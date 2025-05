Majska ohladitev, 'slovenski' Giro, nasedla ladja in leteča krava

Fotografski objektivi so v tednu, ki se izteka, ujeli kar nekaj zanimivih in celo nenavadnih trenutkov. Od osupljive strele nad Gardskim jezerom, nasedle tovorne ladje na Norveškem, množice kolesarjev in gledalcev na slovenski etapi Gira do ... leteče krave.

Če je bil začetek maja že skoraj poleten, smo v zadnjem tednu morali znova poseči po toplejših oblačilih. Zabeležili smo celo najhladnejše jutro za ta čas v zadnjih nekaj letih. Razbesnele so se tudi nevihte, v sosednji Italiji se je razvil celo tornado.

Udar strele na Gardskem jezeru FOTO: AP icon-expand

Malo vetra pa je evropskim (in svetovnim) voditeljem dala predsednica Nataša Pirc Musar s svojim nastopom v Evropskem parlamentu. Kot prva evropska voditeljica je izraelsko obleganje Gaze jasno in glasno označila za genocid.

Nataša Pirc Musar v Evropskem parlamentu FOTO: AP icon-expand

Njen govor, v katerem je potrkala na vest Evropejcev, je v parlamentu požel stoječe ovacije. A nekatere evropske poslance je to zmotilo, zato so dvorano zapustili.

Nataša Pirc Musar v Evropskem parlamentu FOTO: AP icon-expand

Iz Gaze so prišli novi apokaliptični prizori. Razmere na terenu si je ogledala tudi delegacija diplomatov, ki pa jih je izraelska vojska "pregnala" s streljanjem.

Ljudje v Gazi iščejo bolj varno območje FOTO: Profimedia icon-expand

Ameriški predsednik Donald Trump pa je južnoafriškega predsednika Cyrila Ramaphoso v Beli hiši – tudi s predvajanjem videoposnetkov – poučil, da se v njegovi državi, torej Južni Afriki, po Trumpovem prepričanju odvija genocid nad belopoltim prebivalstvom.

Donald Trump in Cyril Ramaphosa FOTO: AP icon-expand

Lastnik hiše v bližini Trondheima medtem še vedno ne more verjeti, kaj se mu je zgodilo. V četrtek je na dvorišču pred njegovo hišo nasedla 135-metrska kontejnerska ladja, medtem ko je sam trdno spal. Kot vse kaže, pa je v času nesreče spal tudi Ukrajinec, ki je bil za krmilom ladje.

Nasedla ladja FOTO: Profimedia icon-expand

Nič manj presenečeni pa niso bili tisti, ki so v zraku zagledali kravo. Žival so iz vasice v Švici evakuirali s helikopterjem, potem ko so zaradi plazu, ki vasi grozi, evakuirali tudi vseh 300 prebivalcev.

Kravo evakuirali s pomočjo helikopterja FOTO: AP icon-expand

"Evakuirali" oziroma preselili pa so tudi stara drevesa z Muzejskega trga v Kopru, kar je razjezilo številne domačine. Na občini pravijo, da prenova trga drugače ne bi bila izvedljiva.

Prenova Muzejskega trga v Kopru FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Novo podobo pa počasi dobiva tudi Ljubljana, konkretneje območje okoli glavne železniške in avtobusne postaje. S slovesnostjo in zakopom časovne kapsule so v ponedeljek obeležili začetek glavnih gradbenih del več kot 400-milijonske Emonike.

Slovesnost ob začetku gradnje projekta Emonika FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ljubljansko "sceno" taksi prevozov pa bo zagotovo preobrazil Uber, ki je končno prišel tudi v Slovenijo.

Uber že deluje FOTO: Bobo icon-expand

Izobrazba pa je bila v ospredju majskega AmCham Poslovnega zajtrka, na katerem so razglasili zmagovalca izbora Učitelj/učiteljica leta 2025. To je postal Milan Mandeljc, profesor angleškega jezika z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Razglasitev učitelja leta 2025 FOTO: AmCham Slovenija icon-expand

Zmagovalna pa je – vsaj sodeč po odzivu gledalcev in gledalk – tudi igralska zasedba priljubljene nadaljevanke Skrito v raju. V ljubljanskem City Parku so jim oboževalci pripravili pravi zvezdniški sprejem.

Skrito v raju meet & greet FOTO: Luka Kotnik icon-expand