'Ko stopiš za vogal, za katerega ni pogledal še nihče, je občutek res svojevrsten'

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je najstarejše še delujoče jamarsko društvo v Sloveniji. Njegovi člani so na raziskovalnih ekskurzijah in taborih doslej raziskali, izmerili in popisali približno 3000 jam ali tretjino vseh znanih jam v Sloveniji. O zadnjih dveh podvigih – spustu v 1040-metrsko Brezno spečega dinozavra in čiščenju Jeriševe jame v občini Sežana – smo se pogovarjali s podpredsednikom društva Juretom Bevcem , ki je sodeloval v obeh akcijah.

Brezno spečega dinozavra je po trenutni izmeri jamarjev Društva za raziskovanje jam Ljubljana globoko 1040 metrov in dolgo dobra dva kilometra. Leži na Kaninskih podih, nekaj sto metrov pod potjo, ki vodi od smučišča na Visoki Kanin. Gre za deseto jamo v Sloveniji, globljo od tisoč metrov. Ostale so – po vrsti od najgloblje – Čehi 2, Črnelsko brezno, Renejevo brezno, Mala Boka-BC4, Vandima, Zadnikovo brezno, P4, brezno Hudi Vršič in Macola, bolj poznana pod imenom Huevos, je naštel Bevc. "Vse naše 'tisočmetrce', razen Zadnikovega brezna, ležijo na Kaninu in pod Rombonom. Zadnikovo brezno je v Kamniških Alpah," je dejal in še dodal, da je na svetu približno sto takih jam. Najgloblji sta globoki več kot dva kilometra, obe pa sta na Kavkazu.

Kako se je sploh možno spustiti v takšne izjemne globine? Bevc je pojasnil, da navpične jame raziskujejo z vrvno tehniko. V stene namestijo fiksne vrvi, po katerih se vzpenjajo in spuščajo. "Za vodoravne dele, ki jih najdemo med brezni, vrvi seveda niso potrebne. Trenutno je Brezno spečega dinozavra opremljeno s približno kilometrom in pol vrvi. Ker to nanese okrog 150 kilogramov opreme, se takšne jame odkrivamo postopoma, vrvi v jami pustimo do konca raziskav. Nato se jama 'razopremi', kar tudi zahteva kar nekaj časa in naporov," je razložil.

Preden nam je Bevc razkril podrobnosti o 'spečem dinozavru' in 'smetiščni luknji', nas je zanimalo, kako je pravzaprav biti tisoč metrov pod zemeljskim površjem, v temi in tišini. "Včasih začnemo jamarji globoko pod zemljo razmišljati o tem, da je nad nami kilometer ali več žive skale, nato pa hitro preusmerimo misli drugam. V jamah na Kaninu se temperature gibljejo malce nad ničlo. Če se ne premikamo, hitro postane zelo mrzlo. Vsekakor je raziskovanje globokih jam zahteven šport, ki zahteva predvsem veliko kondicije in zmožnost prenesti nekaj trpljenja, to pa je na koncu vedno poplačano," je povzel občutke v podzemeljskem svetu.

Ljubljanski jamarji so brezno takrat raziskali do globine 300 metrov. Po Bevčevih besedah so do leta 2008 ali 2009 na tej globini opravili neznano število akcij, a ker nadaljevanja zaradi slabših luči niso našli, so delo opustili. "Jama je imela pomanjkljivo dokumentacijo, zato smo se letos poleti odločili, da si jo še enkrat ogledamo in jo izmerimo, kot se spodobi," je zadovoljno poudaril sogovornik.

Raziskovanja so se lotili že avgusta, prejšnji konec tedna pa jim je uspelo preseči magično mejo tisoč metrov. V tem času so se v jamo spustili petkrat. 6. in 7. avgusta so si jamo najprej ogledali do znanega dna na 300 metrih globine. Pri tem so našli tudi prehod v nove dele tik nad dnom. Nato so v dveh ekipah raziskovali v globino do 400 metrov in vodoravne dele na 300 metrih globine, je začetek jamske pustolovščine opisal sogovornik. "Ustavili smo se, ker nam je zmanjkalo vrvi. Ti deli so precej mokri," je dodal.

14. avgusta so nadaljevali še globlje. Jamo so raziskali do globine 550 metrov in se spet ustavili, ker jim je zmanjkalo opreme. 21. avgusta je sledila podobna zgodba – tokrat jim je opreme zmanjkalo na globini 730 metrov.

Prejšnji konec tedna, 11. septembra, so se vrnili v jamo v dveh ekipah. "Ena je 'napadla' odcep na 400 metrih globine in se ustavila 60 metrov nižje. Našli so kanjon velikih dimenzij. Preostali pa smo jamo raziskali do globine 1040 metrov," je pojasnil Bevc.

'Jama se nadaljuje še z enim meandrom, tako da bo treba raziskave nadaljevati'

Kaj se je dogajalo na ključni septembrski dan, ko so ljubljanski jamarji reševali uganko spečega dinozavra? Jure Bevc je pripovedoval: "V soboto zjutraj smo se z žičnico odpeljali na Kanin, v jamo pa smo se odpravili okrog dvanajste ure. Do globine 730 m je bila jama že opremljena, tam smo bili nazadnje. Nato smo začeli opremljati. To je videti tako, da na vsakih nekaj 10 metrov v steno zvrtamo luknjo in vanjo namestimo sidrišče. Nato vrv z vozlom pritrdimo vanj. Postopek je praviloma precej zamuden, tokrat pa nam je zaradi enostavne konfiguracije jame šlo kar hitro. Na globini 870 metrov smo prišli do dna brezna, jama pa se je nadaljevala z meandrom – gre za vodoraven, pogosto vijugast rov, ki ga izdolbe voda. Jama se nato stopnjasto spušča vse globlje. Spustili smo se, dokler nismo na – 1040 metrih pristali na dnu še enega brezna. Tam nam je zmanjkalo opreme (vrvi in pritrdišč), pa tudi časa, saj smo morali še priti ven. Jama se sicer nadaljuje s še enim meandrom, tako da bo treba raziskave nadaljevati. Iz jame smo v mrzlo kaninsko noč pokukali ob treh ponoči. Pri bivaku nas je že čakala ekipa, ki je raziskovala na globini 400 metrov. Sledilo je nekaj malega proslavljanja, vendar nas je kmalu premagala utrujenost."