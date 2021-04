Izjemen uspeh: slovenski vojak na fizičnem preizkusu v ZDA zbral vse možne točke

32-letni nadporočnik Aleš Siničič iz Rogoze je v vojaški bazi Fort Sill v Oklahomi na testu fizične zmogljivosti edini v generaciji in kot četrti od več kot milijon vojakov v ameriški vojski dosegel maksimalno število točk. Kot pravi, je zelo vesel in ponosen, da mu je s takšnim rezultatom kot pripadniku Slovenske vojske v mednarodnem okolju uspelo prispevati k naši prepoznavnosti v svetu. "To je še en dokaz več, da nič na svetu ni nemogoče, če so prisotni dovolj velika želja, vztrajnost in razmišljanje v pravi smeri," dodaja.

Aleš Siničič, ki smo ga ujeli v San Franciscu, kjer z družino poskuša izkoristiti še zadnje dneve težko pričakovanega potovanja po šestmesečnem izobraževanju v Oklahomi, nam je zaupal, da se s športom aktivno ukvarja že od malih nog, kar je tudi pripomoglo k njegovemu zanimanju za zaposlitev v Slovenski vojski. Uspešno je zaključil gimnazijski program srednje ekonomske šole v Mariboru in diplomiral na Fakulteti za varnostne vede. V Slovenski vojski je zaposlen že skoraj 11 let, na začetku kot vojak v 20. motoriziranem bataljonu v Celju, po zaključku šole za častnike leta 2016 pa se je kot poročnik pridružil kolektivu lahke raketne baterije zračne obrambe 72. brigade v Cerkljah ob Krki. V tem času se je udeleževal različnih usposabljanj, tečajev, mednarodnih vaj v Sloveniji in tujini, napoten je bil tudi na mirovno misijo na Kosovu.

icon-expand Aleš Siničič je z izjemnim rezultatom poskrbel za prepoznavnost slovenskih vojakov v ZDA. FOTO: osebni arhiv

Standardi testa ACFT so postavljeni različno glede na kategorije zahtevnosti delovnih mest testiranih. Ker je preizkus zelo raznolik, je tudi za doseganje minimalnih standardov potrebne nekaj vaje ter določena mera fizične pripravljenosti. Ena od študij rezultatov tega preizkusa je na primer pokazala, da 36 % vojakov preizkusa ni opravilo uspešno, kar ponovno dokazuje njegovo zahtevnost.

Edini v generaciji in četrti nasploh zbral vse možne točke Slovenska vojska ga je poslala na izobraževanje v Oklahomo, kjer se je marca udeležil preizkusa zmogljivosti, imenovanega "Army Combat Fitness Test" oz. "ACFT",in ga prestal z izjemnim uspehom – kot edini v generaciji in kot četrti od več kot milijon vojakov v ameriški vojski je zbral maksimalnih 600 točk. "Preizkus smo morali opraviti vsi – tako ameriški kot mednarodni študenti, tako da izbire niti nisem imel", se pošali v odgovoru na vprašanje, zakaj se je česa takšnega sploh lotil. ACFT je sicer plod dolgoletnih znanstvenih študij ter podlaga za ugotavljanje pripravljenosti vojaka na zahteve sodobnega bojišča. Vsebuje preizkus mišične moči, mišične vzdržljivosti, aerobne in anaerobne zmogljivosti, gibljivosti, ravnotežja, koordinacije in hitrosti. Skratka, je test vsestranske fizične pripravljenosti in standard ameriške vojske, ki ga morajo vojaki obvezno opraviti vsakih šest mesecev oziroma dvakrat letno. "Sestavljen je iz šestih različnih sklopov vaj: mrtvega dviga, meta žoge hrbtno, sklec, 50-metrskega poligona, dviga nog na drogu ter teka na 3200 metrov. Vaje si sledijo v točno določenem zaporedju in celoten test, vključujoč ogrevanje, je treba opraviti v manj kot 90 minutah. Prva vaja predstavlja tri ponovitve maksimalne teže mrtvega dviga z nevtralnim prijemom. Pri drugi vaji vojak izvede met 5 kg težke žoge čez glavo v daljino. Tretja vaja predstavlja maksimalno število ponovitev sklec z iztegom rok v spodnjem položaju v 2 minutah. Četrta vaja se izvaja na 50-metrskem poligonu in je sestavljena iz 5 različnih sklopov; šprint 2 x 50 m, vleka 40 kg težkih sani hrbtno 2 x 50 m, stranski koraki 2 x 50 m, prenašanje dveh kettlebellov teže 18 kg 2 x 50 m in kot zadnje šprint 2 x 50 m. Peto vajo vojak izvaja na drogu, in sicer z maksimalnim številom ponovitev dviga nog iz vese na drogu (potreben je dotik kolen s komolci). Po tem sklopu vaj sledi 5 minut počitka, nakar vojaki izvedejo še zadnjo disciplino, in sicer tek na 3200 m. Zahteve za osvojitev maksimalnega števila točk pri posameznih vajah so postavljene zelo visoko, kar je jasno razvidno iz neverjetno majhnega števila vojakov, ki jim je uspelo test opraviti brezhibno," pojasnjuje naš sogovornik (prikaz si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku).

Da je rezultat veljaven, je preizkus treba opraviti v manj kot 90 minutah. A to ne pomeni, da gre za tekmovanje v čim hitrejšem zaključku, pač pa, da se skupina, ki preizkus opravlja, premika skupaj od prve do zadnje vadbene postaje, vsak v skupini pa opravi vaje po točno določenem zaporedju od začetka do konca. V ta čas so vključeni tudi ogrevanje, priprava pred izvedbo vaje in premiki med vadbenimi postajami, še pove. 'Pripravljal sem se tako rekoč vse življenje' Z izvajanjem tega testa so v ameriški vojski, ki šteje nekaj več kot milijon uniformiranega osebja, pričeli konec leta 2018. Glede na to, da po določenih zahtevah vsak vojak test opravlja vsakih šest mesecev, je število vojakov, ki so se v tem preizkusili, še toliko večje. Kdaj pa je kdo nazadnje zbral vse točke? "Po podatkih, ki jih imam, je zadnji zbral vse točke vojak nacionalne garde v mesecu novembru leta 2020."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Na vprašanje, koliko časa so mu vzele priprave, Siničič odgovori, da se je na to pripravljal tako rekoč vse življenje. "Šport je del mojega vsakdana že od malih nog in tudi določen nivo fizične pripravljenosti vzdržujem redno." In kaj mu je predstavljalo največ oz. najmanj težav? "Če bi moral izpostaviti eno stvar, ki mi je delala največ težav, bi to brez dvoma bil met žoge hrbtno. Gre za eno izmed vaj, ki vsebuje gibe, ki jih pri regularni vadbi zelo redko uporabljamo. Zato je v tem primeru za doseganje najvišjega števila točk potrebne nekoliko več vadbe same tehnike. Najenostavnejša vaja pa je v mojem primeru bila dvig nog na drogu, saj se že vrsto let ukvarjam z vadbo na osnovi lastne teže. Ob tem pa moram poudariti, da omenjena vaja veliki večini testiranih povzroča velike preglavice."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

'Dokaz, da nič na svetu ni nemogoče' Občutki, ko uspeš izpolniti zastavljeni cilj, so vedno odlični, še pravi. "Glede na to, da mi je ta preizkus predstavljal velik izziv že od začetka izobraževanja, takoj ko sem slišal za zahtevnost ter skoraj nemogoče doseganje brezhibnega rezultata, so občutki sedaj še toliko boljši," prizna in doda: "Ta dosežek je samo še en dokaz več, da nič na tem svetu ni nemogoče, če so prisotni dovolj velika želja, vztrajnost ter razmišljanje v pravi smeri." Za dosežek je Siničič dobil nagrado MG Anderson Iron Leader Award in posebno priznanje ameriškega bataljona zračne obrambe. Kaj pa mu takšen uspeh pomeni v osebnem in poklicnem življenju? "Ta preizkus je zame med drugim predstavljal še enega izmed tistih izzivov v življenju, pri katerem postaviš na test svojo voljo, odločnost ter karakter in ob doseženem rezultatu sam sebi dokažeš, da zmoreš. Del vsakdana pripadnika Slovenske vojske je športna vadba, tako da poklicno ta dosežek zame predstavlja predvsem potrditev, da sem v smislu fizične pripravljenosti na pravi poti." Takšnega odziva, kot ga je prejel, sicer ni pričakoval, pravi, a ko pogleda nazaj, je predvsem zelo vesel in ponosen, da mu je kot pripadniku Slovenske vojske s tem dosežkom v mednarodnem okolju uspelo prispevati k naši prepoznavnosti v svetu.