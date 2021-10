KOMENTAR: Sopranovi v Sloveniji

Dogodki preteklega tedna so bili pestri, tudi nekoliko repetitivni. Znova so brneli helikopterji, le da nekoliko višje, da jih ne bi spet ciljali z laserjem, spet so se ljudje borili za svobodo, podjetniki, lobisti, nekdanji in sedanji ministri pa so se zafrkavali okoli domnevno sumljivih poslov izpred let.

Vse je nekoliko spomnilo na Sopranove, znamenito televizijsko mafijsko družino iz New Jerseya, ki se je tudi ukvarjala s smetarskimi posli, vsaj uradno, so pa, tako postrani, počeli še vse kaj drugega. Torej, po zatrjevanju ministra Vizjaka naj bi imeli nekakšno različico Sopranovih tudi v Sloveniji. In ti naj bi zdaj objavili stare prisluhe, da je minister svetoval, kako se izogniti plačilu davkov. Minister Andrej Vizjak je o posnetkih dejal, da dvomi, da je on to rekel? Kaj je pravzaprav mislil s tem, je težko reči, dvomi v kaj? Verjetno veš ali ne veš, če si nekaj rekel ali nisi rekel? Ampak to je že semantika. Imamo pa morda trk dveh mafij, tiste domnevne smetarske in tiste, nekoliko bolj uglajene, ki pač ne plačuje davkov? Kot so pokazali Pandorini dokumenti, je takih v Sloveniji veliko. In kot je dejal Branko Soban v oddaji Preverjeno: "To ni perverznost kapitalizma, to je kapitalizem, to ni nesprejemljiv obraz kapitalizma, to je kapitalizem." Premier pa nič, prav tako predsednik države. Kdo ve, morda je še bolje tako, ko se predsednika poziva naj se oglasi, naj vendarle kaj reče, potem včasih to tudi stori, ampak pogosto na način, ki ni niti malo všeč tistim, ki so ga pozivali. Tako na primer se je sestal z nekako glavno osebo in govorcem na sredinih protestih. Prav gotovo z dobrimi nameni, da bi pomiril situacijo, se pogovarjal, svetoval in tako naprej. Na koncu se ni izšlo najbolje.

icon-expand Piše Alenka Arko. FOTO: Urša Premik

Ob tem morda lahko potegnemo primerjavo z gesto predsednika Janeza Drnovška. Letos za božič bo 15 let od takrat, ko je šel predsednik med 200 razjarjenih domačinov Ambrusa, ki so se tudi z zastoji na cesti, z barikadami branili, da bi v bližino vasi naselili romsko družino Strojan. Drnovšek se je z njimi pogovarjal, jih rotil, skušal prepričati, da so tudi Strojanovi ljudje, da naj ne pustijo, da bi bili za božič na cesti, skušal jih je prepričati s Kristusovimi besedami in tako naprej. Kaj dosti uspeha tudi takrat ni bilo, je pa to bila gesta povsem drugačne teže in konteksta. Oboje spominja nekoliko na eno izmed zgodb, ki jih je na fronti pripovedoval dobri vojak Švejk. Manjši češki kraj naj bi obiskal sam presvetli cesar Franc Jožef. Župan je postavil slavolok, hotel pa ga je počastiti s posebnim napisom. Zaprl se je v sobo, ko pa je prišel cesar je razgrnil napis: "Hvaljen bodi Jezus Kristus, k nam se pelje Josef Franciscus!" Cesar je bil zelo zadovoljen, župan pa je dobil zlato uro. Ko se je čez nekaj let župan upokojil in ga je zamenjal njegov sin, znova obvestilo, da prihaja na obisk sam cesar. Mladi bi tudi rad počastil presvetlega. Zapre se v sobo, grunta in razmišlja, zjutraj pa razgrne napis: "Jezus, Marija, Sveti Jožef, k nam se pelje Franc Jožef." Zlate ure ni dobil, zato pa štiri mesece zapora za žalitev cesarskega doma. Pa je tudi on imel dobre namene. Glavne zgodbe se kot vedno pletejo bolj v ozadju. Nekaj sta o tem govorila ta teden tudi Slavoj Žižek in nekdanji grški minister Janis Varufakis.

icon-expand Slavoj Žižek in Janis Varufakis-6 FOTO: Bobo