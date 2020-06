'Zanimajo nas mistika, džihad in kebab. To je izredno selektivno'

V drugem delu pogovora s Samijem Al-Daghistanijem, raziskovalcem islamskih študij, predavateljem in prevajalcem iz arabščine, smo se dotaknili sekularizma, islama, muslimanov in fenomena Rumija. "Današnji pogled na islam ostaja izredno evropocentričen in je v tem smislu napačen," je prepričan strokovnjak za islamske študije.

Sami Al-Daghistani je Kranjčan, raziskovalec islamskih študij na Bližnjevzhodnem inštitutu na Columbia univerzi (Middle East Institute, Columbia University), predavatelj na Brooklynskem inštitutu za družbeno raziskovanje (Brooklyn Insistute for Social Research) v New Yorku in postdoktorski raziskovalec na Norveški šoli za teologijo, religijo in družbo (Norwegian School of Theology, Religion and Society). V Ljubljani deluje kot svetovalec za Bližnji vzhod in prevajalec, doslej je iz arabščine v slovenščino prevedel dve knjigi. V prvem delu pogovora smo se z Al-Daghistanijem pogovarjali o identiteti, odraščanju v mešani družini, teorijiah čiste družbe in multikulturnosti, porastu populizma, fašizma in skrajnih ideologij. Drugi del pogovora pa se dotika verskega in sekularnega aspekta ter muslimanskega sveta, ki je izjemno raznolik.

icon-expand Sami Al-Daghistani trenutno živi v ZDA, razpet pa je še med Norveško in Slovenijo FOTO: Damjan Žibert

Eno vaših področij raziskovanja je islam. Velikokrat se govori o muslimanih kot o eni monolitni skupnosti in se jih vse 'meče v isti koš', čeprav niso homogena enota. Obstaja veliko vej islama, ki so si med seboj lahko zelo oddaljene. Zakaj se praksa, filozofija in miselnost v različnih muslimanskih skupnostih med seboj tako razlikujejo? Dogmatično-teološko obstaja le en islam, ki oznanja, da obstaja samo en Bog in da je Mohamed bil njegov zadnji prerok. Ostali preroki, vključno z Abrahamom (Ibrahim) in Jezusom (Isa), so v islamski tradiciji spoštovani in pogosto omenjeni v Koranu. Klasični islam med 8. in 16. stoletjem je poznal pluralnost misli. Uradno je obstajalo sedem različnih branj Korana, več teoloških tokov in pravnih šol, medtem ko so obstale štiri velike klasične pravne šole. Tudi s filozofskega stališča je obstajalo več vej islamske misli, ki so združevale platonizem, aristotelizem in novoplatonizem – na primer Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rušd (Averroes). Islamska misel je bila tudi pod vplivom judovske, krščanske, indijske in perzijske kulture. Poleg tega so obstajali tudi bolj mistični vidiki islamske filozofije, na primer filozofija Ibn Arabija ali pa Suhrawardija, ali pa bolj etično-orientirana misel Al-Gazalija itd. Od razsvetljenstva dalje pa se je začelo islamu nekako vsiljevati enoznačno razumevanje sveta. S kolonializmom je prišlo do pojava ideje "islamskega sveta" kot enotnega in epistemološko-kulturno enovitega sveta, češ da je islamski svet enoznačen ali pa da se ga deli le na tradicionalno ali bolj konzervativno in liberalno strujo, kar je vplivalo tudi na nadaljnji razvoj islamske misli. Sintagma "islamski svet" pred kolonializmom ni obstajala, prav tako je termin "Bližnji vzhod" dokaj nov pojav in ima opraviti s politiko ZDA, hladno vojno in preučevanjem muslimanskih narodov v 20. stoletju. Tudi danes obstaja več islamskih političnih, filozofskih, pravnih in sufijskih struj, a se jih vseeno reducira na eno splošno veljavno in dominantno vejo. Razvoj islamske civilizacije je pomenil tudi spojitev kulturne dediščine ostalih civilizacij in geografskih območij. Zato je islam tudi drugačen v Bosni v primerjavi z Indonezijo, na primer. Kar je prav tako pomembno poudariti, je celostno prestrukturiranje muslimanskih družb, ki se je zgodilo v času kolonializma v smislu epistemološkega nasilja nad kulturo, družbo in pravnim sistemom šeriata, kar so podprle tudi domače elite. Šeriat kot moralno pravo je pomenil celotno kozmološko misel, utemeljeno na metafiziki Korana in ne nek konkreten pravni sistem, kakor ga dojemamo v modernem Zahodu. Z nastopom kolonializma je prišlo do sprememb v sami sociologiji znanja znotraj muslimanskih družb, saj se je na novo osmislilo pojme družine, prava, ekonomije in vrednosti. Kolonializem torej ni pomenil le vojaškega zavojevanja. Zato se je islam začel krčit. V moderni dobi nastopi pojem političnega islama in bolj ekstremistične ali militantne skupine. Klasični islam ni poznal političnega kot samosvoje panoge, saj je bil pojem teološkega del pravnega, ki je bil tudi del političnega. Po drugi strani pa je tudi politična oblast bila ločena od zakonodajne, saj je kalif bil politični voditelj, in ni izvajal zakonov, le-te so generirali »ulema« ali pravni učenjaki. Kalif je le potrjeval zakone in je imel politično in vojaško moč, ne pa tudi intelektualne ali pravne. Hkrati je bil sam kalif podvržen moralno-pravnim zakonom šeriata, kakor tudi ulema. Kje in kdaj se je torej zgodil ta preskok v razumevanju šeriata?

icon-expand Sami Al-Daghistani FOTO: Damjan Žibert

Ponavadi na kolonizacijo gledamo kot na neko vojaško zavojevanje Maroka, Alžirije, Libije, Egipta, Iraka, Sirije, Libanona in tako naprej. Resda so kolonizatorji ustvarili umetne meje, a na družbenopravni ravni se je šeriat zožalo na družinski zakonik in kazensko pravo. Danes na Zahodu v bistvu šeriat enačimo s kazenskim pravom in veliko večinsko muslimanskih držav se tudi navezuje na to. Medtem ko z epistemiološko-zgodovinskega vidika obstaja rez med tovrstnim dojemanjem in izvajanjem prava in pa klasičnim dojemanjem, preučevanjem, izvajanjem prava, saj je pravo bilo sekundarno moralnem delovanju, ki je zajemalo delovanje muslimana. Kazensko pravo se je v celotni zgodovini islama izvajalo redkeje, kakor pa v 20. oziroma 21. stoletju. To priča tudi o identitetni krizi muslimanskih držav. Z drugimi besedami, zgodovina šeriata ni bila osredotočena na kaznovanje, ampak na kozmologijo in moralno delovanje. Potrebno se je vprašati, zakaj prihaja do izrabljanja šeriata tako na Zahodu kakor tudi v muslimanskem svetu. Je to odziv na Zahod in obrat k sprevrženem razumevanju tradicije, ali pa igra vlogo tudi identitetna politika, češ da se mora Zahodu pokazati, da ima islam svoj prav? A problem tiči v tem, da kazensko pravo ni jedro šeriata (v Koranu je manj kot 2,5 odstotka verzov o kazni) in s tem jedro islamskega razumevanja človeškega življenja, kakor ga razume povprečen kritik islama. Hkrati se z moderno pojavi tudi puritanski, salafistični islam. Torej, lahko govorimo o neki identitetni politiki, na primer Savdske Arabije in ostalih muslimanskih držav, kot je vpeljevanje šeriata v državno pravo, ki se imenuje "qanun". Poleg tega je danes težko govoriti o "islamskih" državah, kajti že zgodovina in pomen države je spet evropskega izvora. Torej, govorimo o nekih hibridnih formah evropskega ustroja države in produciranja državljanov ter vpeljavo šeriata kot kazenskega prava – hibridni sistem, ki nastopi z moderno. Islamska kultura ni poznala pojma državljana, ampak koncept "umme" kot globalne in lokalne islamske skupnost, ki je bila veliko bolj organska tvorba. Kaj je potemtakem samooklicana Islamska država? T. i. Islamska država, ISIS ali Daesh je širše gledano pravzaprav produkt post-kolonialnih držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom, kot sta na primer Irak in Sirija, ki so bile umetno ustvarjene. Bolj konkretno je ISIS – ki nima nobene veze niti s pomenom zgodovinske islamske države niti z ustrojem islamske misli – produkt ilegalne invazije ameriških in koalicijskih sil na Irak leta 2003, kjer se je porodila tudi določena oblika upora proti okupatorju. To ne pomeni, da se krivdo za nastanek IS skuša zvaliti na Zahod, saj so domače elite in veljaki prav tako del težave vznika določenih radikalnih skupin na Bližnjem vzhodu, temveč je pomembno, da se zavedamo zgodovinskih in političnih nastavkov za nastanek in delovanje tovrstnih radikalnih skupin, ki se pravzaprav borijo v imenu določene politike ("osvoboditev" Iraka ali Sirije, ali pa po drugi strani Palestine) in ne religije. Poleg tega so glavna žrtev tovrstnih skupin ponavadi muslimanke in muslimani. V obdobju kolonializma sta se v muslimanskih družbah oblikovali dve dominantni paradigmi – bolj puritanska, tradicionalna (ki jo ne smemo sicer izenačiti s salafisti) in bolj liberalna v svojem vrednotenju zahodne kulture in politike. Težava tiči v tem, da namreč nobena od teh dveh skupin ne gleda na islam s celostnega vidika, ali pa na šeriat kot na kozmološko, moralno pravo, ampak bolj enoznačno. Vsaka skupina trdi, da ima svoj prav. A na obe paradigmi moramo gledati enako kritično, saj so se porodile znotraj strukturnih in epistemioloških nastavkov moderne, vključno z nastankom moderne nacionalne države. To je tudi pomembno za nastanek sekularizma, saj je potrebno kritično proučiti pojem in zgodovino sekularizma kot ideologije in ne kot koncepta, ki razdvaja cerkev od države z nastopom razsvetljenstva, kakor ga pogosto razumemo danes. Znani raziskovalci islamske in bližnjevzhodnih misli, kot na primer Saba Mahmood, Talal Asad, Wael Hallaq in ostali, trdijo, da je sekularizem kot ideologija neposredno povezan tudi z rojstvom moderne države kot specifičnega zgodovinskega pojma v zgodnji fazi moderne Evrope in z idejo o izključenosti. Hkrati se nanaša in je tesno povezan z ostalimi "-izmi", na primer z liberalizmom in kapitalizmom. Tovrstna podstavka nadalje predpostavlja, da je le določena oblika bivanja zaželjena v Evropi oziroma na Zahodu – oblika eksistence, ki se mora prilagoditi tovrstnemu delovanju, mišljenju, razmišljanju, in ne sovpada o ideji o multikulturni družbi, sožitju, skupnem življenju, odprti Evropi, in tako dalje. Verjetno zato prihaja tudi do določenih frustracij, ne samo pri muslimanih, ampak tudi denimo verni kristjani se počutijo zapostavljene, ali napadene, če izrazijo drugačen pogled? Koncept sekularnega pogosto označuje kvaliteto transparentnosti in prevladuje tudi v današnjem javnem diskurzu. Preučevalci modernih družb so se posvečali veliko bolj sekularizmu kakor pa ideji sekularnega (tako Talal Asad). A politično doktrino sekularizma ne moremo razumeti brez preučevanja epistemološke kategorije sekularnega. Evropa mora preizprašati svoj lasten izvor in proučiti svoj lastni proces sekularnega. Muslimanske (pa tudi ostale verske) skupnosti v Evropi s svojo prisotnostjo preizprašujejo naše prepričanje o obči "evropski identiteti", ki je mimogrede prav tako polivalentna in multitvorna. Koncept sekularnega ne pomeni nekega prostora, kjer se človeško življenje postopoma osvobaja religioznega življenja ali prepričanja, da verska praksa ne sme prodreti v polje političnega, ampak temelji na določeni zasnovi in koncepciji sveta. V tem se sekularno razlikuje od sekularizma. Z bolj praktičnega stališča bi načeloma morala biti neka horizontalna solidarnost, za katero se ne predpostavlja vključitev starih kategorij, ampak sprememba pomenov znotraj obstoječih kategorij, kakor na primer politika, etika, religija in tako dalje. Ko govorimo o družbi sožitja in multikulturnosti, ne moremo nekritično sprejeti političnega sekularizma, kot ga poznamo danes, ker je izredno omejujoč. Morda je pomen razsvetljenstva in posledično izredno specifično dojemanje sekularnega postalo pomembno v Evropi zato, ker je zgodovinsko obstajala razlika med verskim prepričanjem in pa znanostjo, medtem ko so klasični islamski misleci združevali koncept enotnosti Boga in eksperimentalne znanosti, ideja, ki je navsezadnje prodrla tudi v renesančno Evropo in prispevala k vzniku humanizma. Islamski misleci so negovali racionalno-kritično misel in znanstveno metodo na eni in vero v absolutni monoteizem na drugi strani. V nasprotnem primeru ne bi prišlo do razcveta znanstvenih, filozofskih in prevajalskih centrov (za prevajanje tekstov iz stare grščine v arabščino in pa potem v ostale evropske jezike) v Bagdadu, Andaluziji, Kordobi, Sevilli. Današnji pogled na islam žal ostaja izredno evropocentričen in je v tem smislu napačen.

icon-expand Islam proučuje predvsem z akademskega stališča FOTO: Damjan Žibert

V nekem obdobju je t. i. islamski svet, kot pravite "cvetel", medtem ko je bil v Evropi nekakšen zaton filozofske, napredne misli ... Islamski učenjaki so takrat uspeli rešiti določene znanosti, besedila s temi prevodi in z njihovim nadaljnjim proučevanjem. Kaj je islam prinesel t. i. Zahodu? En pomemben doprinos so zagotovo znanstvena dognanja in arabske številke, ki naj bi sicer bile izvorno indijske. Številke, ki jih uporabljamo, so arabske oziroma še pred tem indijske. Iznajdba ničle ("sifr" po arabsko, ali cifra po domače) je pomenila neko znanstveno dognanje, ki je spremenilo pogled na svet, družbo, čas. Znanstveno metodo so muslimanski učenjaki razvili dalje prek dognanj starih Grkov. Naslednja pomembna iznajdba je na primer camera obscura, optična naprava, ki jo je Ibn al-Haytham uporabil za proučevanje sončnega mrka, pa tudi kopica terminov in konceptov, ki jih je moč najti v evropskih jezikih in ki jih jemljemo za samoumevne, kakor na primer alkohol, borza, kava, itd. Dognanja in iznajdbe so obstajale zato, ker je arabsko-muslimanski svet v določenem obdobju prednjačil pred ostalim svetom in ni bil podrejen. Vzpon kulture in izobrazbe načeloma pride tudi z ekonomskim in političnim razcvetom, vkolikor obstaja pametno in napredno vodstvo (odprtje trgovskih poti v starem Bagdadu itd). Danes je muslimansko-arabski svet v zatonu zato, ker upada tudi ekonomsko, socialno in politično. Zgodovinskih dejavnikov za zaton je seveda več – upad Mongolov in uničenje Bagdada, politična trenja znotraj kalifata, vzpostavitev in institucionaliziranje bolj ortodoksne prakse islama, kasneje odkritje novega sveta, kolonializem, vojaško in ekonomsko zavojevanje arabskega sveta in drugi dejavniki. Kje pa danes v tem t. i. muslimanskem svetu sploh vlagajo in razvijajo klasično islamsko misel? Obstajajo centri, ki gojijo klasično islamsko misel, a so razpršeni. Potem je tu območje, ki ima finančno moč – Arabski zaliv – in te države so tudi pripravljene investirati v določene kulturne, socialne, verske projekte. Do pred kratkim sta imela določen pomen še Damask in Kairo oziroma tamkajšnja klasična univerza al-Azhar, ki ima danes sicer veliko bolj simbolen pomen. Qom v Iranu velja za center šiitske teologije. Po drugi strani se na Zahodu vzpostavljajo študiji za islamsko misel, kot na primer Oxford, Leiden, in pa mnogi oddelki v ZDA, in pa centri za islamsko teologijo na Nizozemskem in v Nemčiji. Zanimivo je torej opazovati rast dveh različnih usmeritev na Zahodu – centri za islamske študije s fokusom na intelektualno zgodovino in področne študije, in pa centri za islamsko teologijo, ki zajemajo tudi versko usmeritev. Vsekakor se je prek orientalizma, področnih študij in islamske teologije, ki so rezultat tudi mnogih političnih dejavnikov, proučevanje islama in muslimanskih družb razvilo tudi na Zahodu in ne le na Bližnjem vzhodu. Kaj pa fenomen Rumija? Danes lahko v popularni kulturi in povsod najdemo njegove verze in misli, a večina ljudi se ne zaveda, da je v ozadju teh misli prav islam. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da so Rumijevo poezijo na Zahodu preko prevodov načrtno "očistili" islama. To me ne preseneča. Spet sprejemamo samo tisto, za kar sami menimo, da je dobro. Obstajata dve percepciji oziroma študiji Rumija in Hafiza ter drugih podobnih učenjakov in mistikov. Ena usmeritev predpostavlja, da so se tovrstni učenjaki dejansko navduševali iz Korana, islamske tradicije in kulture. Drugi, bolj kritičen pristop pa meni, da je v tovrstnih tekstih možno najti t. i. "univerzalno ljubezen", kot nadpomenko določeni verski označitvi, ali konkretno islamu ter da so ti mistiki rezultalt predvsem iransko-perzijske civilizacije. Po vsej verjetnosti sta oba pogleda pravilna, a do neke mere. Ne smemo pozabiti, da je Rumi bil "pravoveren" musliman, ki je pripadal hanafitski pravni šoli in bil poučen v znanosti hadisov (pričevanja o življenju Mohameda) prek imama al-Šafija. Poleg tega naše, torej zahodno, branje Rumija in drugih mistikov priča o naši selektivnosti. Prevzemamo in sprejemamo namreč le tisto, kar nam neposredno godi in ustreza. Ni naključje, da se je Evropa navduševala ravno nad islamskimi mistiki kot o poeziji sožitja, zato tudi obstajajo številni prevodi Rumija in Hafiza v evropske jezike. A to je problematično, saj se je s tem islamsko mistiko na Zahodu prevrednotilo, češ da ni imela veliko skupnega z ortodoksno islamsko mislijo in glavnimi postulati šeriata kot moralnega prava na primer. Zagotovo so obstajali mistiki, ki so delovali proti sistemu, če želite, in nemalokrat nasprotovali togim interpretacijam islamskega prava (fiqh), a mnogi učenjaki, ki v prvi meri niso bili sufiji, a so se vseeno posluževali določenih sufijskih nastavkov, so bili glavni predstavniki islamskega prava, islamske teologije in islamske filozofije. Na Zahodu nas zanimajo torej mistika, džihad in kebab. To je izredno selektivno, enoznačno in evropocentrično. Biti moramo bolj odprti in kritični pri proučevanju islamskega intelektualnega sveta, tudi skozi prizmo evropske zgodovine.

icon-expand Rumijeve misli so na Zahodu zelo priljubljene, denimo ta: "Tvoja naloga ni v tem, da iščeš ljubezen, ampak le, da iščeš in najdeš vse prepreke v sebi, ki si jih zgradil zoper njo." FOTO: Dreamstime