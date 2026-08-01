Ko je bilo morje 'čudovito', vreme 'sončno' in hrana 'odlična'

Naslove, ki jih nismo poznali na pamet, smo hranili v posebni beležki. Ko smo sedeli na terasah ali v kampu, smo poskušali nagruntati tistih par stavkov, pod katere se bomo podpisali. Morje je bilo "čudovito", vreme "sončno", plaža "mirna", hrana "dobra". Danes so ti vtisi preskromni. A prav v tem je bil ves čar. Dopust smo preživljali v miru, brezskrbno, brez stika z ljudmi, ki smo jih pustili v domačem kraju.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Pozdrav iz Strunjana (leto 1999) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Stara razglednica, na kateri je promenada v Piranu Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Stara razglednica, na kateri je pristanišče v Piranu Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Stara razglednica, na kateri so piranske soline Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Stara razglednica iz Izole, ki prikazuje tamkajšnji zaliv z osrednjim delom mesta Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano













Na Pošti Slovenije po letu 2011 beležijo okoli 65-odstotni upad pisemskih storitev. Trend upadanja klasične pisne korespondence se zaradi e-substitucije nadaljuje s približno 13-odstotnim letnim trendom.

Ko so jih babice prejele v nabiralnike, pogosto šele po našem prihodu domov, so jih hranile kar na mizah ob roži, v vitrini ob knjigah ali na hladilnikih – vse do prihodnjega leta, ko so jih zamenjale z novimi, stare pa so pristale v škatli. Otroški podpisi z velikimi tiskanimi črkami, mamin lep rokopis in očetov sčečkan podpis. Odmev naših počitnic smo podoživljali vedno znova. Imele so težo, spomine smo držali v rokah. Umetnostna zgodovinarka in muzejska svetnica Duška Žitko iz Pomorskega muzeja v Piranu je prepričana, da imajo stare razglednice zelo veliko dokumentarno vrednost, saj zrcalijo čas, v katerem so nastale. "Pošiljanje razglednic se je množično razširilo po iznajdbi fotografije, razvoju tiskarstva in še posebej komunikacijskih in poštnih povezav. Predhodnice razglednic so bile dopisnice, sledile so ilustrirane dopisnice, tiskane v starih grafičnih tehnikah, na katerih so bili motivi enobarvni, nato pa tudi obarvani oziroma kolorirani," pojasnjuje.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Razglednica iz Pirana Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Fiese (leto 1973) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Fiese (leto 1973) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Stara razglednica iz Pirana (leto 1967) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Pozdravi z razglednice iz Pirana (leto 1967) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana (leto 1969) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana (leto 1969) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Razglednica iz Pirana (22. 5. 1905) Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

















Običaj pošiljanja razglednic je po njenih podatkih zacvetel v začetku 20. stoletja, saj je sledil izboljšanju življenjskih razmer srednjega sloja prebivalstva, ki si je lahko privoščilo dopust na morju, v hribih, začelo je množično potovati, obiskovati kulturne prestolnice in kraje, od koder je pošiljalo na razglednicah zapisana sporočila in pozdrave. Razvoj železniških in cestnih povezav je pospešil razvoj turizma tudi v naših krajih, še dodaja.

Začetki morskega turizma v Evropi segajo v 18. stoletje, ko je bilo morje razumljeno predvsem kot prostor zdravljenja, ne zabave. Obiskovalci so na obalo prihajali zaradi zdravja, svežega zraka, družabnosti in statusa, ne zaradi sončenja in kopanja v današnjem smislu. Za slovenski prostor je bila ključna Južna železnica, ki je leta 1857 povezala Dunaj, Ljubljano in Trst ter morje približala prebivalcem notranjosti. Kljub temu je bilo odhajanje na morje v 19. stoletju predvsem privilegij aristokracije in premožnega meščanstva, ki je obiskovalo zdraviliško-letoviške kraje, kot sta Opatija in Portorož. Prelom je nastopil po drugi svetovni vojni, ko so plačani dopust, sindikalna letovišča in organizirani prevozi omogočili, da je morje postalo dostopno tudi delavskim družinam iz Ljubljane. Razglednica je tako iz znaka prestiža postala dokument širjenja turizma in spomin na čas, ko je morje za mnoge pomenilo prvi pravi oddih, stik z drugačnim okoljem ter občutek, da je prosti čas postal dostopen širšim slojem prebivalstva. (Vir: Mestni muzej Ljubljana)

"Danes so stare razglednice dragocen vir za razumevanje nekdanjega načina dopustovanja in komunikacije. Ne govorijo le o krajih, ki so jih ljudje obiskovali, ampak predvsem o tem, kako so jih doživljali. Hkrati pa ohranjajo podobe krajev, ki so se skozi desetletja pogosto močno spremenili," so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana. Razglednica nikoli ni bila le kratko sporočilo z dopusta, ampak predmet, ki je vstopil v družinsko življenje in postal del osebnih ter kolektivnih spominov.

Običaj v zatonu

Na Pošti Slovenije beležijo trend nezadržnega upadanja količin pisemskih pošiljk, kamor sodijo tudi razglednice. "V Sloveniji po letu 2011 beležimo okoli 65-odstotni upad pisemskih storitev. Trend upadanja klasične pisne korespondence se zaradi e-substitucije nadaljuje s približno 13-odstotnim letnim trendom," so sporočili. Segment razglednic je med tistimi, ki je najbolj upadel, saj jih danes kot način sporočanja uporablja le še peščica ljudi in je bolj izjema kot pravilo, so še zapisali na Pošti.

Običaj pošiljanja razglednic je zacvetel v začetku 20. stoletja. (Razglednica iz Portoroža) FOTO: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano

Da je običaj pošiljanja razglednic v zatonu, saj se le redki turisti še "potrudijo" kupiti in poslati razglednico, opaža tudi Žitkova. "Na tržišču jih je tudi zato vse manj, čeprav so pred leti nekatere serije dosegale umetniško fotografsko in oblikovalsko vrednost," pravi. Kljub temu pa na Pošti ocenjujejo, da vseeno ostajajo najbolj priljubljeni motivi krajevnih znamenitosti, naravnih lepot ter prepoznavnih kulturnih znamenitosti. Kot pojasnjuje Žitkova, je bil včasih izbor motivov zaradi popularnosti navade izjemno pester. Le redki turisti so včasih imeli osebne fotoaparate. "Zato so po lastnem okusu izbirali na razglednicah upodobljene motive od vedut oziroma panoram mest in krajev, pogledov na trge, najznačilnejšo arhitekturo (cerkve, samostane, palače, obzidja, mestna vrata) do fotografij javnih spomenikov, svetilnikov, pristanišč, ribiških motivov, motivov s solin, tradicionalnih dogodkov, praznovanj, običajev in utripa življenja nasploh," našteva.

Razglednica z morja (leto 1905) FOTO: Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Se v besedilih razglednic opazijo razlike med različnimi obdobji ali generacijami? "Seveda, besedila so zelo različna, zapisana so v različnih evropskih jezikih, z različnimi pisali (črnilom, svinčnikom, kemičnim peresom), nekateri rokopisi so lažje, drugi težje berljivi, besedila pa so kratka, bodisi skopo sporočilna ali toplo prijateljska, čustveno obarvana, namenjena družinskim članom in ljubljenim osebam," potrjuje Duška Žitko. "Na starejših razglednicah je večinoma zaznati spoštljiv odnos do načina pisanja v tehničnem smislu, starejši rokopisi so izpisani in lepo berljivi, pa tudi izjemno vljudno nagovarjajo naslovnike. Sčasoma pa je omenjenih kvalitet vse manj," še dodaja.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Razglednica z morja (leto 1904) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1906) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1906) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1906) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1907) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1907) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1913) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Razglednica z morja (leto 1913) Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana















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