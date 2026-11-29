Letošnje leto bo pri Mojci Volkar Trobevšek zapisano z zlatimi številkami. Po tem, ko so jo spomladi okronali z nazivom "naj učiteljica leta", je še pred iztekom leta izdala svoj literarni prvenec. Roman Oblekla je tišino velja za enega prvih gorniških romanov izpod peresa ženske pri nas. Gore, ki so pomemben del njenega zasebnega in poklicnega življenja, je namreč postavila v središče zgodbe, v kateri skozi žensko protagonistko odpira teme izgube, čakanja, ljubezni in iskanja notranjega miru. Njena prva knjiga je kmalu po izidu zaradi velikega zanimanja že šla v ponatis. Z novopečeno pisateljico smo se pogovarjali ob torkovi premierni predstavitvi njenega prvenca na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek Aljoša Kravanja

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek Aljoša Kravanja

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek Aljoša Kravanja

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek Aljoša Kravanja

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek Aljoša Kravanja









Koliko časa je tlela želja, da bi napisali to knjigo?

Jaz v bistvu pišem že celo življenje. Ampak, ker sem študirala primerjalno književnost in slovenistiko pravzaprav nikoli nisem zbrala poguma, da bi tudi sama kaj izdala, ker sem bila ves čas obkrožena s temi velikimi klasičnimi deli. Zdi se mi, da imamo ljudje, ki se z literaturo tudi poklicno ukvarjamo, neko distanco in tudi neko strahospoštovanje, pa mogoče tudi malo več nezaupanja v lastno ustvarjalnost. Ali pa je to čisto moja osebna lastnost. Ne vem. Opogumila sem se, ko sem začutila, da sem dovolj zrela tudi za odzive, ki jih vsaka stvaritev, ki jo daš med ljudi, potem tudi doživi. Zdi se mi, da je kar pravi čas. V nekem smislu je ta knjiga nastajala 20 let, v tem strogem časovnem kosu, ko sem jo pisala, pa je nastajala kakšni dve leti in pol.

Kakšen je občutek, ko zgodba, ki ste jo dolgo časa nosili v sebi, se z njo ukvarjali, končno zaživi in najde svojo pot do bralcev?

Približno tak občutek je kot takrat, ko gre otrok v prvi razred. V bistvu nekaj zelo tvojega, zelo intimnega, stvar, s katero si preživel ogromno časa in vanjo vložil ogromno energije naenkrat zaživi svoje življenje. Po eni strani je kar malo težko, ker želim vedno narediti najboljše in se potem sprašujem, ali sem vse naredila, kot sem želela. Ali je v redu? Po drugi strani pa čutim tudi olajšanje, ker se je končalo eno res veliko delo, v katerega je bilo vpletenih veliko ljudi in je bilo vložene veliko energije.

Komu ste jo dali najprej za prebrati?

Veliko stvari, ki jih napišem, najprej prebere moj mož. Ampak tista prva bralka z veliko začetnico, ki res ve, kaj bere, in je tudi sama pisateljica, je bila Irena Cerar. V bistvu je bila ona tista, ki me je tudi ves čas spodbujala, da to zgodbo napišem in je na nek način botra te knjige. Spodbujal me je tudi odgovorni urednik Planinske založbe Vlado Habjan, ki me je ves čas, ko sem pisala članke in kratke zgodbe za revijo Planinski vestnik, nagovarjal, da naredim še kaj večjega. On je v meni videl tisto, kar sama nisem, kar nisem vedela, da imam.

Na predstavitvi knjige ste omenili, da je vaš najstniški sin na skrivaj prebral vašo knjigo. Kako se spominjate njegovega odziva?

To je bilo včeraj zvečer, tako da je še zelo živo. Neverjetno se mi je zdelo, s kakšnimi očmi otrok gleda svojega starša, ko ga občuduje. Še posebej je to nenavadno v času pubertete. Najstniki se nam več ali manj upirajo in se jim zdijo njihovi starši popolnoma trapasti. Ampak to, kako je pristopil, kako je izrazil neko navdušenje nad prebranim, mi dal lep kompliment, da dobro pišem – nobena oseba na svetu te ne more tako osrečiti, kot ko ti to reče tvoj otrok.

Glede na to, da ste navdih za knjigo črpali tudi iz lastnih izkušenj, je morda prepoznal kakšne situacije iz vašega življenja?

Knjiga je zelo večplastno napisana. Z možem otrokom ne prepovedujeva branja knjig, katerihkoli. Starejši sin je že prebral veliko od Draga Jančarja in čeprav nekaterih stvari še ni razumel, je razumel tisto, kar je. Ravno tako je bilo z mojo knjigo. Zagotovo je v njej prepoznal neko mojo zgodovino in tudi najino z možem, ker smo gorniška družina. Nekatere stvari pa bo verjetno razumel šele čez 10, 20 ali mogoče 30 let.

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek FOTO: Aljoša Kravanja

Roman je označen kot prvi slovenski gorniški roman izpod ženskega peresa. Zakaj ste se odločili, da zgodbo postavite ravno v gore?

Mogoče je za prvenec vseeno lažje, da pišeš o nečem, kar zelo dobro poznaš. In gore so moje domače okolje. Pravzaprav vse, kar v življenju počnem, je povezano z gorami. Tudi učim v šoli, ki je praktično čisto v zatrepu doline, potem so samo še gorske stene. Gore so moje življenje in se mi zdi, da je tudi literatura, s katero se ukvarjam večji del svojega časa, povezana z gorskim svetom.

Se vam zdi, da je ta ženski pogled na gore, alpinizem in odnose v gorniškem svetu drugačen od tistega, ki smo ga bili vajeni v gorniški literaturi do zdaj?

Ja, večina junakov teh knjig, ki govorijo o gorah, je zagotovo moških. Ženske so vedno ostajale nekje v dolini, ali pa so mogoče prišle do gozdne meje, ali pa so v gorah bile v zgodovini dejavne mogoče samo kot neke pastirice ali nabiralke zelišč. Ko pa se je začelo razvijati gorništvo, so v gore večinoma hodili moški. Bodisi so bili divji lovci bodisi pastirji, marsikdo pa je v gore šel tudi samo zaradi tega, ker je tam lepo. Ko se je razvijal alpinizem, je bilo tudi zelo veliko dobrih alpinistk. Vendar večinoma so na odprave v tuja gorstva hodili moški. In ti moški so potem tudi poročali o svojih doživetjih, pisali knjige. V 80. in 90. letih se je blazno razvila ta odpravarska literatura in skoraj ne zasledimo žensk. Zdaj tukaj, v mojem primeru, gre pa za roman, ki ni samo neko pisanje o doživetjih, ampak je zgodba, ki ima tudi svoje zakonitosti. Odločila sem se, da bo ženska protagonistka zato, ker sem želela dati glas tistim, ki večinoma čakajo, da junaki pridejo nazaj z gora. V večini primerov so bile to ženske. Včasih pa je tudi obratno, da tudi ženska alpinistka ali gorska vodnica gre, doma pa jo čaka partner.

Se vam zdi, da o tej plati gorništva premalo govorimo? Ali ste mogoče ravno zato tudi postavili to vprašanje v ospredje?

Mislim, da ljudi večinoma zanimajo junaška dejanja. Ljudje smo pač takšni, da radi poslušamo dobre zgodbe. Tiste zgodbe, ki ostajajo doma, praktično niso tako zanimive, nikogar ne zanimajo. Ampak literatura je vendar polje, na katerem se odpirajo tudi teme, ki niso "mainstream". Se pravi teme, ki so v ozadju, ki pa so ravno tako pomembne za naša življenja. Mene je vedno zanimalo, kaj se dogaja zadaj, v zaodrju, zakulisju ... Vedno sem želela pokukati za tisto zaveso. In tudi iz svojih izkušenj lahko povem, da je življenje čakajočega lahko zelo polno. Jaz sem iz svojih čakanj ustvarila nekaj lepega, neko knjigo, ki nagovarja tudi druge. Včasih so ženske doma kvačkale, pletle, ustvarjale čipke, držale pokonci hišo, otroke. To je tudi veliko delo. Zdi se mi, da ne samo v svetu alpinizma, ampak tudi v sodobnem svetu, ko ljudje odhajamo, da bi uspeli, da bi ustvarili kariere, ali pa samo, da bi preživeli, puščamo za seboj včasih nek svet, ki je zelo pomemben za to, da lahko uspevamo. To je tisto domače zavetje. To je tista varnost, v katero se vračamo. Pomembno se mi zdi, da se tudi o tem govori.

Roman vsebuje tudi avtobiografske elemente, čeprav ne gre za avtobiografijo. Koliko poguma je bilo potrebnega, da ste v to literarno zgodbo vtkali sebe, neke svoje izkušnje, mogoče tudi intimne trenutke? Ste se na ta način mogoče soočali tudi z lastno preteklostjo?

Jaz sem se s svojo preteklostjo že zelo dodobra soočila. Dolgo časa sem razmišljala, pisala o njej, se pogovarjala z drugimi ljudmi o vseh teh rečeh, ki so se mi zgodile. S tem je prišla neka zrelost, neka distanca – in s te distance je potem veliko lažje pisati o preteklih dogodkih. Seveda je notri kar precej mojih občutij, spominskih drobcev, čustvenega spomina. Ogromno je tudi nekih detajlov, ki so se mi zgodili. Veliko pa je tudi domišljije, fikcije, s katero sem mogoče potem lažje stkala to zgodbo in dogodke na nek način – ne da sem jih olepšala, ampak lažje jih je bilo povedati skozi domišljijo. Pogum je potreben že samo zato, da daš na plano nekaj, kar je samo tvoje. Že pisanje o čemerkoli je zelo občutljiva tema, ampak pisanje o globokih življenjskih občutjih, o temah, ki so mogoče še danes tabu, pa zahteva morda še malo več drznosti. Še posebej, če so povezane z avtorjem kot osebo, ki jo poznajo ljudje v vsakdanjem življenju.

Literarni prvenec Mojce Volkar Trobevšek FOTO: Aljoša Kravanja

Naslov romana je zelo poetičen, hkrati nosi neko skrivnostnost. Tišina ima seveda različne pomene, to je lahko mir, zavetje, lahko pa je tudi neizrečena bolečina, strah ali nemoč. Kaj pa za vas pomeni tišina v naslovu? In kako se ta pomen tišine spreminja skozi roman?

Tišina je najprej gorska tišina. Tišina v naravi. Tista tišina, ki v bistvu nikoli ni čista tišina. Če greste v gore, boste vedno slišali nek zvok – če ne drugega, sami sebe, ko dihate, ali pa vetrič ali šumenje dreves. Ampak tukaj je tišina metafora za nek mir, ki lahko prihaja od zunaj. Še bolj pomemben pa je tisti notranji mir, ki ga človek lahko poišče s pomočjo narave. Zares uspeh je pa, če ga uspeš najti tudi v hrupnem svetu. Realnost je pač takšna, da večina ljudi ne živi obkrožena z naravo, ampak smo ves čas v nekem pogonu in je okoli nas vedno več hrupa in šumov. Ravno to je tisto, kar sem tudi želela s to zgodbo povedati: da je možno najti notranji mir tudi, ko si obkrožen s tragedijami, izgubami in zunanjim svetom.

V zgodbi se prepletajo ljubezen, prijateljstvo in žalovanje. Kako težko je bilo literarno ubesediti tako intenzivna čustva?

Najtežje je literarno ubesediti popolnoma banalne vsakdanje reči. Vsaj meni. Globoka in intenzivna čustva vedno vodijo v nek ustvarjalni vzgib in iz takšnih čustev tudi nastanejo najboljše pesmi in glasba. Najtežje pa je literarno opisovati neke res vsakdanje dogodke, ki se nam zdijo popolnoma nepomembni, ki pa, ko se stkejo med seboj, v bistvu tvorijo naše življenje. Tako, da s temi opisovanji globokih čustev nisem imela prav nobenih težav. Veliko težje mi je bilo opisati, kako nekdo zjutraj vstane in si skuha kavo.

Kot scenaristka imate s pisanjem oziroma ustvarjanjem zgodb veliko izkušenj. Kako pa se je pisanje romana razlikovalo od tega, kar ste pisali do zdaj? Je bilo težje, ste se morali kot avtorica neke stvari učiti na novo?

Jaz sem predvsem pisala in pišem scenarije za dokumentarne filme in oddaje, tako da je bila ta knjiga praktično res prvenec v smislu fikcije. Razen pesmi in kratkih zgodb pred tem nisem pisala nobene fikcije. Zdi se mi, da sem veliko znanja dobila že med študijem. Predvsem pa se mi zdi, da se naučiš pisati s tem, da zelo veliko bereš. Se pravi ogromno branja in ogromno pisanja ima nekako potem za posledico dobro pisanje.

Roman ste izdali pri Planinski založbi, kar je nekako logična odločitev glede na to, da gre za gorniški roman. Pa si želite, da vaša knjiga nagovori tudi bralce, ki mogoče niso iz planinskih krogov oziroma ne hodijo v gore?

Izbira založbe je bila res neka taka srčna zadeva. Verjetno ni najbolj pametno v tem današnjem svetu izbirati srčnih odločitev. (smeh) Ampak na tej založbi so ljudje, ki me podpirajo že od nekdaj, ki jih spoštujem in jih imam rada. In zdelo se mi je, da bomo skupaj s to povezanostjo, s tem prijateljstvom, za knjigo lahko največ naredili. Knjiga pa nosi zgodbo, ki nagovarja slehernega človeka, zato, ker sloni na arhetipih, ker je to univerzalna zgodba, ki se tiče nas vseh. Zato mislim, da pri doseganju bralcev ne bi smela imeti velikih težav.

Kaj pa si želite, da bi bralec odnesel s seboj, ko prebere to knjigo?

Predvsem neko zavedanje, da je možno v življenju prebroditi še takšne tragedije in izgube in najti nek nov smisel. Kot reče starec v knjigi: "Ljubezen ni ena sama." Ljubimo in imamo radi lahko na zelo različne načine in različne ljudi. In da se zavedamo tega, da je življenje večje od vsega, kar se nam dogaja. Oziroma da življenje tvori preplet dogodkov, dobrih in slabih. Če želimo življenje preživeti kolikor toliko zadovoljni – ker srečni smo samo v nekih kratkih trenutkih – moramo v sebi poiskati neko vitalnost, nek optimizem, ki ga v knjigi tudi poskušam izvabiti iz bralca s humorjem, ki je neizogiben del življenja. Tudi ko sem pisala knjigo, sem se v nekaterih delih zelo zabavala in to je tisto, kar je pomembno. Ta igrivost, razposajenost.

Je zdaj ta zgodba z izidom romana zaključena ali pa že nastaja kakšna nova?

Ja ti liki so kar živahni. Še vedno se mi podijo po glavi in se razvijajo še naprej. Ampak ne vem, kam me bo zdaj to ustvarjanje potegnilo. Se mi zdi, da ima zgodba nek potencial nadaljevanja. Ali pa vsaj kakšen od junakov se zna še razviti v kakšen drug svet.

Bo glavna junakinja Živa potem slekla tišino?

Zdaj jo je ravno oblekla, tako da zdaj pozimi ni priporočljivo, da se sleče. (smeh)

Drugače ste učiteljica v šoli, letos ste prejeli celo laskavi naziv naj učiteljica leta. Kako so vaši učenci sprejeli to, da je njihova učiteljica slovenščine zdaj tudi pisateljica?

Prvi odzivi so bili dokaj 'hecni'. Zadnjič je en učenec rekel: "Učiteljica, ChatGPT sem vprašal, kaj vi vse počnete in kdo vi ste. A veste, koliko mi je povedal!" Odgovorila sem mu, da ne more vsega verjeti, kar mu pove umetna inteligenca. (smeh) Seveda, so radovedni, zanima jih. Starejše deklice v devetem razredu že tudi posegajo po knjigi in kakšna že tudi pove, da jo bo prebrala za bralno značko. V knjigi ni nič takega, česar ne bi smel prebrati 15-letnik in jim tega ne branim. Seveda bodo pa nekatere stvari razumeli šele, ko bodo starejši. Sicer je pa moj vsakdan v šoli popolnoma enak, kot je bil prej. Otrok ne zanima, kaj jaz počnem v mojem drugem življenju. Najbolj jim je pomembno, da se ukvarjam z njimi, da sem tam za njih.

Kakšni pa so bili do zdaj odzivi bralcev?

Prvi odzivi so, da so bralci ganjeni, da se jih je zgodba dotaknila in jim dala misliti. To se mi zdi lepo in zelo lep kompliment za knjigo. Najbolj pa sem vesela tistih odzivov bralcev, ki pravijo, da so knjigo šli brat že drugič in da so pri drugem branju našli neke nove plasti, ki jih nagovarjajo mogoče tudi na neki drugi ravni. Nekateri se pa pritožujejo nad neprespanimi nočmi, ker jo preberejo v enem dahu. Kar je zame kot avtorico res zelo lepo.

Ste pričakovali, kaj se bo dogajalo po tem, ko izide knjiga. Ste bili na to pripravljeni ali vas je kaj presenetilo?

Odziv na knjigo, ko je enkrat zunaj, je vedno loterija. Lahko staviš na dobro zgodbo, ampak dobra knjiga mislim, da ne najde poti čisto sama od sebe do bralca, zahteva neko promocijo. Nekako se moraš potruditi, da jo bralci spoznajo. Vedela sem, da me čaka to obdobje. Nisem pa si predstavljala, da bom prejemala takšne lepe odzive in toliko odzivov. Še posebej sem presenečena nad tem, da gremo že v ponatis po enem mesecu in da je tudi knjiga v knjižnicah praktično povsod izposojena za več tednov. Tega sem zelo vesela.

Glede na to, da smo znani po tem, da radi hodimo v hribe, niti mogoče ne preseneča toliko, da je ena taka zgodba pritegnila toliko bralcev. Verjetno se veliko ljudi najde v tem?