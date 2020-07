KOMENTAR: 'Pozabimo na zvezde in križe, ključno je, da vemo, kam gre naš denar'

Italijanski pisatelj Giovannino Guareschi v svojih kratkih zgodbah pripoveduje o življenju v povojni Italiji, dogaja se v vasi, nekje v zasanjani padski nižini, glavna lika sta mogočni župnik Don Camillo in enako mogočni komunistični župan Peppone. Mogočna po vplivu in mogočna tudi po postavah. Večino časa v sporih in na nasprotnih bregovih, vendar pa ju povezuje vsaj ena skupna stvar, oba sta bila med drugo vojno italijanska partizana, skupaj sta se borila proti domačim fašistom in nemškim vojakom.

Malokdo danes še razmišlja o tem, da so bili tudi v Italiji borci proti fašizmu in da je bila po vojni v Italiji izjemno močna komunistična stranka, tako močna, da bi lahko tudi zmagala na volitvah, če se ne bi kapital zbal za privilegije. V skrivni, še danes ne povsem raziskani operaciji, ki so ji nadeli ime Gladio, latinsko to pomeni meč, so z različnimi dejanji, tudi terorističnimi, ki so jih potem pripisali levičarskim skupinam, povzročali veliko negotovost, nemir, nestabilnost. Dogajanje je vrhunec doživelo leta 1978, z ugrabitvijo in kasneje ubojem politika Alda Mora, ki je bil pred tem na pragu, kot so takrat to poimenovali, zgodovinske sprave med italijansko krščansko demokracijo in komunistično stranko. Do te sprave potem ni nikoli prišlo. Sprava, ki vključuje Slovence

icon-expand Piše Alenka Arko FOTO: POP TV

Te dni znova veliko slišimo in govorimo o spravi, ki tokrat vključuje tudi Slovence. Govori in piše pa se veliko zato, ker ta domnevna sprava postavlja pod vprašaj to, kar je, če hočete, nekoč združevalo župnika in komunističnega župana in je dolga povojna leta veljajo za temelj na katerem je gradila nova Evropa. Gre za jasno opredelitev, da sta fašizem in nacizem največje zlo in za vedenje, kdo je bil v strahotni vojni rabelj in kdo žrtev. Le da se v zadnjih letih ta jasnost, ne seveda sama po sebi, ampak z napori različnih političnih sil, nekoliko megli in sprevrača. Predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Matarrela bosta v ponedeljek opravila več dejanj, ki naj bi bila vsa v duhu sprave. Slovesnost bo ob vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, doma, ki so ga pred skoraj natanko sto leti požgali fašisti, predsednika pa bosta obiskala tudi spomenik bazoviškim žrtvam, štirim Primorcem, ki so bili v času fašistične Italije obsojeni na smrt in ustreljeni in pa spomenik žrtvam povojnih pobojev, trupla naj bi takrat odvrgli v bazoviško fojbo. Odzivi na te dogodke niso enoznačni. Tako nekateri opozarjajo, da vrnitev Narodnega doma ni nikakršna dobra volja in lepa gesta italijanskih oblasti, ampak je bilo tako dogovorjeno in uzakonjeno. So mnenja, da je gesta italijanskega predsednika pogumna, saj naj bi tako priznal legitimnost boja Primorcev proti nasilni raznarodovalni politiki Italije, čeprav po drugi strani, nič takšnega ni nihče izmed italijanskih politikov kadarkoli artikuliral in v Italiji ustreljeni še vedno veljajo za navadne teroriste.

Le malo podpore, ogromno pomislekov in nasprotovanj zbuja napovedani poklon slovenskega predsednika žrtvam v bazoviški fojbi. Nasprotuje mu sicer največja borka za spravo, Spomenka Hribar, proti je velik del Slovencev v Italiji, pa tudi veliko posameznikov in organizacij v Sloveniji. Mnogi poudarjajo, da Italija ni nikoli opravila defašizacije, tako kot je to storila Nemčija. Sebe slejkoprej vidi in predstavlja kot žrtev, najprej nacistične Nemčije potem pa še barbarskih jugoslovanskih komunistov. Ni čudno, da so razglasili 12. junij za praznik osvoboditve Trsta izpod jugoslovanske okupacije. Sama o svojih zločinih nikoli ne govori, kaj šele, da bi se za njih pokesala. Moja stara mama je bila med drugo vojno v dveh taboriščih, v Gonarsu in na Rabu. Včasih, zelo redko, je o tem kaj povedala, razgrnila delček strahot, ki jih je videla in preživela. Obe taborišči sta bili italijanski, fašistični

Doslej še ni noben italijanski politik šel na kolena in prosil odpuščanja za zločine, tako kot so to naredili nemški, ni še bilo italijanskega politika, ki bi položil venec v Gramozni jami v Ljubljani, kjer so streljali talce. Obstaja Poročilo skupne slovensko-italijanske zgodovinske komisije. Raziskovali so odnose med Slovenci in Italijani na tem območju od leta 1880 do leta 1956. Podpisala sta ga zunanja ministra obeh držav, vendar pa namesto, da bi na njem gradili nove odnose, v Italiji pravijo, da je poročilo pristransko in se zanj ne zmenijo. Glede na poročilo bi seveda italijanska desna politika težko govorila o na stotine nedolžnih žrtvah, ki da so končale v bazoviški fojbi.

Je torej poklon pri spomeniku, ki je v zadnjih letih postal simbolna postaja italijanske skrajne desnice, res dejanje sprave ali le nepotrebno in tudi škodljivo dejanje izražanja ekvidistance? Vsi smo žrtve in vsi smo rablji. Le da je del Primorske že dolgih 25 let pred začetkom druge svetovne vojne ječal pod škornjem fašistične Italije, pod vlado tistih, ki so na Slovence gledali kot na neizobražene barbare in se temu primerno tudi vedli do njih. Bo Pahor opomnil italijanske kolege, da so bile fojbe, če sploh, posledica hudega dolgoletnega nasilja fašistične Italije? In ali danes italijanska politika, vsaj del nje, res tako drugače gleda na Slovenijo?

icon-expand Goreči Narodni dom v Trstu