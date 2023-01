'Joj, kako so ga polomili, mi bomo to naredili drugače, bolje'

Kako smo se znašli tukaj? Kaj je tisto, globoko zakoreninjeno v človeški naravi, ki ljudem enostavno ne dopusti živeti v dolgotrajnem miru? Zakaj je lahko zgodovina po eni strani odlična učiteljica, po drugi strani pa je izjemno slaba svetovalka, če se skušamo v zgodovino vračati in jo celo popravljati? "Rezultati so vedno enako slabi," opozarja Stefančič, ki je tokrat z vidika nekdanjega taboriščnika, človeka, ki je doživel več vojn, političnih in družbenih preobratov, ter spoznal velik del sveta, pod drobnogled vzel vojno v Ukrajini.

Je eden tistih pričevalcev, ki so leta ponavljali – nikoli več. Nikoli več vojne. Leta in leta so opozorila padala na plodna tla, danes pa smo v situaciji, ko se na evropskih tleh spet preliva kri.

Dušan Stefančič razpolaga z več kot devetimi desetletji zgodovinskega spomina. Pred 79 leti, ko je bil star le šestnajst let, je med drugo svetovno vojno končal v koncentracijskem taborišču. Do osvoboditve jih je na lastni koži izkusil šest. Kasneje je zgradil uspešno mednarodno poslovno kariero, po upokojitvi pa se posvetil pričevanju o mračnem obdobju človeške zgodovine.

Vas to, da imamo po toliko letih miru, na evropskih tleh spet vojno, preseneča?

Pravzaprav ne. Še posebej ne prva faza, ki je bila zasedba Krima. Vedeti moramo, da je Krim območje z burno zgodovino, kjer so se križali različni vplivi in interesi, kar nekaj časa je bil prizorišče rivalstva med Rusijo in Osmanskim cesarstvom. Pred drugo svetovno vojno je bil nato polotok reorganiziran kot Krimska avtonomna sovjetska socialistična republika v Ruski sovjetski zvezni socialistični republiki. Med samo vojno so ga zasedle sile tretjega rajha, po osvoboditvi pa so okoli 200.000 Krimskih Tatarov deportirali, med drugim v Sibirijo, obtoženi so bili sodelovanja z nacisti.

No, potem pa je Nikita Hruščov odločil, da je Krim leta 1954 postal del Ukrajinske sovjetske socialistične republike, del Ukrajine pa je ostal tudi po razpadu Sovjetske zveze, s tem da je bil odnos med Kijevom in Krimom vseskozi zapleten, tudi zaradi interesov Moskve.

Druga faza, torej lanski napad na Ukrajino in ozemeljske zahteve, pa me je presenetila nekoliko bolj, vendar spet ne prav zares. Kajti, ko sem nekoliko razmislil, sem lahko ugotovil le, da se zgodovina kruto ponavlja.

In sicer prav scenarij, ki sem ga sam že videl. Namreč, kot ne ravno rosno mlad človek, se spominjam dogodkov, ki so se na evropskih tleh zgodili v celi vrsti ureditev in pod vladavino različnih "gospodov".

Ko pravite, zgodovina se ponavlja, kako je mogoče potegniti vzporednico med takratnimi in aktualnimi dogodki?

V Evropi se je takrat marsikaj začelo z Benitom Mussolinijem, v katerem je Adolf Hitler videl nekakšen vzor, čeprav je bila njegova pot seveda precej drugačna. Za začetek je imel Hitler veliko željo po osebni afirmaciji, ker v življenju ni dosegel stvari, ki jih je želel. Lačen je bil oblasti in lačen ozemlja, zato se je tudi lotil širitve ozemlja.

Ko pogledamo, kaj se je dogajalo na Poljskem pa lahko potegnemo vzporednico. Poljska je bila dolga leta razdeljena. Še najmanj so se Poljaki ujeli z Rusi, pri čemer je imela svojo vlogo tudi religija. In če smo prej rekli, da Rusija Krim vidi kot ruski, je bil tudi na Poljskem koridor, povezava nemškega ozemlja z Vzhodno Prusijo. Nemci so ta prehod želeli, in ocenili so, da se do njega najlažje dokopljejo, če pregazijo Poljsko. Da bi začeli konflikt pa so se zatekli tudi k dramatično insciniranim dogodkom.

Ko je Hitlerjeva Nemčija napadla Poljsko, so z napadom takoj sledili tudi Sovjeti. Poljska je po prvi svetovni vojni dobila svobodo, ampak Sovjeti so jo želeli zavzeti. Toda vojno so izgubili, kar je bil boleč poraz. Je bil pa Stalin prav toliko maščevalen kot je bil ambiciozen – in kar je kasneje Sovjetska zveza naredila v Katinskem gozdu, je bilo njegovo maščevanje.

Pri nas smo seveda takrat gojili naklonjenost do Sovjetske zveze, zato je sprva obveljalo, da je bil pokol delo Nemcev. Osebno se mi je to že takrat zdelo čudno, še posebej glede na stanje, v katerem so bila trupla. Kasneje se je izkazalo, da se je zgodilo, kar sem sumil.

Ampak če se vrnem k vzporednicam, moram reči, da se včasih ob kakšni vprašam, če ni morebiti Vladimir Putin bral Hitlerjeve "stvaritve" Mein Kampf.

Kdo pa je, skozi vaše izkušene oči, Vladimir Putin?

Putin je stoodstoten proizvod KBG. Svet vidi samo na dva načina – če ga poslušaš, je vse dobro, če ga ne, te odstrani. Tudi Stalin je obračunaval z nasprotniki tako, da jih je "pospravil" brez kakšnega sojenja. Putin to počne nekoliko bolj sofisticirano, denimo z različnimi strupi. Na njegovem udaru sicer niso toliko politični nasprotniki - kajti za tiste je poskrbel tako, da večinoma sploh ne obstajajo - kot oligarhi. Mislim, da jih je dolgo favoriziral, ko je kdo postal premočan ali moteč, pa ga je odstranil. Sam mislim, da je Putinova želja poustvariti cesarstvo ali pa Sovjetsko zvezo.

Toda vmes so se nekatere nekdanje sovjetske republike dobro postavile na lastne noge. Ko gre za Ukrajino pa je pomembnega še nekaj drugega – Ukrajina nikoli ni bila zelo srečna v Rusiji.

Tudi Hitler je imel z Ukrajino svoje načrte. In številni Ukrajinci temu niso nasprotovali ...

Treba je vedeti, da so imeli dovolj sovjetske oblasti in njihovega ekonomskega modela. Pričakovali so, da jih bodo Nemci sprejeli z odprtimi rokami, kar pa se ni zgodilo, čeprav so se številni Ukrajinci zelo podredili nemški strani.

Številni zdaj ta del preteklosti izkoriščajo, da Ukrajincem očitajo, da so nacisti. Se vam to zdi primerno?

Ne, nikakor. Vedeti moramo nekaj. Generacije, ki je to počela, ni več.