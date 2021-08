Naš Miro se je vrnil! 'Najhuje je mimo, moj fokus je na rehabilitaciji'

Realnost, na drugi strani, je bila precej temačna. Kdo dejansko preživi kaj takšnega? Fotografije in posnetki s kraja nesreče so bili srhljivi, od letala ni ostalo praktično nič. Ob tem smo verjetno vsi čutili cmok v grlu, a smo negativne misli odrivali stran. Meni se je srce ustavilo tisti trenutek, ko so nekateri poljski mediji začeli poročati, da sta smrtni žrtvi dve. K sreči se je izkazalo, da gre za napačno informacijo, ki so jo hitro popravili. Ko bi le lahko popravili tako, da ne bi umrl nihče.

Informacije, ki smo jih prejemali od čeških zdravnikov, so bile previdno zadržane, a vedno pozitivne. Dovolj, da je tisto malo našega upanja preraslo v gotovost. Uspelo mu bo! Po dobrem mesecu dni so ga zdravniki zbudili iz umetne kome. Počasi, a vztrajno je okreval. Ko je bil dovolj močan za na pot, so ga premestili v Slovenijo.

Uradno ni znanega še nič, so samo špekulacije. Obstaja priča – eden od potnikov v drugem letalu naj bi vse videl, tudi posnetek obstaja do 30 sekund pred nesrečo, torej tega najinega nizkega letenja. Govorice pa so, da se je delala neka akrobacija, ki se po višini ni izšla. Jaz se tega ne spomnim, tako da te informacije ne morem ne potrditi in ne zanikati. Vse se je zgodilo z blazno veliko hitrostjo.

Tako je, v petek in soboto je potekal miting, prvi tak "airshow" po epidemiji covida-19. V nedeljo smo šli v vetrovnik in se tam zabavali, nek poljski fotograf je imel delavnico fotografije iz zraka, bilo je zelo vroče. Popoldne, ko so bile obveznosti zaključene, pa smo se odpravili domov.

Tako so rekli, ja. Jaz se tega ne spomnim. Letalo je bilo po padcu v več kosih, zmečkano kot kos papirja, ki ga vržeš v smeti. Mene so našli 30 ali 50 metrov stran. Ne vem, ali me je tja vrglo, zdravnik je rekel, da obstaja tudi možnost, da sem se splazil sam. Mi je pa to po vsej verjetnosti rešilo življenje, pa tudi čelada, ki sem jo imel na glavi. K sreči je drugo letalo kontroli zračnega prometa v trenutku javilo, kaj se je zgodilo, zato so reševalci prišli na kraj v le 10 minutah, potem pa še helikopter. Menda sem bil takrat pri zavesti. Ne vem.

Dober mesec si bil nato v umetni komi. Kaj je prva stvar, ki se je spomniš, ko si se zbudil?

Spomnim se halucinacij v komi – razne neumnosti, med drugim, da so me ugrabili. Potem so me pa počasi zbudili. Nisem razumel, zakaj imam v roki palice, zakaj imam črne prste, mislil sem, da so umazani. Ker sem imel luknjo v sapniku, tudi nisem mogel govoriti in sem zdravnikom s prsti nakazoval vprašaj. Prišel je glavni zdravnik in me vprašal, kako sem, če vem, kje sem in kaj se je zgodilo. Tudi sanjalo se mi ni. Povedal, mi je, kje sem in da sem preživel letalsko nesrečo. Sledila je še ena operacija, s katero so mi zaprli luknjo v sapniku, da sem lahko normalno govoril in izvedel vse, kar me je zanimalo. Nato pa sem počasi prišel povsem k sebi in se začel sestavljati.

Kakšne poškodbe vse si imel?

Zlom medenice, polomljeni obe koleni, pogačici, eno vretence, četrto rahlo počeno, odprti zlom leve roke, mezinca, na desni roki pa je bila zlomljena prstnica. Poleg tega imam opečenega 40 odstotkov telesa, opekline so 3. stopnje. Najbolj kritične so bile pa notranje krvavitve.

Ko si bil dovolj močan za na pot, so te z letalom s Češke pripeljali v Slovenijo. Rekel si, da si na tem letu prav užival?

Res je, v Slovenijo so me pripeljali z zasebnim letalom. Prijatelj Urban in moj brat sta to organizirala, Red Bull pa mi je to omogočil. Na krov so me naložili na manjši postelji in me privezali, ob meni je bila zdravnica, medicinski brat – tehnik, ves čas so mi merili vitalne znake. Bil sem povsem pri zavesti, imel sem pijačo, lahko sem dobil bonbone, čokolado … Let je trajal samo 40 minut in prav super je bilo. Potem pa so me z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Moram povedati, da so na Češkem zelo lepo skrbeli zame, bili so zelo prijazni, eden od zdravnikov je celo v angleščini napisal potek zdravljenja za naše zdravnike. Malo sem gledal olimpijske igre, končno sem pogledal Zgodbe iz Narnije ... (smeh). Hitro je minilo.

Zdaj so zlomi že večinoma zaceljeni, kožo so ti presadili in se lepo celi. Kako pa bo tvoje okrevanje potekalo naprej? In koliko časa zdravniki predvidevajo, da bo trajalo?

Najprej imam operacijo za odstranitev zunanjih fikserjev in rekonstrukcijo prsta – ta roka bo še šest tednov morala mirovati. En mesec še ne smem hoditi, da se medenica do konca zaceli. Potem pa sledi razgibavanje, terapije, vaje za roke, stiskanje, raztegovanje, masaža … Zdaj se najbolj ukvarjam z razgibavanjem prstov, da lahko naredim pest, upognem zapestje ... Težave mi predstavlja ta gib, ko neseš žlico k ustom. Zato se trudim kosilo pojesti sam. Najprej so mi rekli: Pustite, bomo mi naredili vse. Zdaj je pa že: Kar potrudite se sami. Samo tako se namreč lahko premakneš.

Koliko časa bo trajalo? Mesece. Jaz optimistično upam, da bom do novega leta že malo sestavljen, ampak vprašanje, če bom. Spomladi mislim, da je bolj realno. Odvisno, kako hitro bom napredoval. Za zdaj se rane lepo celijo, za naprej bomo pa videli. Zelo sem namreč šibak – ko se usedem, sem že utrujen. Shujšal sem deset kilogramov, ležanje mi je požrlo vse mišice.