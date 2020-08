V NFL najmodernejše forenzično strelišče in polne omare orožja

Ste vedeli, da se v kleti Nacionalnega forenzičnega laboratorija nahaja najmodernejše forenzično strelišče, kakršnega ni nikjer v Evropi? V njem izvajajo primerjalne strele, preizkušajo neprebojne jopiče za policijo, zasnovan pa je celo tako, da vanj lahko zapeljejo prestreljen avtomobil in opravijo rekonstrukcijo streljanja.

Na Oddelku za fizikalne preiskave na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) preiskujejo sledi obuval, tekstilnih vlaken, las in dlak (termične in mehanične poškodbe, na primer, povejo, ali je bila oseba na kraju požara), mehanskih sledi (npr. na vlomilskem orodju), GSR delcev po streljanju. Opravljajo balistične preiskave, preiskave vzrokov požarov in eksplozij, video in foto preiskave, preiskave stekla in zemlje ter prometnih nesreč, našteva vodja oddelka in izvedenec za mehanske sledi in požare Primož Poženel.

Zanimivo je, kako se njihovo delo z leti spreminja. Če so bile še pred 30 leti najpogostejše preiskave avtomobilskih žarnic – ugotavljali so, ali so pred prometno nesrečo svetile ali ne – danes, ko žarnice v avtomobilih stalno gorijo, takšnih preiskav skoraj ne delajo več. Zdaj jih največ opravijo na področju mehanskih sledi in balistike. Forenzično strelišče, kakršnega ni nikjer v Evropi Pri balističnih preiskavah na podlagi najdenih izstrelkov ugotavljajo, ali je bilo neko orožje na kraju kaznivega dejanja ali katera vrsta orožja je bila uporabljena. Za te potrebe so si povsem po svojih željah v kletnih prostorih izdelali najnovejše forenzično strelišče, na katerega so zelo ponosni.

Ko vstopimo mimo kamere skozi masivna vrata, Poženel pove, da je strelišče namenjeno izključno za forenzične namene. "Na kraju dogodka je na primer najdena krogla ali tulec, pri nekem osumljencu pa najdemo orožje in moramo narediti izstrelek iz tega orožja. Za to potrebujemo primerjalni strel,"pripoveduje. V ta namen imajo na strelišču 3,5 metra globok sod z vodo, v katerega lahko streljajo, da se krogla ne poškoduje, za dolgocevno orožje pa lovilec izstrelkov, ki izstrelek zaustavi. Imajo tudi napravo za merjenje hitrosti izstrelka in razne bariere, s pomočjo katerih sprožijo strel na daljavo, če je orožje nevarno. Strelišče je zasnovano tako, da lahko notri celo pripeljejo prestreljen avtomobil in rekonstruirajo streljanje. V tem prostoru preizkušajo tudi razne materiale, med drugim neprebojne jopiče za policijo.

Takšnega forenzičnega strelišča ni nikjer v Evropi.

Nič manj zanimiva niso sosednja vrata, za katerimi se skriva celotna zbirka orožja na NFL. Ko odprejo visoke, ozke omarice, je prizor pred nami prav filmski – notri je lično, po številčnih oznakah, razporejena zbirka pištol in pušk. Števila ne razkrijejo, gre namreč za zaupen podatek. Od majhnih, velikih, celo različnih barv se najdejo vmes. Gre za zaseženo orožje, ki ga NFL zadrži, če ga potrebuje za preiskave, pojasni naš sogovornik.

Storilca lahko izdata obrabljen čevelj in vlomilsko orodje Če so storilci kaznivih dejanj pri puščanju prstnih odtisov dandanes zelo previdni, pa še vedno velja, da nekoliko manj pazijo na svoja obuvala. V primeru štirikratnega umora v Tekačevem leta 1997, na primer, so kriminalisti na kraju dogodka našli več sledi obuval, ki pa vse do danes niso dale odgovora o pravem storilcu.

Strokovnjaki oddelka za fizikalne preiskave se najpogosteje od vseh udeležujejo ogledov krajev kaznivih dejanj, predvsem ko gre za požare.

Površine, s katerih se najlažje dobi dobra sled obuvala, so ravne, in v notranjih prostorih. Če je na njih prisoten prah, še toliko bolje. Strokovnjaki sled, najdeno na kraju kaznivega dejanja, primerjajo z zaseženim obuvalom in iščejo skladnosti med njima. Najprej morajo ugotoviti splošne značilnosti, kot sta oblika in velikost čevlja, potem pa še individualne – raznorazne poškodbe in obrabo. Koliko ujemanja mora biti, ni točno določeno, kot je pri daktiloskopiji. Če je dovolj opazna, je dovolj že ena sama individualna značilnost. Od 130 preiskav, kolikor jih opravijo letno, jih potrdijo zelo veliko, okoli 100, še pove Poženel.

15 zaposlenih na oddelku je pri svojem delu zelo uspešnih, še posebej, ko gre za iskanje kontaktov med osebami, kar je zelo pomembno pri preiskovanju hujših kaznivih dejanjih. Tako so na primer pred leti pri pretepu več oseb v Mariboru, od katerih je ena umrla, s pomočjo mikro sledi dokazali kontakt med dvema oseba, kar je policijo pripeljalo do osumljenca za uboj. S pomočjo preiskav mehanskih sledi pa so v preteklosti raziskali tudi številne serije vlomov. "Pred leti je bilo v Ljubljani 40 vlomov, mi pa smo na podlagi najdenega orodja naredili primerjavo sledi na ključavnicah in potrdili, da je bilo uporabljeno zaseženo orodje." Prav s tem namenom na oddelku hranijo tudi zbirko cilindričnih ključavnic, na katerih so sledi orodja, s katerim so bile poškodovane, in s pomočjo katere delajo primerjave po mehanskih sledeh. Poženel ob tem razkrije tudi, da so naši strokovnjaki edini v Evropi, ki preiskujejo tudi povezave med orodji na cilindričnih vložkih.

