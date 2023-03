Nekoč 'rešitev za debelost' brez kalorij, danes mu grozi umik s trga

Debelost je eden od dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni. Ker je omejevanje vnosa sladkorja povezano z debelostjo in koristno pri vzdrževanju telesne mase, so se umetna sladila najprej kazala kot eden izmed možnih ukrepov za uživanje v sladkem brez vnosa energije: "Ob raziskovanju dejanskih koristi zamenjave sladkorja za umetna sladila pa so raziskovalci prišli do popolnoma nasprotnih in zaskrbljujočih ugotovitev. Ne le, da umetna sladila niso zdrava zamenjava za sladkor, ampak se je izkazalo, da bi na dolgi rok lahko predstavljala celo enega od dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni," opozarja dr. Urška Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot pojasnjuje dr. Blaznikova, je bila raziskava, objavljena v ugledni reviji Nature Medicine , le ena izmed zadnjih večjih kohortnih raziskav, ki raziskuje povezave med uživanjem umetnih sladil in boleznimi srca in ožilja. Raziskava je zelo celostna, vključuje spremljanje ravni bioloških označevalcev napovednikov koronarnih srčno-žilnih bolezni v kohorti pacientov, ki se zdravijo za boleznimi srca in ožilja, hkrati z ravnjo poliolnih umetnih sladil v krvnem serumu, pripoveduje: "Ugotovitve te raziskave so bile potrjene tudi z raziskavami na evropski kohorti srčno-žilnih pacientov in na manjšem vzorcu prostovoljcev. Ta raziskava je bila sicer opravljena na kohorti v ZDA, imamo pa zelo celostno raziskavo, opravljeno tudi na odraslih prebivalcih Francije, kjer je bilo prav tako potrjeno, da je redno uživanje umetnih sladil eno od možnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni."

Živila danes so presladka, treba je znižati vsebnost sladkorja v njih, vnos sladkorja, ne pa sladkega okusa nadomeščati z umetnimi sladili. To se nam na področju javnega zdravja nikoli ni zdela dobra strategija in je tudi nikoli nismo podpirali, poudarja dr. Blaznikova.

A trenutno so vsa dovoljena umetna sladila v prehranskih izdelkih vsaj na papirju varna. Tako so tudi te ugotovitve raziskave pospremile številne objave na družbenih omrežjih, v katerih razni prehranski strokovnjaki pomirjajo, da so umetna sladila kljub novim ugotovitvam varna. Takšna sporočila, kot pravi dr. Blaznikova, opažajo že dlje časa. Kot pove, so umetna sladila res dovoljeni aditivi za živila in so tudi presojani glede varnosti po postopkih, ki se trenutno uporabljajo za kemikalije v živilih. Za splošno zdravo populacijo so si ugotovitve glede možnih tveganj za zdravje še nasprotujoče. A se število študij povečuje in tudi vedno bolj kompleksne so, vključujejo več možnih vplivov, predvsem dolgotrajnega uživanja umetnih sladil. Kot dodaja, so se že dlje časa pričakovale takšne ugotovitve, sploh s večanjem znanja glede pomena naše mikrobiote – mikroorganizmov v našem prebavnem sistemu – za zdravje.

Nekaj previdnosti vseeno ostaja, preden bi se lahko rezultati prenesli na splošno zdravo populacijo, izpostavlja dr. Blaznikova: "Ker vemo, da umetna sladila pogosto uživa na milijone ljudi po svetu, pa se škodljivi učinki vedno ne opazijo, in ker je raziskava povezana s pacienti, ki se zdravijo za srčno-žilnimi boleznimi, je tudi raziskava omejena na dejavnike tveganja, ki so povezani z dejavniki tveganja za te bolezni, ne vključujejo pa na primer okoljskih dejavnikov, ki bi tudi lahko imeli vpliv na razvoj srčno-žilnih bolezni."

Tako zelo sladek okus nam je vsiljen

Več raziskav na področju umetnih sladil teče tudi na področju dojemanja sladkega okusa, pravzaprav so že zdavnaj pokazali, da če ne zadostimo potrebam po energiji, ki jo vnašamo s sladkim okusom ogljikovih hidratov, jo potem nadomeščamo na drugačen način. To je bilo že pokazano na področju uživanja brezalkoholnih pijač, ki so jim dodana umetna sladila. Kot poudarja dr. Blaznikova, umetna sladila zato nikakor niso zamenjava za sladkor: "Poudariti je treba, da umetna sladila s stališča javnega zdravja niso zdrava izbira in niso zamenjava za sladkor. Najprej so bila predstavljena kot idealno orodje za obvladovanje sladkorne bolezni, ampak danes vemo, da je v resnici treba zmanjševati vnos sladkorja in niso za njegovo zamenjavo."

Umetnih sladil namreč niso nikoli priporočali kot alternative sladkorju in izdelki z njimi niso del uravnotežene in zdrave prehrane, poudarja dr. Blaznikova. Kot poudarja, nam je hrana tako sladkega okusa, kot jo poznamo danes, vsiljena: "Še nikoli doslej nismo uživali tako sladkih živil, kot jih uživamo dandanes." In to se nam, kot pojasnjuje, dogaja že, odkar smo dojenčki: "V otroško hrano se žal že zelo zgodaj uvaja sladkor in dojenčki se tako navajajo na bolj sladek okus, kot bi ga imela živila sama po sebi. Zato se kar naprej povečuje potreba po sladkem, ki se nadaljuje s sladkarijami, in ko pride do prekomerne telesne mase, se kot rešitev ponudi uživanje živil z umetnimi sladili. To seveda ni prava pot in je ne vidimo kot del zdravega življenjskega sloga."