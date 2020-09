KOMENTAR: Najboljši politik vseh časov je ...

Bolj malo bi zanimala tudi tiste, ki bodo, kot kaže ostali brez težko prisluženega denarja in tudi brez kompenzacije, ki so jo zato dobili. Podizvajalci, ki so gradili Celovške dvore, so namesto plačila dobili stanovanja, zdaj jih banka terja nazaj. Dvorom pa gre dobro, vsaj če bi sodili po oglasu, ki smo ga našli povsem naključno. Padel je v oči zaradi cene, 600 tisoč evrov za nekaj več kot 100 kvadratov stanovanja v Celovških dvorih.

To je bilo v ozadju, v ospredju pa so bili pretekli teden politiki.

Švicarji imajo Davos, mi pa imamo Bled. In v njegovi fantastični kulisi so se v začetku tedna sestali visoki predstavniki držav širšega območja. Pestra družba ljudi z zanimivimi življenjepisi in političnimi ter kariernimi obrati.

Prva zvezda morda kar madžarski premier Viktor Orban. Vsi vemo, da ne mara emigrantov in komunistov in Georgea Sorosa. Manj ljudi pa ve, da je Orban študiral v elitnem Oxfordu, s štipendijo, ki mu jo je dal George Soros. Vsi vemo, da je hudo kritičen do Bruslja, Evropske unije. Manj ljudi pa ve, da je Madžarska skozi leta od EU dobivala težke milijarde in da je veliko tega šlo za rahlo sumljive projekte, kot je bila na primer gradnja nogometnega stadiona za štiri tisoč gledalcev v vasi s samo 1700 prebivalci. Res pa je, da je v tej vasi odraščal Viktor Orban.