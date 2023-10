Kako bo deloval nov policijski sistem za prepoznavo obrazov?

Ker je napoved nove tehnologije, ki bo obravnavala občutljive podatke, dvignila nekaj prahu, so na Policiji za 24ur.com pojasnili, za kaj točno gre in kako bodo ta sistem uporabljali.

Pri tem pa – zanimivo – ne bo šlo za popolno izločitev določene osebe, pač pa bo vedno obstajal nabor vsaj 50 oseb ali več. Celo takrat, ko zadetka ne bo. Tehnologija nam je sicer v veliko pomoč, a vsi forenzični standardi govorijo o tem, da mora končno oceno na podlagi svojega znanja in izkušenj vedno podati strokovnjak. In na ta način se bo nadzorovalo tudi njegovo delo, še doda.

"To pomeni, da bomo iz zaseženega materiala videonadzornih kamer izrezali podobe obraza in jih kot sled vnesli v sistem za avtomatsko primerjavo obrazov. V njem bodo naložene fotografije iz evidence fotografiranih oseb in sistem bo po algoritemskem preverjanju pokazal nabor možnih oseb, ki so na tem posnetku," pojasnjuje Robert Praček, pomočnik direktorja NFL.

V praksi to pomeni, da bo Policija lahko izsledila storilca kaznivega dejanja, ki je na bankomatu z ukradeno bančno kartico dvignil denar, ali vlomilca, ki ga je varnostna kamera posnela pri vlomu v stanovanjsko hišo – če bo njegova fotografija v evidenci fotografiranih oseb. Nikakor pa, opozarjajo, tega ne gre enačiti z javnimi dogodki – na primer protesti ali nogometnimi tekmami – ki se jih udeležujejo občani, Policija pa jih nadzoruje in iz varnostnih razlogov tudi snema.

Pri snemanju dogodka, ki ga varuje/nadzira Policija, pa gre za uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in avdio snemanje, ki so v uporabi v Policiji, pri spremljanju javnih zbiranj. Policija sme takšna tehnična sredstva uporabiti na podlagi 114. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, posnetke, ki nastanejo pri tem, pa vnese v povsem drugo evidenco – Evidenco posnetkov policijskih postopkov in določenih javnih zbiranj. Podatki iz te evidence se hranijo 45 dni od izdelave posnetka, po tem roku pa se blokirajo in izbrišejo.

Če se bodo občanke in občani udeležili dogodka, ki ga varuje/nadzira Policija in ga s tem namenom snema, zgolj z udeležbo ne bodo zajeti v Evidenci fotografiranih oseb. Tam so namreč zgolj fotografije osumljencev kaznivih dejanj, ki jih je Policija fotografirala na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o kazenskem postopku. Ta pravi, da Policija sme fotografirati tistega, za katerega obstajajo razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje. Fotografije, ki jih Policija pridobi na ta način, se shranijo v Evidenci fotografiranih oseb.

Posnetki s protestov bi se torej uporabili samo v primeru, če bi na njih prišlo do izgredov in bi obstajali elementi kaznivega dejanja. Takrat bi Policija pridobila relevanten videomaterial, na njem poiskala osebe, ki so izvajale kazniva dejanja, nato pa podobe obrazov teh oseb vnesla v sistem, ki bo opravil primerjavo z že obstoječo bazo.

"Za lažjo predstavo – zelo dobra primerjava je sistem za avtomatsko prepoznavo prstnih odtisov AFIS. Tam s praškom in čopičem najdemo sled papilarnih linij, ki jo obdelamo in vnesemo v sistem, kjer je baza daktiloskopiranih oseb. Tukaj je zelo podobno, samo, da je namesto čopiča posnetek, ki ga je treba pred tem obdelati, torej iz njega dobiti slike, in to primerjati z našo bazo znanih oseb," pojasni Praček.

Na vprašanje, koliko oseb je v evidenci fotografiranih oseb, pove, da tega ne more razkriti, saj gre za varovane podatke. Kakšne pa so pravice osumljencev do izbrisa? "Za izbris fotografije iz baze veljajo popolnoma enaka pravila kot za DNK ali daktiloskopske sledi. V postopku od odvzema do obsodbe obstaja vrsta situacij, kjer neka oseba ni več osumljena in tisti trenutek, ko se to ugotovi, se podatek o tej osebi algoritemsko izbriše iz evidence. Ko je storilec enkrat obsojen, pa je v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije natančno opredeljeno, koliko časa se kakšen podatek sme hraniti. 10 let, 30 let ... to je predvsem odvisno od teže kaznivega dejanja."

Še ena novost računalniškega sistema Abis je sistem za videoanalitiko, ki bo omogočal hitrejše pregledovanje večje količine videoposnetkov. "Zamislite si kaznivo dejanje, ki se dogaja po treh ali štirih ulicah. Te posnetke združujemo in iščemo po njih – danes vse to delamo na roke, pregledujemo jih v realnem času. Ta program pa je narejen tako, da mu tisti, ki izvaja analizo, pokaže, kdo so storilci, on pa jih na osnovi svojega algoritma poišče tudi na ostalih posnetkih. Ne more nam povedati, kdo je ta oseba, lahko pa nam pove, da gre za isto osebo na vseh posnetkih."