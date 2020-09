'Pripravljeni moramo biti na boj za minimalne standarde pravne zaščite temeljnih pravic in svoboščin'

Slovenija je med članicami EU, ki so v pandemiji covida-19 najbolj nesorazmerno omejile svoboščine, ugotavlja poročilo o demokraciji v času pandemije , ki sta ga ta teden predstavili organizaciji Greenpeace in Civil Liberties Union for Europe.

V poročilu so izpostavili, kako je vlada pandemijo uporabila za utišanje kritikov, novinarjem onemogočala dostop do natančnih in pomembnih informacij, tudi z izključitvijo novinarjev iz novinarskih konferenc in predlaganimi spremembami medijske zakonodaje. Spomnili so tudi na prekomerne ukrepe na začetku epidemije, ko je prepovedala zbiranja in prehajanje občinskih meja, pa na premierjev zapis "Vojna z mediji", ki ga je objavil na vladni strani, in na poskuse diskreditacij, uperjene proti aktivistom, nevladnim organizacijam in protestnikom. Opozorili so tudi na to, da je vlada spremenila pravila in omogočila, da lahko zakoni, o katerih ni moč odločati na referendumu, po hitrem postopku stopijo v veljavo. Med drugim so v drugem portikoronskem interventnem zakonu omejili dostop okoljskih nevladnih organizacij do postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo vplivi na okolje. Omenjajo tudi ministrova navodila policiji, da lahko za identifikacijo protestnikov uporablja tudi javno objavljene fotografije in posnetke, kar je Informacijski pooblaščenec označil za resno omejevanje pravic z navedbo omejevanja epidemije kot razlogom. Vlada je podobno opravičevala tudi svoje namere, da na južno mejo pošlje vojsko, češ da migranti lahko širijo virus.

Ocena je pričakovana in upravičena, pravi ustavnik, pravni filozof in profesor na Fakulteti za humanistične študije Andraž Teršak . "V preteklih mesecih sem na to temo komuniciral z mednarodnimi institucijami in ustanovami. S kolegi odvetniki (Damijan Pavlin, Jure Dragan in drugi) smo izdelali in objavili ustavnopravno analizo o grobih, nesorazmernih in stalnih posegih oblasti v ustavne pravice in svoboščine med uradno pandemijo, jih ocenili kot nezakonite in protiustavne, že dolgo pred odločitvijo Ustavnega sodišča, ki pa je s petimi glasovi večine prikimala tem početjem oblasti in ukrepom. To početje se nadaljuje tudi po uradnem koncu epidemije in ga ažurno popisujem. A to nič ne pomaga, če potem večina na Ustavnem sodišču upogne hrbet, poklekne in Vladi RS v celoti pritrdi s sramotno ustavnosodno odločitvijo," pravi.

O antipolitiki, ki se zafrkljivo in pobalinsko požvižga na ustavo, ki se do svojih ljudi vede kot do odvrženega cigaretnega ogorka in med ljudstvo širi strah in razdor s popreproščenim in neomikanim prostaštvom, ne želim veliko govoriti. A da ne bo nesporazuma, enako mero kritike si zasluži omahljiva, bojazljiva in pragmatična opozicija, ki aktivno sodeluje pri prirejanju parlamentarnih cirkuških predstav, namesto da bi se ukvarjala z državo in svojim ljudstvom.

Pod pretvezo boja proti novemu koronavirusu so po mnenju Terška najbolj napadane pravice do življenja starostnikov in neozdravljivo bolnih, pravica do zdravja in zdravega življenjskega okolja celotne javnosti, svoboda gibanja in splošna svoboda ravnanja, pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravica do družinskega življenja, pravice otrok s posebnimi potrebami in invalidov, starševske pravice in pravice otrok do vzgoje, šolanja in izobraževanja. "Seznam je dolg. In če bo Državni zbor res izglasoval predlagane spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, moramo biti pripravljeni na boj za minimalne standarde pravne zaščite temeljnih pravic in svoboščin, ki so bili v preteklosti že izbojevani in vzpostavljeni," opozarja ustavnik.

"Bojmo se vsake oblasti, ki se norčuje iz intelektualnega dostojanstva svojih ljudi in sprejema pravne odločitve po hitrih ali skrajšanih postopkih. Še posebej, če z njimi močno in grobo posega v ustavne pravice in svoboščine prebivalstva," dodaja Teršak.

V času epidemije je tudi slovensko okolje izgubilo svojega zagovornika, pa pravi Katja Sreš iz nevladne organizacije Ekologi brez meja. "Ignoriranje lastnih zaščitnih ukrepov in zakonodaje ter koruptivno delovanje (na primer v aferi z nabavo opreme) še dodatno krhata zaupanje v pravno državo, kar se na koncu pozna tudi na večji pogostosti okoljskega kriminala," pravijo okoljevarstveniki, ki poudarjajo, da je ena od pravic tudi pravica do zdravega in čistega okolja. Konkretno so ukrepe okoljevarstveniki občutili zaradi omejevanja združevanja, saj je odpadel marsikateri dogodek, čistilna akcija in napovedano sodelovanje. "Prav tako niso bile izvedene številne prireditve, s katerimi smo stopali proti družbi z manj odpadki. Predvsem pa smo in še moramo veliko časa posvetiti pojasnjevanju, da plastika ni nujno varen material in da povečana uporaba izdelkov za enkratno uporabo ni avtomatsko upravičena," med drugim našteva Sreševa.

"Trenutno ministrstvo za okolje in prostor se obnaša precej shizofreno. Glede na prioritete ravnanja bi morda morali celo razmisliti o preimenovanju. Dejstvo je, da se na primer poskuša mnenjedajalcem, nevladnim organizacijam in posameznikom s pravnim interesom, otežiti konstruktivno sodelovanje v postopkih povezanih z večjimi posegi v okolje," poudarja. A ni le vlada tista, ki izkorišča pandemijo. "Izrabljajo jo posamezniki za uresničevanje svojih lastnih ciljev, pa naj so to gospodarski, kadrovski ali kakšni drugi cilji, ki ne pripomorejo k skupnemu dobremu," pravi Sreševa.

Slovenija ni unikum, pravi redni profesor na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević. "Ta pojav in pandemijo kot povod so izkoristile mnoge države, na žalost pa predvsem vzhodnoevropske države, o tem pa denimo relativno malo poročajo iz Severne Evrope, skandinavskih in nordijskih držav."Vendar pa so se, kot pravi strokovnjak na področju medijev, v Sloveniji predvsem v začetku epidemije dogajali določeni nepotrebni posegi, predvsem v novinarsko delo. "Takšen je bil recimo primer izločanja novinarjev z novinarskih konferenc, ko so dovolili prisotnost samo televizijskim kameram. To pomeni, da je bila v tistem času možna samo PR-ovska vloga medijev kot razširjevalcev tega, kar so politiki na konferencah sami želeli povedati. Spomnim se, da je bila prva takšna konferenca– ki ni bila tiskovna konferenca, če zraven ni tiska oziroma novinarjev –po sestanku med slovenskim in madžarskim zunanjim ministrom," pravi Milosavljević in dodaja, da je "prepoved prisotnosti novinarjev ali možnosti postavljanja vprašanj prav na tisti konferenci bila na nek način slaba napoved za prihajajoče mesece".