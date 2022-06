Na vadbišču z bodočimi ostrostrelci Slovenske vojske

Kmalu po znaku inštruktorjev za začetek naloge se travnate suilhuete zlijejo z naravo in popolnoma izginejo z našega vidnega polja. Vidimo le še štiri sprehajalce, tako imenovane walkerje, ki se s pisanimi zastavicami v rokah naključno sprehajajo po terenu. V primeru, da bo opazovalec na optiki zaznal premikanje kakšnega kandidata v travi, bo izdal ukaz "freeze" oz. zmrzni. Takrat morajo vsi kandidati ostati v položaju, kakršnega imajo, opazovalec pa sprehajalca prek postaje usmerja v bližino kandidata in ga poskuša identificirati. Če mu to uspe v razdalji stopala, je kandidat iz vaje izločen.

Osnovni pogoj za udeležbo na usposabljanju je, da imajo vsi kandidati opravljeno osnovno vojaško strokovno usposabljanje, preverjanje gibalnih sposobnosti z oceno najmanj 4, zdravniški pregled brez posebnih omejitev in letni strelski test z oceno usposobljeno. V prvi fazi usposabljanja gredo kandidati skozi sklop orientacijskih pohodov, tisti, ki jih inštruktorji ocenijo kot primerne, pa potem lahko nadaljujejo z glavnim delom tečaja. Ta zajema streljanje na znane in neznane razdalje ter ostrostrelsko taktiko. Pri slednji obstajajo točno določeni kriteriji ocenjevanja – kandidati morajo uspešno opraviti deset različnih zalezovanj na različnih terenih, pri čemer morajo vsaj tri zalezovanja opraviti 100-odstotno. To pomeni, da so od točke premika do točke posedanja njihovega končnega ognjenega položaja, od koder sprožijo dva strela, neodkriti. Vrhunec celotnega usposabljanja je zaključna vaja zalezovanja z živim strelom, ki je kombinacija vseh znanj, ki so jih kandidati pridobili v tem času.

Odkar so usposabljanje, ki temelji na programu ameriških marincev, pred desetimi leti zadnjič izvedli, so sicer razširili nabor vstopnih pogojev, tako da so nekateri kandidati na Baču novi, drugi pa že izkušeni – gre za pripadnike pehotnih polkov, Specializirane enote vojaške policije, Enote za specialne delovanje in celo mornarice.

In medtem ko njim ura neusmiljeno teče, imamo mi čas za pogovor s stotnikom Blažem Planincem, vodjo usposabljanja za ostrostrelce. Kot nam pojasni, je desettedensko usposabljanje začelo 18 kandidatov in kandidatk, starih med 21 in 27 let. Zdaj, sedmi teden, je ostala le še polovica. Usposabljanje je namreč naporno tako fizično kot psihično, kriteriji za pridobitev naziva ostrostrelec pa visoki.

Znanje slovenskih ostrostrelcev na izjemno visokem nivoju

Za pridobitev naziva ostrostrelec imamo v Slovenski vojski res visoke standarde, ki od posameznika zahtevajo ogromno, priznava Planinc, a naša odgovornost je, da je oseba, ki jo pošljemo v enoto, dovolj operativno sposobna. In kdo vse lahko postane ostrostrelec? "Zelo pomembno je, da imajo kandidati močno željo, saj so potem v to pripravljeni vložiti toliko več. Osnovni pogoj je seveda dobra psihofizična pripravljenost, karakterno pa mora biti oseba potrpežljiva, samozavestna in imeti neko stopnjo iznajdljivosti. Poleg tega mora biti sposobna v zelo kratkem času osvojiti ogromno znanja, tako teorije kot prakse, in to potem aplicirati v svoje delo."

Ko kandidati uspešno zaključijo usposabljanje, so prerazporejeni v ostrostrelske oddelke, kjer pa se njihovo delo šele zares začne. Z leti pridobivajo izkušnje, se udeležujejo raznih mednarodnih misij, ostrostrelskih tekmovanj, spremljajo novitete na sodobnih bojiščih in tako nadgrajujejo svoje znanje.

Na vprašanje, kakšna je potreba po takšnem znanju v Sloveniji, naš sogovornik pove, da je ostrostrelstvo specifična stroka vsake vojske. "Gre za pehotnega vojaka na višjem nivoju, ki se ga lahko uporablja večnivojsko in je velik bojni multiplikator na bojišču. En ostrostrelec lahko naredi bistveno več kot cel pehotni vod – lahko se ga uporabi za eliminacijo tarč visoke vrednosti, navajanje podpornega ognja, opazovanje bojišča, poročanje … Gre za cel spekter nalog."

Ob tem izpostavi, da so slovenski ostrostrelci na izjemno visokem nivoju – primerljivi so s pripadniki tujih oboroženih sil in jih tudi prekašajo. O tem med drugim priča dejstvo, da je lani na ostrostrelskem tekmovanju v Nemčiji med več kot 20 tekmovalci iz različnih držav zmagal slovenski ostrostrelski par. "Ogromno je odvisno od lastnega entuziazma, nekaj je tudi sreče, ampak dejstvo je, da se tujci zgledujejo po nas in želijo kopirati naš program," ponosno doda Planinc.