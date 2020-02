KOMENTAR: Bomo že na prihodnjih volitvah lahko svoj glas dali kandidatu (človeku) in ne stranki

Sploh je zanimiva ta želja po očiščenju, ki sem in tja vzklije na vseh področjih, od tega, da želimo očistiti telo po požrtijah, do zamisli, da lahko očistiš človeško psiho in jo napolniš z všečnimi vsebinami do očiščenja kar celih držav, po načelu, najprej jih pripeljati od ekonomskega in socialnega dna, potem pa na tem pogorišču graditi novo, svetlo, uspešno družbo.

Načelno se to lahko celo lepo sliši, v praksi pa to ne deluje oziroma pot do tega očiščenja in posledice so lahko precej grozne in boleče za vse udeležene.

Čarobne palčke torej ni, v resnici je večina sprememb, dosežkov, za katere menimo, da so dobre za naše življenje, plod dolgotrajnih, včasih mučnih in dolgočasnih prizadevanj, pregovarjanj in kompromisov, in tako bo ostalo tudi, ko dobimo novo vlado.