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

icon-expand Rosana Kolar je ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal. FOTO: Damjan Žibert

V podporo okoljskim aktivistom, ki so več mesecev branili vas Lützerath na zahodu Nemčije, da bi preprečili širjenje premogovnika, so se pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani zbrali Mladi za podnebno pravičnost in opozorili, da Nemčija, država z največjim ogljičnim odtisom v Evropi, ne jemlje resno podnebne krize. "Da bodo še naprej kopali premog, želijo uničiti vas, kot smo nekdaj bili priča tudi v Šaleški dolini. Še pomnite Družmirja?"

icon-expand Lützerath je simbol tega, kako resno Nemčija in Evropa jemljeta podnebno krizo. Kot pravijo, povsem neresno. FOTO: Luka Kotnik

Eden od aktivistov sedi ob robu območja premogovnika v bližini vasi Lützerath. V sredo so policisti okoljske aktiviste razgnali, zdaj pa potekajo priprave za rušenje.

icon-expand Vsaj nekdo jemlje resno zaščito okolja. FOTO: AP

Več kot 5000 protestnikov, privržencev Jairja Bolsonara, je v nedeljo vdrlo v brazilski kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade. Brazilski predsednik Lula je dejanja privržencev njegovega predhodnika ostro obsodil. V odgovor na nedeljske izgrede Bolsonarovih podpornikov se je v torek na ulicah večjih mest zbrala desettisočglava množica ljudi. Ta je na t. i. prodemokratičnem shodu zahtevala, da je treba nekdanjega predsednika poslati v zapor.

icon-expand Razdejanje v kongresu FOTO: AP

Obilne padavine, ki so zajele Kalifornijo, so terjale več smrtnih žrtev, nastala je ogromna materialna škoda. Poleg poplav se namreč spopadajo tudi z zemeljskimi plazovi, udori in nevarnimi strelami. Ogroženi so domovi več milijonov ljudi.

icon-expand Večmetrska luknja je s sabo pogoltnila dve vozili, a so kasneje reševalci oba voznika rešili. FOTO: AP

V hudih neurjih, ki so v četrtek zajela jug ZDA, je najmanj 33 tornadov prizadelo več ameriških zveznih držav. Najhuje je bilo v Alabami, kjer je v neurju umrlo več oseb. Eno od mest, ki jih je tornado močno uničil, je tudi hitro rastoče mesto Selma v Alabami.

icon-expand Pozdravna tabla za vstop v zgodovinsko mesto Selma, ki ga je 12. 1. 2023 močno opustošil tornado. FOTO: AP

V torkovih spopadih med perujsko vojsko in podporniki odstavljenega predsednika Pedra Castilla je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, od pričetka izgredov pa 39, je sporočil urad južnoameriškega varuha človekovih pravic in perujske varnostne sile pozval k zadržanosti. Spopadi so izbruhnili, potem ko so protestniki v mestu Juliaca poskušali vdreti na letališče. Politični kaos v Peruju je izbruhnil 7. decembra z že tretjim poskusom ustavne obtožbe proti Castillu, odkar je prevzel predsedniški mandat.

icon-expand Žalujoči, zbrani ob krstah ubitih med protestom v mestu Juliaca

Vojna v Ukrajini ne pojenja. Ruska vojska že več tednov poskuša prebiti ukrajinsko obrambo v regiji Doneck. Mesti Soledar in Bahmut, ki ju loči le 15 kilometrov, želi osvojiti za vsako ceno, da bi spremenila potek vojne. Obramba mest je ključna, če želi ukrajinska stran ohraniti obrambni zid, s katerim ščiti večji mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še pod njenim nadzorom v regiji. Če bi Soledar padel v ruske roke, bi to pomenilo prvo pomembno ozemeljsko pridobitev ruskih sil v zadnjih mesecih. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruska vojska po tednih obsežnih bojev zavzela to strateško pomembno mesto v regiji Doneck, a je Kijev novico zanikal.

icon-expand Pretresljiva fotografija kirurga, ki skuša rešiti življenje ranjenemu vojaku, ki so ga evakuirali z enega od bojišč v regiji Doneck. Vojak žal ni preživel. FOTO: AP

Avtobiografija princa Harryja z naslovom Rezerva, ki je izšla ta teden, ima rekordno prodajo. Le kako ne, ko pa odtujeni član kraljeve družine z vsebino močno razburja. Med drugim je spregovoril o služenju v Afganistanu, kjer je ubil 25 talibanov, vse skupaj pa naj bi primerjal z mrtvimi šahovskimi figurami, zaradi česar je bil deležen številnih ostrih kritik in obtožb. A je kasneje dejal, da so bile izjave iztrgane iz konteksta, saj so mediji skušali prikazati, da se je kitil s tem, koliko ljudi je ubil.

icon-expand V knjigi spominov, ki je bila napisana s pomočjo pisatelja J. R. Moehringerja, Harry na 410 straneh razkriva številne dogodke in pikantne podrobnosti iz svojega življenja, med drugim, kako ga je starejši brat William fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila. FOTO: AP

Pogled iz zraka na Jesenice blizu Omiša razkriva eno največjih zasebnih flot v Dalmaciji. V luki ima več deset lokalnih družin, ki se ukvarjajo z oddajanjem križark, privezanih več kot sto plovil, na katerih v poletnih mesecih gostijo predvsem premožne tuje dopustnike. V zimskih mesecih je v luki prava gneča, vrstijo se tudi opozorila, da je vse težje zagotoviti varen privez.

icon-expand Ena največjih zasebnih flot v Dalmaciji FOTO: Bobo

V Caracasu, prestolnici Venezuele, so v sredo potekali množični protesti, na katerih je obubožano ljudstvo od oblasti zahtevalo višje plače in pomoč. Mesečna minimalna plača trenutno znaša sedem dolarjev in ne omogoča več preživetja. Venezuelo pretresa politična kriza, ki se je poglobila leta 2018, ko se je Nicolas Maduro razglasil za zmagovalca volitev, ki so bile po mnenju mnogih na Zahodu ponarejene. Po spornih volitvah je skoraj 60 držav, vključno z ZDA, priznalo takratnega predsednika parlamenta in opozicijskega voditelja Juana Guaidoja za začasnega predsednika države, ZDA pa so proti Venezueli uvedle vrsto sankcij, da bi Madura prisilile k odstopu. Konec lanskega leta je opozicija z veliko večino izglasovala razpustitev prehodne vlade Guaidoja, saj je ta vlada postala šibka in izgublja mednarodno podporo, ob tem pa ni dosegla svojih političnih ciljev.

icon-expand Protest v prestolnici Venezuele proti revščini, v katero so pahnjeni državljani: na sliki bankovci, pod njimi pa s krvavo rdečo barvo napis "Lakota" FOTO: AP

Končala se je kratka finalna serija v slovenskem državnem hokejskem prvenstvu. V odločilnih tekmah za naslov državnega prvaka sta bila tudi tokrat tradicionalna nasprotnika z Jesenic in iz Ljubljane. Hokejisti SŽ Olimpije so v prvi finalni tekmi v domači dvorani Tivoli premagali Sij Acroni Jesenice s 4:0 (0:0, 1:0, 3:0), v drugi pa ponovno zmago slavili s 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

icon-expand Olimpija dobila drugo finalno tekmo ter si prisvojila naziv državnega prvaka. FOTO: Luka Kotnik

Po dveh letih premora so v nedeljo v Londonu znova priredili tako imenovani dan brez hlač. Gre za tradicionalno množično vožnjo s podzemno železnico, na kateri udeleženci ne nosijo hlač. Zadeva sicer izvira iz New Yorka, podobne dneve pa prirejajo tudi drugod po svetu.