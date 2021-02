Samski v času koronavirusa: 'Ljudje se bolj bojijo samote kot bolezni'

Epidemija covida-19 je oklestila število naših socialnih stikov, še posebej pa je otežila spoznavanje novih ljudi. Kako so to obdobje občutili samski, kakšne so med epidemijo sploh možnosti za vzpostavitev novega romantičnega odnosa? In pred kakšne izzive je postavila obstoječe pare? Strokovnjakinja za oblikovanje partnerstev Milena Pleško poudarja, da se tudi čez masko čutita energija in nasmeh. In da ta čas pravzaprav ni prinesel le ovir, ampak prinaša tudi priložnosti. Zdaj imamo več časa za pogovarjanje, bolj poglobljeno spoznavanje sebe in drugega. Lahko se naučimo novih veščin in s tem postanemo bolj zanimivi, spodbuja samske, ki si želijo ljubezni.

29-letna Emily se je pred pandemijo tu in tam odpravila na kakšen zmenek, a ko so se po prvem koronskem valu na Otoku le sprostile omejitve in omogočile nova romantična srečanja, se ji v svet zmenkarij ni bilo lahko vrniti. Avgusta se je le odločila, da je čas, da se odpravi na prvi 'pokoronoski zmenek'. "Kar nekaj mesecev sva si izmenjevala sporočila, bil je zelo prijazen", je povedala za BBC. A ko sta se le srečala, je bila vse prej kot sproščena. Opisuje, da se je ves čas počutila zelo neprijetno, bila je nemirna, zaradi pandemije jo je skrbelo, da se ne bi okužila ali da bi morda nevarnost predstavljala ona. Emily ni edina, ki se je med pandemijo covida-19 počutila tako. Njeni občutki se ujemajo z rezultati študije iz leta 2017, v kateri je skupina znanstvenikov z Univerze Montréal’s McGill preučevala, kaj bi bilo, če bi se človeško vedenje spremenilo, če bi bili ti zaskrbljeni zaradi nalezljive bolezni. Raziskovalci takrat seveda niso niti v sanjah pričakovali, da je za vogalom covid-19.

icon-expand Milena Pleško, strokovnjakinja za oblikovanje partnerstev, Aglaia FOTO: Aglaia

Vso zgodovino človeka patogeni mikroorganizmi ogrožajo naše preživetje. Tako so znanstveniki ugotovili, da se ljudje ob prisotnosti grožnje podzavestno odzovemo tako, da zmanjšamo verjetnost okužbe, na primer z manj odprto telesno držo in da umikamo očesni stik v socialnih situacijah. McGillova ekipa je raziskovala, kaj to pomeni pri iskanju romantičnih partnerstev. Znanstveniki so se spraševali, ali bi v primeru grožnje našemu zdravju pretehtala naša želja po iskanju partnerja ali bi se raje umaknili. V eksperimentu je sodelovalo več sto samskih moških in žensk. Raziskovalci so odkrili, da so tisti, ki so izrazili, da se počutijo bolj ranljive in čutijo, da jih bolezen bolj ogroža, izkazovali veliko nižjo pripravljenost oziroma zanimanje za romantična srečanja. To se je izkazalo za resnično tudi, če so bili sami zelo privlačni, a je strah pred boleznijo povzročil, da so bili manj zainteresirani za iskanje nove ljubezni. Kako je na spoznavanje samskih vplivala epidemija pri nas? Pa je temu res tako? Kako je pandemija koronavirusa doslej vplivala na iskanje partnerjev pri nas? Kakšne so v času strogih ukrepov sploh možnosti za vzpostavljanje novih odnosov? Strokovnjakinja za oblikovanje partnerstev iz Matchmaking agencije Aglaia Milena Pleško pravi, da opaža, da je ljudi pri nas med epidemijo precej bolj strah samote in osamljenosti kot bolezni. Na vprašanje, ali je morda zaznala, da smo Slovenci pri spoznavanju zaradi epidemije bolj previdni, pravi, da smo se morda malo privadili na nestabilnost in vsakdanje spremembe glede ukrepov, nikakor pa ne glede naših socialnih potreb: "Ljudje smo socialna bitja in po Maslowi hierarhični lestvici zadovoljevanja fizioloških in psiholoških potreb je potreba po bližini, pripadanju in ljubezni na visokem tretjem mestu. Naše fizično in psihično telo sta medsebojno povezana in prepletena. Hodita z roko v roki in drug brez drugega ne moreta. Tako je tudi s potrebami. Stremimo k temu, da so zadovoljene na vseh nivojih, saj le tako lahko dosežemo zdravje in dobro počutje. Epidemija in ukrepi so ljudi osamili in prestrašili. V samoti postajajo apatični in neizpolnjeni." Kot pravi, je obdobje socialne izolacije po njenih opažanjih še povečalo željo po oblikovanju partnerstva, tudi njihova agencija je času epidemije zabeležila porast povpraševanja po povezovanju:"Absolutno je porast po iskanju dvojine večji. Epidemija je osvetlila pomembnost socialnih stikov in dvojine. Pri nas je zelo močno naraslo zanimanje ravno zato, ker ponujamo tudi varnost in zaupanje. Ljudje si želijo enako kot prej, če ne še bolj ljubiti, biti ljubljeni in sprejeti. Čutiti pripadnost. Sta jim pa veliko bolj pomembna posvečeni skupni čas in dotik. Materialne vrednote so malo izgubile na vrednosti."

icon-expand Tudi danes lahko nekoga z distanco, a z nasmehom ogovorimo v trgovini ali na sprehodu. Tudi čez masko se čutita energija in nasmeh. FOTO: Dreamstime

In koliko dela sploh imajo v Sloveniji agencije, ki spoznavajo samske? Kot pravi Pleškova, se pravzaprav tudi pri nas vedno več ljudi odloča za 'matchmaking'. V tujini je ta storitev čisto 'normalna' v očeh in mislih samskih ljudi, saj razmišljajo na način, da je za vsako stvar potreben strokovnjak. Ko kupujejo hišo, se obrnejo na nepremičninskega agenta, ko se odločajo o svojih financah, poiščejo finančnega strokovnjaka, ko želijo priti v fizično kondicijo, najamejo trenerja. Ko pa želijo najti sebi sorodno osebo in dušo, se obrnejo na matchmakerja, ki jim ponudi kar največje število primernih oseb, pojasnjuje. Seveda iskanje primernega partnerja ni čista matematika in sam proces na prvi pogled ni tako jasen, kot urejanje financ ali izgubljanje kilogramov. A vsako osebo posebej spoznamo in se z njo na začetku ukvarjamo, pojasnjuje. Največji pomisleki, ki jih imajo ljudje, ki iščejo takšno pomoč, so še vedno, kaj bodo pa drugi rekli. Kar v resnici res ni pomembno, ko si enkrat srečno zaljubljen in izpolnjen, je to tisto, kar je najbolj pomembno za osebno srečo, poudarja. Epidemija odstranila moteče dejavnike, nekateri 'ne skačejo več s cveta na cvet' In čas epidemije je, kot izpostavlja, pravzaprav zelo dober čas za grajenje dvojine in pravih temeljev odnosa. V času pred epidemijo so se ljudje velikokrat prehitro spustili v zelo fizično intimen odnos z nekom: "Morda, ker so se bali izgube, morda so mislili, da je tako prav, morda drugače niso znali. A vedno je intima veliko boljša in odnos močnejši, če se prej spoznamo in zgradimo most zaupanja, na katerega potem postavimo intimo. In zdaj je idealen čas za to. Saj imamo več časa za pogovarjanje, bolj poglobljeno spoznavanje sebe in drugega. Lahko se naučimo novih veščin in s tem postanemo bolj zanimivi. Spoznavanje, kjer ni prisotna takoj intima, prinaša dolgoročno bolj trden odnos, saj na začetku oba vlagata v banko odnosa, iz katerega potem črpata ljubezen in zaupanje, ko pride do preprek in izzivov," je prepričana. Podobno meni tudi vedenjska znanstvenica in strokovnjakinja za oblikovanje partnerstev Logan Ury, avtorica knjige 'Kako ne umreti sam', ki trenutno deluje pri aplikaciji za spletno spoznavanje Hinge. Tudi tam so, kot piše BBC, v času med epidemijo opazili spremembo pri tem, kako ljudje pristopajo k spletnim zmenkom. "Pred tem so se nekateri hitro prestavljali z osebe na osebo, ko pa so se začeli koronski ukrepi, smo zabeležili zanimiv trend. Ljudje so virtualno začeli preživljati več časa z eno osebo, da bi se pred dejanskim srečanjem bolje spoznali. To je pomenilo, da je imelo srečanje, ko so se končno dobili, v njihovih mislih tudi večji pomen. Pandemija je spremenila predvsem to, da je zdaj vsak zmenek bolj dragocen. Opažamo, da je vedno več tudi ljudi, ki so se po dolgem času odločili za vstop v razmerja, saj je bilo v tem času manj distrakcij. Nekaterim osebam je pandemija pomagala presekati vzorec 'skakanja s cveta na cvet'. Ta sprememba se pri nekaterih po vsej verjetnosti ne bi zgodila, če ne bi bilo teh izrednih razmer," je za BBC ocenila Uryeva. Previdno: porast ljubezenskih prevar A Pleškova hkrati opozarja, da se je treba zavedati, da smo ljudje v tem času, ko smo zelo osamljeni, tudi bolj ranljivi in ko iščemo dvojino, sta potrebni veliko večja previdnost in diskretnost. Biti je treba previden, da ne pademo v past takšnim 'lovcem', ki iščejo občutljive in ljubezni željne osebe, da jih izkoristijo. Kot smo poročali tudi mi, so banke in Policija prav ta teden svarile pred vedno pogostejšimi ljubezenskimi prevarami. Ljubezenska prevara se največkrat začne tako, da stik z žrtvijo vzpostavi neznanec, ki se pretvarja, da si želi prijateljskega ali romantičnega razmerja. Ko si pridobi zaupanje, prične žrtvi pošiljati prošnje za denarna nakazila, najpogosteje na račune, odprte v tujini. Banka nakazil stranke ne more preprečiti, zato na bankah poudarjajo pomen osveščanja in previdnosti.

'Tudi čez masko se čutita energija in nasmeh' Kaj Pleškova torej svetuje tistim, ki iščejo ljubezen? Kje sploh začeti, zdaj ko je težko računati, da se bomo v partnerja kar 'zaleteli' na koncertu, v lokalu, celo v službi? "Prvi, drugi in tretji nasvet so previdnost, previdnost in previdnost. Ljudje niso vedno taki, kot smo sami. Če smo mi iskreni, še ne pomeni, da so tudi drugi. Tudi danes lahko nekoga z distanco, a z nasmehom, ogovorimo v trgovini ali na sprehodu. Tudi čez masko se čutita energija in nasmeh. Če oseba res nikamor ne hodi, niti v službo, so na voljo agencije, kot je naša, kjer je vse varno in pod kontrolo in še vedno nam ostane splet. Na spletu je treba premišljeno in razumno pristopati k stvarem. Počasi odkrivati svoje podatke in čim prej preiti v srečanje, pa naj bo v živo ali prek videa, če so v veljavi vladni ukrepi, zaradi katerih to ni mogoče," svetuje.

icon-expand Varna alternativa je spoznavanje preko video klicev. A tudi tu velja previdnost. Osebo spoznajte, preden razkrijete preveč. FOTO: Dreamstime

V času epidemije so dobri in urejeni medosebni odnosi, pri čemer seveda ne govorimo le o romantičnih, še posebej pomembni. Zaradi epidemije smo ljudje izgubili številne osebne stike z ljudmi okoli nas."Anksioznost, depresija, apatija in še druge posledice bodo prisotne še dolgo po koncu epidemije. Izoliranost in samota prinašata čutenja osamljenosti, kar se odraža na našem fizičnem zdravju in počutju. Socialni stiki pozitivno vplivajo na naše zdravje in počutje. Dajejo nam občutek, da smo slišani, da imamo, da smo sprejeti, da nekam pripadamo in tako se počutimo intimno povezani",opozarja Pleškova."To so bistveni dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto življenja, in ti nam nam pomagajo premagovati različne težave in ovire v vseh življenjskih obdobjih. Zdaj je takih stikov res malo in zato se počutimo osamljene, izčrpane in razburjene, kar se odraža na našem zdravju in splošnem življenjskem zadovoljstvu, kar je zdaj možno že močno opaziti med nami. Dlje kot smo prikrajšani za socialne stike s prijatelji, družinskimi člani, sosedi in sodelavci, večji so negativni učinki. Zadovoljevanje potreb po pripadnosti, bližini, intimnosti nam dajejo socialno varnost in takrat se počutimo slišane in ljubljene. Zato je v tem času še najbolj pomembno čutiti ljubezen in jo dajati,"poziva sogovornica. Porast ločitev, a nekateri pari so odnose še poglobili Pandemija je seveda posegla tudi v marsikatero že obstoječe razmerje. Za mnoge pare so bili stres, izguba služb in druge težave, povezane s pandemijo, kaplja čez rob. V številnih državah, predvsem v ZDA, so leta 2020 beležili porast števila razvez. Tudi psihologi se strinjajo, da se za ločitve večinoma odločajo pari, ki že pred pandemijo v zakonu niso bili srečni. Da so imeli dokaj trden zakon, jim je uspevalo predvsem zato, ker so pred pandemijo veliko časa preživljali narazen.

Brez večjih težav so funkcionirali iz dneva v dan, saj so skupaj preživljali le majhen del dneva. Veliko nesrečnih parov je imelo veliko distrakcij v svojem življenju, da se jim ni bilo treba ukvarjati s partnerskim odnosom. Nato je prišel marec 2020 in pozivi, da ostanemo doma. Zaprli so se lokali, družabne aktivnosti so usahnile, mnogi so začeli delati od doma ... Kar naenkrat svojega nesrečnega zakona ljudje več niso mogli ignorirati.

PsihologinjaPaula Peitromonaco z Univerze Massachusetts Amherst pa je preučevala, kateri dejavniki pripomorejo, da se nekateri pari kljub stresnim okoliščinam še bolj povežejo, medtem ko se drugi oddaljijo. Kot pojasnjuje, pri tem igrajo pomembno vlogo ekonomski dejavniki. Nekateri pari so bili namreč zaradi pandemije finančno bolj prizadeti in ti naj bi bili glede na podatke bolj nagnjeni k temu, da se razidejo. Veliko vpliva na odnos ima tudi to, kako znajo partnerji odreagirati na težave, ki jim prekrižajo pot. "Če partnerja že prej delujeta kot ekipa in za stres krivita pandemijo, ne pa denimo svojega partnerja, je zelo možno, da bo njun odnos po stresni situaciji še močnejši," je zaBBC razložila strokovnjakinja.

icon-expand Nekatere pare je čas epidemije še okrepil, pravijo strokovnjaki. FOTO: Dreamstime

Ker je pandemija močno zarezala v naša življenja, strokovnjakinja meni, da bo z vzorci, ki so nastali v tem nenavadnem obdobju, zaznamovana tudi dolgoročna pot partnerjev. Vedenje se lahko nadaljuje tudi po epidemiji, partnerja bosta lahko zaradi pandemije denimo boljša v komuniciranju, spodbujanju drug drugega tudi, ko bo tega konec. A če sta med pandemijo zašla v konfliktne vzorce, se lahko to vedenje nadaljuje in pripelje tudi do razhoda, pravi. Kako poskrbeti za dober partnerski odnos vse dni v letu? Danes praznujemo valentinovo. Praznik, ki razdvaja. Kaj Pleškova svetuje parom? Kako poskrbeti, da bo ljubezen vendarle cvetela vse dni v letu, ne le na praznik zaljubljencev? "Nikomur ni treba zapravljati. Preprost trik je, da se vprašate, kateri je vaš jezik ljubezni in kateri vašega partnerja ali bivšega partnerja ali mame ali otroka? Kaj za vas pomeni, da vas ima nekdo rad in vas ljubi. Kako vam to oseba pokaže oziroma sporoči. Je to dotik? Ali na način, da vam pove z besedami, da vas ljubi in pohvali? Je vam najbolj pomemben čas, ki ga preživita skupaj, ali so to darila, ki vam jih prinese. Vam morda več kot vse našteto pomeni, da vam oseba pri nečem pomaga, naredi kaj namesto vas? Ljudje velikokrat rečejo, saj me sploh ne ljubi oziroma nima rad, rada. V resnici pa vsak govori svoj jezik ljubezni. Prepoznajte ga in se začnite razumeti. Čim večkrat naredite tisto, kar osebi pomeni ljubim te ali rad te imam. Tako se bo počutila ljubljeno in tudi vam vračala na isti način. S tem bosta polnila svoj rezervoar ljubezni, kjer bosta črpala ljubezen v tistih trenutkih, ko bodo prišli na pot izzivi in prepreke. In ko izražate svoja čutenja, izhajajte iz sebe. Jaz se počutim žalostno, prizadeto in ne: ti si me spravila v slabo voljo ali ti si me prizadel. Nikogar ne morete spremeniti, le sebe in svoj odnos do sveta." In še ideja: Napišite pismo nekomu, ki ga imate radi, komurkoli, partnerju, staršem, otrokom, prijateljici in napišite, zakaj vam je všeč in kaj vam je na njem ali njej všeč. To bo najlepše valentinovo darilo, sklene Pleškova.