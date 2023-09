Nenavadni dogodki: obarvano morje, pobegle čebele in 'ognjene' strele

Teden se je (znova) začel deževno, končal pa z odprtjem šolskih vrat. Evropska neurja in ameriški orkan pa so poskrbeli za več nenavadnih, a osupljivih prizorov. Iz turkizno modre v rjavo se je na primer obarvala tretjina morja ob slovenski obali, nad Florido pa so v objektiv ujeli ognjeno Elijevo strelo. Nasin teleskop je posnel čudovito obročasto meglico, kanadski fotografi pa pobeg pet milijonov čebel.

V tem tednu so se iztekle poletne počitnice, saj se je za okoli 275.000 učencev in dijakov začela šola. Ob tem pa za prebivalce ob poplavah najbolj poškodovanih območij nakup šolskih potrebščin ni bil mogoč. Ponekod na Savinjskem in Koroškem ni mogoča niti izvedba pouka v poplavljenih šolah, ki se jih še vedno obnavlja. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo v poplavah poškodovanih 12 vrtcev, 19 osnovnih šol in pet srednješolskih zavodov. Nekaj težav je tudi z dostopom do nekaterih šol, in sicer zaradi poškodovanih cest, dve šoli pa sta poročali o težavah pri oskrbi s pitno in komunalno vodo.

icon-expand Ob močnem deževju je znova poplavilo Sneberje. FOTO: Luka Kotnik

Zadnji počitniški teden sicer ni bil ravno poleten. Slovenija si ni oddahnila od vremenskega dogajanja, ki ni nič kaj dosti spominjalo na poletne dni. Z obsežnimi nalivi se je v tem tednu (znova) boril večji del države, največje razdejanje pa tokrat na Slovenskem primorju ter v prestolnici. V Ljubljani se je voda nabrala v Sneberjah, kjer si sicer prebivalci še vedno niso opomogli od uničujočih poplav v začetku meseca. Na terenu je bil naš hišni fotograf Luka Kotnik. Poleg Sneberij se je voda zadržala tudi v ljubljanskih podvozih. V noči na sredo so bile tako zaprte Dunajska, Drenikova in Celovška cesta.

icon-expand Neurja so obarvala dve tretjini slovenske obale. FOTO: Facebook stran Strunjan

Na Obali so o podrtih drevesih, poplavljenih cestah in trgih poročali predvsem iz Kopra. Velika količina padavin z močnimi sunki vetra, ki so presegali tudi hitrost 100 kilometrov na uro, pa so povzročili, da se je z naplavinami in peskom pomešana voda izlila v slovensko morje. Dve tretjini morja ob obali sta se iz turkizno modre obarvali v 'kapučinasto' rjavo.

icon-expand Vodna tromba pri Cresu. FOTO: Bralec Žiga

Prevetrilo in namočilo je tudi hrvaško obalo. Voda je drla skozi turistične kampe, veter je odnašal strehe. Najhuje je bilo na severu Dalmacije in ob zahodni obali Istre, kjer se je pojavilo tudi več vodnih tromb.

icon-expand Orkan Idalia pustošil po ZDA. FOTO: AP

Še huje kot pri nas je bilo tokrat na jugovzhodni obali ZDA, kjer je več dni pustošil orkan Idalia. Najprej je prešel Karibske otoke, nato pa se podal čez Florido, Georgio ter Južno in Severno Karolino. Do pet metrov visoki valovi so poplavili več obalnih mest, zaprte so bile ceste. Samo na Floridi je bilo brez elektrike približno pol milijona ljudi, mnogi so ostali tudi brez strehe nad glavo. Zaradi nevarnosti so že pred prihodom Idalie več mest in vasi tudi evakuirali.

Ameriški piloti iz letalske baze MacDill v bližini Tampe so med evakuacijo posneli redek vremenski fenomen, ki se imenuje Elijev ogenj. Gre za pojav, pri katerem se v atmosferskem električnem polju ustvari svetleča plazma. Ta nastane zaradi koronske razelektritve – ionizacije zraka v okolici ostrih konic, kar je opazno kot močno svetlomodro ali vijolično žarenje.

icon-expand FOTO: NASA icon-chevron-left icon-chevron-right

Čudovito je v objektivu Nasinega teleskopa James Webb zažarela tudi obročasta meglica. Nove slike prikazujejo kompleksne podrobnosti planetarne meglice, ogromnega oblaka kozmičnega plina in prahu, ki predstavlja dom ostankov umirajoče zvezde. Meglica na fotografiji se nahaja v ozvezdju Lire, več kot 2000 svetlobnih let stran od Zemlje. Opazovalci neba jo lahko ob jasnih poletnih večerih vidijo s pomočjo uporabe daljnogleda.

icon-expand Pobeg čebel v Kanadi. FOTO: AP

Neverjeten in povsem nenavaden je bil tudi prizor iz Kanade, kjer se je v četrtek zgodila nesreča s čebelami. S tovornjaka je ob Torontu padlo več panjev s čebelami opraševalkami, ki so se razkropile po bližnjih avtomobilih, travniku in cesti. Pet milijonov žuželk so nazaj v panje uspeli spraviti šele po več urah. Čebelarja so pri tem popikale vsaj stokrat. Na pomoč je priskočilo tudi šest drugih čebelarjev.

icon-expand Požar v Johannesburgu. FOTO: Profimedia

Veliko bolj tragična nesreča, v kateri je umrlo vsaj 74 oseb, pa se je zgodila v Johannesburgu. Ker so bila edina vrata stavbe zaklenjena, so številni ognjenim zubljem skušali ubežati s skokom skozi okna. Politiki medtem govorijo o "tragediji neizmernih razsežnosti" ter o tem, da je bila stavba "označena kot nevarna za prebivalce". Stanovalci so po tragediji povedali, da v prostorih skoraj ni bilo vzdrževanja, prav tako ni bilo gasilnih aparatov ali izhodov. Zaradi nezanesljive oskrbe z elektriko so za razsvetljavo uporabljali parafinske svetilke in sveče, za kuhanje pa prenosne plinske štedilnike. Oskrba z vodo je bila le občasna. Mnogi še vedno iščejo pogrešane svojce.

icon-expand Slovo od Prigožina v Moskvi. FOTO: AP