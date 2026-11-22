Opečnati zidovi in visok tovarniški dimnik nas skoraj v hipu prestavijo v preteklost. V čas, ko so notranjost železarne polnili odmevajoči udarci kladiv, ropot težkih strojev, žvenket kovine in glasovi delavcev. Zrak je bil nasičen s prahom, plini in značilnimi vonjavami železarske proizvodnje. Delavci so iz tovarniških hal prihajali utrujeni, v umazanih oblačilih in z obrazi, na katerih so se poznale dolge ure dela.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

Danes je v nekdanjih proizvodnih prostorih precej tišje. A če se nekoliko prepustimo domišljiji, si ni težko predstavljati časa, ko je izza teh zidov prihajal utrip, ki je narekoval življenje dobršnemu delu Koroške. Železarna je dajala delo, zaslužek in varnost. In če v njej nisi delal sam, je v njej zelo verjetno delal kdo od tvojih bližnjih – oče, brat, sosed ali prijatelj. Bila je del vsakdana, del pogovorov za domačo mizo, del življenja cele skupnosti. Zato ni nenavadno, da so ji delavci nadeli ime, ki ga običajno ne povezujemo s tovarno. Mati fabrika.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

"Mislim, da je to edina tovarna na Slovenskem, ki so ji delavci sami rekli mati fabrika," nam med sprehodom skozi nekdanjo železarno pove Karla Oder, kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja in avtorica istoimenske razstave. Kaj pa je mati fabrika svojim ljudem dala? Morda je lažje vprašati, česa jim ni.

Ko je tovarna postala 'mati' celega mesta

Da bi razumeli, zakaj so delavci železarno dojemali skoraj kot članico družine, se moramo vrniti nekoliko dlje v preteklost. Železarstvo ima v Mežiški dolini več kot 400-letno tradicijo. Njegove začetke povezujemo s fužinami v okolici Črne na Koroškem, pozneje pa se je pomembno razvijalo tudi na območju današnjih Raven. Tam je sredi 19. stoletja nastala jeklarna, iz katere se je razvila Železarna Ravne.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

Toda pravi razcvet je prišel po drugi svetovni vojni. Železarna se je iz podjetja z nekaj sto zaposlenimi razvila v enega pomembnejših industrijskih obratov nekdanje Jugoslavije. V 80. letih je zaposlovala že skoraj 7000 ljudi. "Zakaj ta pojem? Zakaj to ime – mati fabrika? Ker je večini omogočala socialno varnost," pojasnjuje kustosinja. V železarni so lahko delo našli ljudje različnih starosti, znanj in sposobnosti. Nekateri so se vanjo vsak dan vozili iz drugih delov Koroške, drugi so si prav zaradi nje na Ravnah ustvarili nov dom. Železarna pa ni skrbela le za delavca, ki je vsak dan prihajal na delo, temveč tudi za njegovo družino. Podeljevala je štipendije, omogočala strokovno izobraževanje, pomagala pri šolanju otrok zaposlenih in gradila celo študentske domove v Ljubljani in Mariboru.

Karla Oder, kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja in avtorica istoimenske razstave FOTO: Maja Pavlin

Ob tem je pomagala postavljati športne in kulturne objekte, podpirala društva, gradila stanovanja, zaposlenim pa je omogočala tudi počitnice. "Omogočala je družbeno uveljavitev zaposlenih s tem, ko je podpirala delovanje kulturnih, športnih, humanitarnih in številnih drugih društev," razlaga Odrova. Železarna je bila tako precej več kot tovarna. Postala je eno od središč družbenega življenja.

'Omogočala kredit za nakup radia'

Ko danes govorimo o stanovanjski problematiki, si je skoraj težko predstavljati, da bi podjetje zgradilo več tisoč stanovanj za svoje zaposlene. Ob pogledu na današnji trg je ... no, malodane nepredstavljivo. Toda prav to se je zgodilo na Ravnah. Železarna je v času svojega razvoja pomagala zgraditi približno 2400 stanovanj, delavcem pa je omogočala tudi ugodne kredite za gradnjo lastnih hiš. Seveda, opozarja sogovornica, stanovanja niso nastala zgolj z denarjem podjetja. Delavci so za stanovanjsko gradnjo vsak mesec prispevali del svojih plač, po njenih besedah od sedem do deset odstotkov prihodkov.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Del stare železarne kot muzej spominov. Maja Pavlin

Del stare železarne kot muzej spominov. Maja Pavlin

Del stare železarne kot muzej spominov. Maja Pavlin

Del stare železarne kot muzej spominov. Maja Pavlin

Del stare železarne kot muzej spominov. Maja Pavlin









Železarna pa je sicer posegala tudi v številne druge dele življenja delavcev. "Ena taka zanimivost iz 50. let je, da je železarna dajala kredit tudi za nakup radia. Radio je bil takrat silno drag in pomemben," pripoveduje Odrova. Danes bi morda govorili o kreditu za avtomobil ali stanovanje. Takrat je bil že radio za marsikatero družino precejšen finančni zalogaj. Še več veselja pa je lahko prinesla možnost, da se družina odpravi na morje. Železarna je imela počitniške zmogljivosti, med drugim v Portorožu, kjer so se številni otroci zaposlenih prvič srečali z morjem in se naučili plavati. Delavci so uredili tudi Ivarčko jezero, na Ravnah pa je zrasla športna infrastruktura, med drugim pokriti bazen, ki je imel še eno povsem praktično nalogo – njegova voda je služila tudi kot rezerva za primer požara v železarni. Tako se je življenje tovarne prepletalo z življenjem mesta. In če je bila železarna središče delovnega vsakdana, so bili njeni zaposleni pogosto tudi gonilna sila družabnega življenja.

Ko je muzika mladoporočencema špilala brezplačno

Po drugi svetovni vojni je na Čečovju zraslo eno prvih delavskih naselij, ki je sčasoma postalo tudi priljubljeno družabno središče. Leta 1953 je tam odprla vrata kavarna, ki je ob koncih tedna služila kot prostor za plese za odrasle in srednješolce. Prav tam so se spletala prijateljstva, rojevale simpatije, nastajale zveze, ki so se marsikdaj končale pred matičarjem.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

Tudi pri porokah je imela delavska skupnost svojo posebno navado. "Če sta se dva poročila, sta dopoldne opravila obred na matičnem uradu. Zvečer sta imela zabavo v kavarni, ampak muzika jima je špilala brezplačno," razkrije kustosinja. Povezani pa niso bili le ob prostih dnevih. Tudi med delom so si zaposleni pogosto priskočili na pomoč. Včasih celo pri opravilih, ki z njihovim uradnim delom niso imela prav veliko skupnega.

'Ja, mati fabrika je dala'

V časih, ko rezervnih delov nisi mogel preprosto naročiti na spletu, je bila pokvarjena naprava precej večja nadloga kot danes. Če se ti je pokvaril avtomobil, moped ali kakšen stroj doma na kmetiji, ni bilo samoumevno, da boš ustrezen nadomestni del našel v bližnji trgovini. Toda če si poznal prave ljudi v železarni, se je rešitev pogosto hitro našla: "Pokvarjeni del so prinesli v tovarno in ga skupaj s sodelavci popravili ali pa izdelali novega."

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

V železarni je bilo namreč ogromno strokovnega znanja. Mojstri, ki so vsak dan obdelovali kovino, pa so znali izdelati marsikaj, česar v trgovinah ni bilo mogoče kupiti. In če je kdo vprašal, od kod nov del, je bil odgovor pogosto povsem preprost: "Ja, mati fabrika je to dala!" Toda za vrati železarne niso nastajali le izdelki in rezervni deli. Nastajale so tudi zgodbe, ki jih danes poslušamo z nasmehom, in tudi tiste, ob katerih bi se morda nekoliko zamislili. Železarna je leta 1951 začela izdajati tudi svoje glasilo Koroški fužinar, ki so ga zaposleni brezplačno prejemali vsak mesec. V njem so objavljali novice iz podjetja, informacije o zaposlenih in dogajanju v kraju. Toda če danes prelistamo stare številke, lahko naletimo tudi na precej nenavadne podatke.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin





















"Tam najdete, kdo je odlično opravil posamezni letnik, kdo je ponavljal, kdo je imel popravne izpite," pripoveduje Odrova. In to kar z imeni in priimki. Danes bi se ob takšni objavi hitro pojavila vprašanja o varstvu osebnih podatkov, takrat pa se številnim to ni zdelo nič nenavadnega. Še bolj zanimivo je bilo, da so v glasilu objavljali tudi podatke o tem, koga so vratarji zalotili pri odnašanju stvari iz železarne.

Vonj, ki se je zažrl v oblačila in spomine

Med sprehodom skozi nekdanjo železarno pridemo tudi do nekoliko drugačnega dela njene zgodovine. Takšnega, ki ga ni mogoče zajeti zgolj s fotografijami, arhivskimi dokumenti ali razstavljenimi predmeti – do vonja. Za obiskovalca, ki ni nikoli delal v železarni, bi bil vonj po kovini, dimu, oljih in razgretem železu morda vse prej kot prijeten. Za številne Ravenčane pa je bil nekoč povsem običajen del vsakdana. "Železarji so s tem vonjem prihajali tudi domov," pripoveduje sogovornica. Vonj tako ni ostajal za tovarniškimi zidovi. Delavci so ga nosili na svojih oblačilih, v laseh, z njim so se vračali k svojim družinam. Z njim so se polnili tudi avtobusi, s katerimi so zaposleni prihajali na delo in se vračali domov.

Vonj železarne, ki je priklical že pozabljene spomine. FOTO: Maja Pavlin

In prav ti avtobusi so bili včasih svojevrstno družabno prizorišče. "Znan je bil ta delavski avtobus, ki je imel svoj vonj, ampak v mladih letih smo vsi radi šli na ta delavski avtobus, ker so bili tam mladi delavci in tudi naši starši," se spominja Odrova. Za mlade, ki so odraščali v senci železarne, so imele te vonjave prav poseben pomen. Bile so povezane z ljudmi, ki so jih poznali, z domačim okoljem in tudi z mladostjo, ko je bila vožnja z avtobusom lahko priložnost za druženje. Tudi sama kustosinja je z železarno osebno povezana: "Moj oče je delal v železarni. Vsi moji so delali v železarni. Jaz imam rada ta vonj. Verjetno imam tudi zato rada železarstvo."

Tudi Karla Oder je osebno povezana z železarno. FOTO: Maja Pavlin

Kako močno lahko vonj prikliče spomine, so v muzeju preverili tudi med starejšimi prebivalci. Upokojencem v domu starejših so dali povonjati vonjave, ki so jih povezovali z nekdanjo železarno, in odziv jih je presenetil. "Kar naenkrat se je obudil cel kup spominov. To je bil namreč vonj njihovega vsakdana," pojasnjuje. Marsikdo se je tako spomnil na mladost, sodelavce, družino: "Tako da ja, železarstvo je naše. Tudi ta vonj. Vse, kar je s tem povezano, v dobrem in tudi v manj dobrem."

Mati fabrika ni dajala samo dobrega

Čeprav so železarno mnogi povezovali z varnostjo in pripadnostjo, delo v njej še zdaleč ni bilo lahko. Za razbeljenim jeklom, hrupom strojev in gostim dimom so se skrivale nevarnosti, ki jih danes ob nostalgičnih pripovedih hitro pozabimo.

V nekaterih proizvodnih halah je bila po spominih delavcev vidljivost tako slaba, da zaradi plinov in prahu niso videli z enega konca prostora na drugega. Delavci v brusilnicah so vdihavali železni prah, težka bremena so puščala posledice na sklepih, stalen hrup pa je povzročal okvare sluha. Dogajale so se tudi hude delovne nesreče, včasih celo s smrtnim izidom. "Delo v železarni je bilo res nevarno," priznava Odrova. Posledic pa niso čutili le zaposleni. Onesnaženo je bilo tudi okolje. Vonj železarne je bil tako del precej širše zgodbe o razmerah, v katerih so ljudje živeli in delali. "Zgodba o teh vonjih ni samo zgodba o samem vonju. Kako diši ali kako smrdi. Ampak je za tem cela zgodba, kako je bilo okolje onesnaženo in kako je morala potem tudi država pristopiti k reševanju teh težav."

Delo v železarni FOTO: Maja Pavlin

V naslednjih desetletjih se je na področju varnosti pri delu in varovanja okolja marsikaj spremenilo. Pred železarno imajo danes čebelnjak, med iz njega pa po besedah kustosinje redno analizirajo in preverjajo morebitno prisotnost nevarnih snovi.

Stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

V 90. letih se je tudi za Železarno Ravne začelo precej težje obdobje. Gospodarska kriza, razpad nekdanjega jugoslovanskega trga in prestrukturiranje industrije so močno posegli v življenje zaposlenih. Podjetje, ki je desetletja zagotavljalo delo tisočem ljudi, ni več moglo ohranjati enakega obsega zaposlovanja. Številni so izgubili službo, nekdaj tako samoumevna socialna varnost pa je postala precej negotova. Toda železarstvo z Raven ni izginilo.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin

"Najpomembnejše pri tej zgodbi je, da je proizvodnja ostala v tem prostoru in še vedno zagotavlja socialno varnost številnim ljudem," poudarja vodja razstave v muzeju stare železarne. Danes tradicijo nadaljujejo sodobna jeklarska in industrijska podjetja, med njimi SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems. Njihovo delo je drugačno kot v obdobju največjega razcveta mati fabrike. Namesto nekdanje množične proizvodnje ima pomembno vlogo izdelava specializiranih jekel, industrijske opreme in izdelkov za zahtevne domače ter tuje trge.

In medtem ko proizvodnja nadaljuje svojo pot, se v starih halah odvija še ena pomembna zgodba. Zgodba o ohranjanju spomina. Vrnemo se v nekdanjo proizvodno halo. Tam, kjer so delavci nekoč upravljali težke stroje in obdelovali razžarjeno kovino, danes obiskovalce pričakujejo muzejski eksponati. Ohranili so tudi del nekdanje industrijske podobe prostora. Stari stroji, kladiva, orodje in sledovi dolgoletne uporabe pričajo o delu, ki je nekoč potekalo med temi zidovi.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin

Stara železarna Ravne na Koroškem Maja Pavlin







Območje stare železarne je bilo leta 1994 razglašeno za kulturni spomenik, pozneje pa so ga začeli postopoma urejati za muzejsko predstavitev železarske dediščine. Oktobra 2025 so odprli prenovljeno muzejsko območje, v katerem se preteklost srečuje s sodobnimi načini predstavljanja dediščine. Tako lahko obiskovalci danes med starimi stroji spoznavajo tudi holografske zgodbe. "Imamo dve hologramski postaji, na katerih sta predstavljena po dva lika. Tako da lahko obiskovalci sami izdelajo jeklo za tračnice ali jeklo za vijak vesoljske ladje," razlaga Odrova. Prva zgodba jih popelje v 19. stoletje, ko so bile železniške tračnice eden pomembnejših izdelkov regionalnega železarstva. Druga jih usmeri v prihodnost in razvoj jekel vrhunske kakovosti.

Materino darilo, ki ostaja

Ko zapustimo staro železarno, opečnati zidovi in visok dimnik ostanejo za nami. Težkih udarcev kladiv in vsakdanjega vrveža nekdanjih delavcev tu ni več, a sledovi njihovega dela ostajajo. V stanovanjskih soseskah, ki so zrasle ob železarni. V športnih in kulturnih objektih, ki jih je pomagala zgraditi. V družinskih zgodbah, fotografijah in spominih. In tudi v znanju, ki ga današnja koroška industrija razvija naprej.

Stara železarna Ravne na Koroškem FOTO: Maja Pavlin