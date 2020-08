Nacionalni forenzični laboratorij: kraj, kjer spregovorijo neme priče

"Materialni dokazi so neme priče kaznivih dejanj, brez katerih si danes praktično ne moremo predstavljati nobene obsodbe na sodišču ," pove direktor Gorazd Pezdir , ko nas sprejme v svoji pisarni. Prav NFL je namreč tisti, ki policiji, tožilstvu in sodišču podaja poročila in izvedenska mnenja s katerimi identificirajo storilce ali predmete, ki so bili uporabljeni pri kaznivem dejanju. Razvijajo in vpeljujejo nove metode na področju forenzičnih preiskav, izvajajo usposabljanja kriminalistov in policistov ter vodijo in upravljajo nacionalne biometrične evidence.

Prav letos NFL praznuje 70-letnico svojega obstoja in če so bile na začetku najpogostejše preiskave s področja rokopisov, imajo danes daleč največ dela s preiskavami DNK in bioloških sledi. Te namreč podajo identifikacijo osebe in sledi z veliko verjetnostjo. Storilci so vse bolj pretkani in prstne odtise zakrijejo z rokavicami, DNK sledi, kot so slina, kožni epiteli, lasje, pa je težje prikriti.

" Delamo vse dokler primer ne zastara. Saj tudi kriminalisti ne nehajo – pošiljajo nam nove sledi, odkrivajo nova dejstva, zahtevajo nove preiskave. Nerešene umore delamo tudi 20 ali 25 let. In vse materialne dokaze hranimo, ker se lahko nekoč pojavi neka nova informacija, ki nam bo prišla prav. Te zadeve so stalno odprte, ne samo pri nas, tudi na policiji. Forenzična zgodba se nikoli ne konča."

Strokovnjaki NFL se občasno udeležujejo tudi ogledov kaznivih dejanj in se kot izvedenci redno udeležujejo obravnav na sodiščih. Število zahtevkov za preiskave je večje, kot jih z razpoložljivim osebjem lahko naredijo, kar pomeni, da so v zaostankih. Težja kazniva dejanja, kot so uboji, umori, posilstva in ropi, seveda obravnavajo prioritetno. In na njih nikoli ne nehajo delati.

Tako na primer v svojih prostorih hranijo zbirko tulcev in krogel iz krajev streljanja, pa zaseženega orožja, ponarejenega denarja, vlomljenih cilindričnih ključavnic, petard, solzivcev, vnetljivih tekočin ... "Ko na primer na kraju streljanja zavarujemo nek tulec, ne vemo pa, iz katerega orožja je bil izstreljen. Da to ugotovimo, imamo svoje forenzično strelišče in zbirko orožja. Tudi tulce shranjujemo za pozneje, ker se morda nekoč pri nekem osumljencu kaznivega dejanja zaseže neko orožje, ki ga lahko povežemo s kaznivim dejanjem v preteklosti. Imamo tudi zbirko vnetljivih tekočin, da lahko pri požaru ugotovimo, s čim je bil narejen požig. Pa zbirko cilindričnih ključavnic – spomnite se primera Gruzijcev, ki so v Škofji Loki hodili po blokih in vlamljali v stanovanja."

Kot pojasni, so jim policisti so več mesecev pošiljali v preiskavo na krajih vlomov zavarovane zlomljene cilindrične ključavnice, za katere so ugotovili, da so bile zlomljene z enakim orodjem in so že takrat po mehanskih sledeh orodja lahko povezali 20, 30 vlomov. "Pri prijetju storilcev jim je bilo zaseženo orodje, za katerega smo lahko na podlagi mehanskih sledi, ki jih pušča orodje, povezali to orodje z vlomi, kjer so bile zavarovane zlomljene cilindričlne ključavnice. Tako lahko s takšnimi forenzičnimi preiskavami rešujemo kazniva dejanja, ki so bila izvršena mesece pred prijetjem storilcev. Včasih je treba na tem orodju narediti še DNK analizo ali iskati prstne sledi, včasih tudi analizo barve, tako da je delo interdisciplinarno – več oddelkov dela iste sledi, dokazni material kroži po laboratoriju," še pove direktor.

Preden nas po hodnikih stavbe, ki se od leta 2015 razteza na kar 4500 kvadratnih metrih, popelje do prvega oddelka, pove še, da se je težko pričakovana gradnja nove stavbe, ki je zrasla takoj ob stari, začela leta 2011, zaradi finančne krize in propadanja gradbincev pa jo je dokončal šele tretji izbrani ponudnik. Ker večjega dela laboratorija ni bilo mogoče preseliti na drugo lokacijo, je del zaposlenih skoraj tri leta svoje naloge opravljal tako rekoč na gradbišču. Danes so ponosni na to, da so oprema in prostori NFL-ja med najmodernejšimi v Evropi, celo na svetu. To dokazuje tudi akreditacija, ki jim je bila podeljena, in raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo.