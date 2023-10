Ko iz izpuha 'sekajo' plameni, pod gumami pa glasno cvili: 'Drift je umetnost'

Vijugasta steza, nad njo nočno nebo, ob progi pa množica adrenalinskih navdušencev. V zraku glasno cviljenje pnevmatik, bel dim in vonj po osmojenih gumah. To ni sprint na dolge proge. "Bolj je podoben umetnostnemu drsanju," pravi dirkač ekipe 32nd Drift Squadron Drey Nitrous. Pomembno je namreč gladko, umetelno drsenje v ovinkih, predvsem pa preciznost in natančna linija. Seveda tudi hitrost, ta je še toliko bolj pomembna v dvobojih, a ocenjuje se predvsem vizualno predstavo dirkačev.

Kaj vam švigne skozi misli, ko nekdo reče drift? Glasni zvoki cviljenja avtomobilskih gum? Dim, ki se pokadi ob zategnjeni ročni in drsenju avtomobil po progi? Temno meso s hitrimi dirkalniki in LED-lučmi? No, morda kar vse tisto, kar spominja na filmsko franšizo Hitri in drzni; predvsem film Tokio Drift.

Prav ta film je očaral slovenskega dirkača ekipe 32nd Drift Squadron Dreya Nitrousa, da ga je iz sanj, da bi nekoč postal vojaški pilot, posrkalo v dirkaške vode. "Svet avtomobilizma me je popolnoma posrkal vase," pravi, ko sede na voznikov sedež in se priveže. Še pred začetkom enega največjih drift dogodkov v Sloveniji Night Strike nas popelje na testno vožnjo po progi. Ki pa v resnici ni bila nič kaj preveč testna. "Če bi lahko reli primerjali s hitrostnim drsanjem, bi lahko drift z umetnostnim," nam pove dirkač. In to tudi pokaže. Hitrost je seveda pomembna, a to ni edina stvar, ki se na tekmovanju ocenjuje. Pomembna je namreč tudi natančnost, pomemben je dim, drsenje v ovinkih. "Pomembno je, da poka, da je tudi vizualno atraktivno," pove dirkač.

Na Racelandu v Krškem kjer bo med 6. in 8. oktobrom potekal največji slovenski avtomobilistični festival.

Zanj je to mala malica, ko v ovinkih taktično pritiska na gas in na zavoro, z eno roko zavija volan, z drugo pa vleče za ročno. Zdi se, da bi lahko še v spancu s podobno natančnostjo drsel skozi ovinke, brez premetavanja, z enako lahkotnostjo. Podobno tudi kasneje, ko nas je po progi popeljal "drift taksi voznik" na dogodku, Urban Cvetko. "Že eno leto nisem vozil, malo se morem še privaditi," pove dirkač, ki bo na dogodku po progi popeljal tudi gledalce. Pa tega v resnici niti ni bilo zares opaziti. Začetno previdnost je že kmalu nadomestila suverena vožnja.

In če se je adrenalin že pod svetlim žgočim soncem pretakal po žilah, je zagotovo ponoči še toliko bolj prisoten. "Predstavljaj si progo ponoči, okoli pa polno gledalcev. Dih jemajoče je, ko skozi ovinek vzporedno drsita dva dirkalnika, kar bi sicer v drugačnih okoliščinah pomenilo, da je morda nekaj narobe. A pri driftu je pomembno prav to, konstantno drsenje čez stezo," pove Nitrous. Takrat je tudi za gledalce ob progi najbolj atraktivno, saj lahko slišijo cviljenje pnevmatik, v zraku vohajo osmojene gume, izpod avtomobilov pa se zakadi dim. "In ko temu dodaš še en avto, ki vzporedno vozi paralelno, in samo čakaš, če se bo kaj zgodilo. To naredi tisti res 'uau' efekt," meni. Ob tem pa poudari, da so to običajno tudi avtomobili, ki so "zelo naviti". "Spuščajo neke glasne in zanimive zvoke, poka, iz izpuha 'sekajo' plameni, veliko je dima. Prav zaradi tega se mi zdi ta panoga tako zelo zanimiva," pravi. Čas morda res ni pomemben, a hitrost vsekakor je Kakšen fokus mora biti za takšno vožnjo, ko moraš na vijugasti progi vrteti volan, menjavat prestave, zategovat ročno ter pritiskat na plin in zavore? Predstavljamo si, da izjemno velika. Tudi zato z njim med "driftanjem" nismo spregovorili prav veliko. A kot povesta oba dirkača, celotno delo v vozilu sčasoma postane podzavestno in ko imata v dirkalniku sopotnike pogosto govorita z njimi.

"Če nič drugega, jih skušam nekoliko pomiriti, pregnati strah. Vedno jih vprašam, če se počutijo dobro. Sicer vožnjo prilagodim. Nimam želje, da iz mojega dirkalnika stopijo s popolnoma mehkimi nogami, da dobijo odpor do tega športa. Cilj taksi voženj je v tem, da tudi oni uživajo v dirkalniku," je jasen Nitrous. Sta pa dirkača med takšnimi "drift prevozi", ki jih tudi na Night Striku za določeno ceno ponujajo javnosti, doživela že marsikaj. Tudi to, da je sopotnik med vožnjo začel grabiti voznika. "Veliko je seveda kričanja, predvsem pri dekletih. A to so običajno vriski navdušenja. Zanimivo pa je, kako se predvsem moški, preden sedejo v dirkalnik, delajo pogumni, pravijo da jih ni nič strah. Ko se začne vožnja, pa začnejo kriliti z rokami, z nogami pa pritiskajo na namišljene zavore," smeje pove.

Pri driftu je najbolj pomembna preciznost, linija, nas poduči. "Linija je pomembna od začeta do cilja, torej da avtomobil drsi pelje po tej liniji, ki so jo postavili organizatorji oz. sodniki," pove. Ta panoga pa je od klasičnih avto-moto dirk drugačna tudi po tem, da tu čas ni pomemben, temveč se ocenjuje druge stvari, kot na primer stil. "No, podobno kot pri umetnostnem drsanju," karikira. A četudi drift ni "hitrostno drsanje", pa je hitrost do določene mere še vseeno pomembna. "Poleg tega, da drsiš s čim večjim kotom, je pomembno tudi, da drsiš s čim večjo hitrostjo, da narediš čim več dima," pojasni. In seveda se je dim po stezi kadil tudi na samem treningu, pa čeprav smo po progi drseli nekoliko počasneje, kot so vozniki dokazali v petek, že na prvi dan dogodka Night Strike. Kljub temu je Nitrous na treningu v le tretji prestavi na ravninskem delu dosegel hitrost nad 90 kilometrov na uro.

Drey Nitrous: Dirkanje pod sojem žarometov je nekaj zares spektakularnega in edina to vrstna prireditev v regiji.

Prav tako pa je hitrost pomembna tudi, ko pride do "duelov" dirkalnikov na progi. "Pomembno je, da si čim hitrejši, da ti tvoj nasprotnik čim težje sledi, da si boljši od njega. To je bistvo pri izločanju." Vsak par dirkačev namreč opravi dve vožnji - v prvi vodi eden od njiju, drugi mu pa sledi, v naslednji pa vlogi obrneta. "Tisti, ki sledi, mora priti čim bližje posnemanju prvega dirkalnika. Sodniki nato odločijo, kdo je bolje opravil vlogo vodilnega in sledilnega dirkalnika," pojasni način, kako na dirki dobijo zmagovalca.

In v čem se še drift razlikuje od drugih dirk? No, pri reliju, na primer, ima voznik v avtomobilu tudi sovoznika. Tukaj ga ni. "Voznik drifta ima spotterja. To je nekdo, ki je ob stezi in skoti celotno dirko opazuje tvojo vožnjo in vožnjo drugih tekmovalcev. Pove ti, katere napake počneš, kdaj si šel iz linije, kaj moraš popraviti. Potem, če se kvalificiraš, ti pa da napotke, kako slediti komu, kako voziti v duelih," razloži. 'Drift po Plečnikovem stadionu. To bi bila moja sanjska dirka' No, nas je po progi popeljal pod žgočim četrtkovim soncem, v petek pa so se na dirkališču Raceland v Krškem že zbrali najboljši drift dirkači iz regije in šire, najavljenih je kar 40 dirkačev iz Italije, Avstrije, Švice, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in seveda Slovenije. Danes pa se bo na izločitvenih bojih TOP32 pomerilo 32 dirkalnikov oz. 16 parov. "In skozi dirko bomo izločali slabše dirkače, vse dokler ne bomo prišli do zadnjega para, ki se bo boril za naslov najboljšega," pove Nitrous.

Zdi se mu, da je to panoga, v katero lahko dirkači vstopijo z dokaj nizkim vložkom: "Osnoven avtomobil za za neko osnovno drift-tekmovanje si lahko privošči praktično vsak. Za začetek ne rabiš vsega in si ga lahko narediš za nek normalen denar. Če pa želiš tekmovati na nivoju, je pa seveda precej dražje." Zaradi drsenja avtomobila se tudi gume zelo hitro obrabijo. "Z enim parom gum lahko po progi na Racelandu v Krškem naredimo recimo kakšne štiri kroge. Nato pa jih moreš menjavat. Na vikend gre tako lahko 10 ali 15 parov gum. Nova guma ni več tako zelo poceni," sicer prizna.

Profil gum za drift je izjemno globok, po le treh krogih pa so že vidni znaki obrabe.