Bi razvozlali vrsto umorov v rovih pod starim Kranjem?

Tako domiselno obiskovalce na nepozabno dogodivščino v interaktivno sobo pobega globoko v rovih pod Kranjem 30. in 31. oktobra vabijo na Zavodu za turizem in kulturo Kranj. " Gre za interaktivno kombinacijo murder mystery/escape room, prvo takega tipa v Sloveniji, ki združuje elemente reševanja umora skupaj s sobo pobega. Še dodaten čar je v tem, da poteka v rovih pod Kranjem, torej nimaš kam pobegniti, ne poznaš poti in moraš, če hočeš priti ven, razvozlati uganko. Zgodba jemlje osnovo v resničnih zgodovinskih dejstvih, ki se prelivajo s fikcijo ," pojasni Ajdin Huzejrović , idejni vodja in scenarist, ki v igri nastopa tudi kot eden od igralcev.

Na gala plesu v rovih pod starim Kranjem proslavljajo pričetek novega obdobja in novih političnih delitev. Nenadoma se zgodi umor prelepe žene mestnega trgovca, z njenega vratu pa izgine nadvse nenavadna in draga verižica, ki naj bi pripadala zadnji dinastiji Romanovih. Vsaj tako je prepričan morilec, ki jo je ukradel. Sledi še nekaj izjemno nenavadnih umorov, ki jih je treba razrešiti. Komu bo s pomočjo detektiva Paglavca uspelo razvozlati umore, rešiti uganko in priti ven iz Podzemlja umorov?

Pod starim Kranjem se skrivajo podzemni rovi, ki so bili zgrajeni med 2. svetovno vojno in so služili za mestno zaklonišče. Danes pa se v njih dogajajo veliko bolj prijetni družabni dogodki.

S prijatelji so redno obiskovali sobe pobega, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, v Beogradu, kjer je študiral, pa so celo ušpičili nekaj podobnega v stari meščanski hiši in naleteli na izjemen odziv. Ko se je pred štirimi leti preselil nazaj v Slovenijo, je idejo predstavil kranjskemu zavodu za turizem in dobil priložnost, da jo uresniči. "Murder mystery je simpatična zadeva, a ji manjka neke vznemirljivosti, akcije. Soba pobega pa je prežeta z neko akcijo, a ji manjka igralcev iz mesa in krvi. Če oba dogodka združiš, nastane nekaj posebnega, drugačnega, interaktivnega in zanimivega," je navdušen.

Letošnja igra Podzemlje umorov je tako že tretja takšna po vrsti, zgodba pa nikoli ni enaka. Medtem ko so obiskovalci prvo leto preiskovali prvo županovanje Kranja in so lani obravnavali izginotje zlatega križa na cerkvi Svetega Jurija v Kranju, pa letošnja zgodba zajema obdobje šestih mesecev pred Karađorđem, ki je prevzel Kraljevino SHS in jo preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. "Takrat so se dogajale zelo zanimive zgodovinske stvari in poznavanje zgodovinskih dejstev vam bo absolutno pomagalo pri reševanju ugank," namigne bodočim obiskovalcem.

Pri interaktivni igri sodeluje 15 igralcev, ki vam bodo pomagali ali pa otežili iskanje poti in izhoda iz rovov pod Kranjem. "Vsi so akademski igralci, tako domači kot tuji, in prihajajo iz gledališkega studia Dramatikon. Nastopajo pa v treh različnih vlogah. Nekateri so kot slike v muzeju in igrajo prizore, iz katerih morajo obiskovalci potegniti informacije, s katerimi bodo razrešili umore, našli morilsko orožje, našli morilca in prišli ven. Drugi igralci se interaktivno povezujejo s skupino – torej sodelujejo in so liki, ki jih obiskovalci lahko zaslišijo, se jim približajo, raziščejo njihovo sobano. Tretji sklop igralcev pa so statisti, ki po poti strašijo skupino, ki se poda v rove," našteva naš sogovornik.