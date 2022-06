Miro Majcen obiskal ljudi, ki so mu rešili življenje: To so moji heroji

V resnici smo vsi vedeli, da bo šel. Tisti, ki ga poznamo, pa tudi tisti, ki ga ne, saj je Miro Majcen v praktično vsakem intervjuju, ki ga je dal po letalski nesreči, povedal, da si želi izvedeti, kaj se je zgodilo in kako. Od trenutka, ko se je odločil, da bo njegov fokus na rehabilitaciji, je bral, spraševal, raziskoval, zbiral informacije in komaj čakal na trenutek, ko ga ne bodo več omejevali voziček ali bergle in bo lahko sedel za volan. Ali na letalo, verjeli ali ne.

"Tega nisem hotel storiti točno na obletnico nesreče, ampak prej. Začutil sem, da je zdaj pravi čas, da obiščem češke prijatelje, ki so mi tako ali drugače rešili življenje - ljudi iz vasi Jickovice, ki so takoj po nesreči prihiteli na kraj dogodka, me oskrbeli in počakali, da so prišli reševalci, pa tudi zdravnike, ki so sestavili razbitine - tistega razmesarjenega človeka nazaj v mene," pripoveduje, ko sedi zraven mene s kapico Flying Bullsov na glavi in srka kapučino.

Gib desne roke, ki je bil še pred nekaj meseci zanj nepredstavljiv, mu zdaj ne dela več težav, nasploh se mu je gibljivost v rokah, odkar sva se nazadnje videla, zelo izboljšala. Pred kratkim je prestal operacijo prsta, vsega skupaj jih je bilo že več kot 20. Sname kompresijsko prevezo in pokaže, kako lepo se pod njo celijo brazgotine. Na hrbtu, kjer so mu vzeli kožo za presaditev, se komaj kaj pozna. V enem trenutku se smejeva temu, kako rešuje težave z zavezovanjem desnega čevlja, ker ne more počepniti, v naslednjem mi kaže krvave fotografije iz bolnišnice takoj po nesreči, na katerih je komaj prepoznaven. Neverjetno, kako daleč je - zaradi svoje vztrajnosti in volje ter ob pomoči zdravniškega osebja in terapevtov - prišel v enem letu. O tem, kako zelo hvaležen je, priča njegova izpoved.

'Hočeš odgovore, ker se ti zdi, da je tam nekaj nedokončanega'

Miro se je na Češko odpravil z dobrim prijateljem Miho Kačičem pretekli konec tedna. "Zanimal me je tehnični vidik nesreče - zakaj, kje, kako se je zgodilo. Hočeš odgovore, hočeš iti tja, ker se ti zdi, da je tam nekaj nedokončanega. Ključno pa je bilo to, da sem hotel reči hvala ljudem, ki so dali vse od sebe, da so me rešili. Prepričan sem, da bi to storil vsak, ampak oni so bili takrat tam in moja dolžnost je, da se jim zahvalim, da jih objamem, da vidim obraze, ki jih takrat nisem," pojasnjuje svojo odločitev.

Ko je letalo strmoglavilo, je bil prvi pri njem domačin Vaclav, s katerim sta stkala posebno vez. Ves čas sta bila v stikih, veselila sta se ponovnega snidenja. Objela sta se, njegova žena jim je skuhala kosilo, Vaclav pa je Miru dal časopis, ki ga je shranil in v katerem so Čehi poročali o nesreči. Nato ga je odpeljal na kraj dogodka. "Danes je tam zelo idilično - žitna polja, do pasu visoka trava, lepo modro nebo, beli oblački in ožgana drevesa. Vidiš, da se je nekaj zgodilo, saj so drevesa črna in posušena."