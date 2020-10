Mura bo dobila 4,6-milijonski 'zdravilni tretma', a grožnje še vedno ostajajo

"Da v vodotoke, ki napajajo naša črpališča pitne vode, odvajamo meteorne vode cestnih odvodnjavanj, izcedke kompostarn na otoku Mure, strupeni mulj iz HE, antibiotike iz avstrijskih svinjskih farm, nam pove, da se ne zavedamo, da to isto vodo črpamo in pijemo."

S projektom so zadovoljni tudi v Zvezi društev Moja Mura, kjer se že dolga leta borijo za ohranitev edinstvene reke. Natura Mura je dolgo pričakovan projekt revitalizacije reke Mure, ki naj bi ji vsaj delno povrnil čistilne sposobnosti in njeno naravno stanje. Rešil bo več težav - od bogatitve habitatov, izboljšanja stanja podtalnice do kvalitete vode.

Dolgo pričakovan Projekt Natura Mura, katerega osrednji cilj je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Natura 2000 ob reki Muri, je vreden 4,6 milijona evrov. Od tega 80 odstotkov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa pokrije Republika Slovenija. Projekt je izrazito investicijsko naravnan. Kot je poudaril Koren, je za razmere varstva narave glede na finančno vrednost in obseg aktivnosti projekt sorazmerno velik. Z njegovo izvedbo je veliko narejenega na revitalizaciji reke Mure, bodo pa temu projektu v naslednjih letih in desetletjih po njegovi oceni morali slediti še nadaljnji podobni projekti, pojasnjuje Koren.

Naša Mura skupaj s spodnjo Dravo in srednjo Donavo tvori enega največjih ohranjenih rečnih ekosistemov v Evropi, ki mu pravimo Evropska Amazonka. Tisto, kar Muro in širše območje sosednjih rek povezuje z Amazonko, sta seveda pestrost in ohranjenost njene narave, pripoveduje univ. dipl. biol. Aleksander Koren, vodja projekta Natura Mura.

Kot na vprašanje, kako smo z reko gospodarili v preteklosti, pojasnjuje Koren, lahko glede na stanje ohranjenosti narave ob reki trdimo, da so predniki z reko ravnali spoštljivo, a kljub temu so si življenjske razmere poskušali izboljšati z različnimi posegi v reko in njeno poplavno območje.

Kot pravijo v Zvezi društev Moja Mura, se je stanje reke Mure od 70. let bistveno izboljšalo, na posameznih delih reke pa imamo problem poglabljanja struge, čemur botruje prekinjen naravni transport sedimentov, ki je posledica 32 HE na avstrijskem delu Mure.

Prav tako bodo poplavne površine dale Muri razlivni prostor, ki ga potrebuje ob visokih vodah, so optimistični: "Seveda bo uspešnost učinkov odvisna od kvalitete in obsega izvedbe ukrepov. Dokončno rešitev Mure vidimo samo v primeru odvzema koncesije za energetsko izrabo, kot tudi v trajni zaščiti Mure z ustanovitvijo krajinskega parka Mura," pravijo.



Bistveno se je intenzivnost poseganja na to območje povečala v zadnji sto letih, pojasni. V tem obdobju so se zgodili nekateri precej bolj grobi posegi v reko in njeno poplavno območje. V tem obdobju je bila namreč reka Mura na približno dveh tretjinah toka skozi Slovenjo izravnana in njena struga utrjena. Poplavno območje je bilo precej zožano z izgradnjo protipoplavnih nasipov. Velike spremembe so se zgodile tudi v intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi, kmetijski rabi in drugih dejavnostih.

Posebno bogastvo

S tem projektom se torej začenja izvedba največjega revitalizacijskega projekta na in ob reki Muri do sedaj. Habitati, ki jih projekt naslavlja, so pomembni v prvi vrsti zaradi njihove redkosti, izpostavlja Koren.

V Sloveniji in širše v Evropi so namreč prosto tekoče reke, kot je Mura, že same po sebi redkost. Večina rek je v Evropi danes pregrajenih, zajezenih, izsušenih ali kako drugače bistveno spremenjenih. Še manj je rek, kjer bi bilo možno na glavni tok znova priklopiti nekdanje rečne rokave. Posebno bogastvo reke Mure so njene mrtvice. Večina jih je ohranjenih ob njenem spodnjem toku, kjer se nahaja velika večina teh habitatov v naši državi.

Za zagotavljanje pitne vode Pomurcem je ključen habitat obsežen poplavni gozd vzdolž reke Mure. V tem poplavnem gozdu se namreč nahajajo ključna črpališča pitne vode za celotno regijo. Brez tega poplavnega gozda, ki varuje in čisti podtalnico, bi bila pitna voda bistveno bolj izpostavljena negativnim vplivom intenzivne rabe tal na obmurski ravnici.